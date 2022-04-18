Бензема и Родриго лучшие. Оценки «Мадрида» за матч с «Севильей»

И «Реал Мадрид» снова это сделал! По итогам первого тайма «Севилья» вела 2-0 на домашнем стадионе после голов Ракитича и Ламелы, но во втором тайме команда Карло Анчелотти сумела перевернуть игру.

Родриго вышел на замену во втором тайме вместо Камавинги и почти сразу же забил гол после передачи Дани Карвахаля. Товарища попытался поддержать Винисиус, но его гол был отменен – судья усмотрел игру рукой. Тогда за дело взялся Начо и на 82й минуте сравнял счет, ассист снова в активе Карвахаля.

В добавленное к второму тайму время Карим Бензема сумел заработать для «Мадрида» три важнейших очка, после передачи Родриго.

Королевский клуб сохраняет уверенное лидерство в таблице Ла Лиги.

Вот оценки команды Карло Анчелотти за матч с «Севильей» от портала: