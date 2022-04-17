Ракитич и Ламела выводят «Севилью» вперед в матче с «Мадридом»

По итогам первого тайма «Севилья» ведет в счете в матче с «Мадридом». Первый гол на 21 минуте был забит Иваном Ракитечем со штрафоного, полузащитник воспользовался «дырой» в обороне «сливочных», чтобы поразить ворота Тибо Куртуа.

Гол игрока «Севильи» привел к ссоре между Модричем и Милитао, они спорили около минуты. Но уже на 25 минуте хозяева поля снова забили: на этот раз отличился Ламела, поймав свободный мяч в штрафной, воспользовавшись недостаточно плотной игрой «Мадрида» в обороне.