«Милан» обсуждает с Марко Асенсио потенциальный трансфер

Красно-черные заинтересованы в приобретении Асенсио этим летом, согласно сообщению итальянского журналиста Маттео Моретто. Паоло Мальдини, спортивный директор «Милана», лично связался с игроком и его окружением. Поскольку контракт Асенсио истекает через год (2023), итальянский клуб считает, что сделка с мадридским «Реалом» может быть заключена.

Паоло Мальдини хочет повторить схему, по которой был осуществлен трансфер Тео Эрнандесом. Тео перешел в «Милан» из мадридского «Реала», когда многие были недовольны его прогрессом и развитием как игрока. С тех пор француз превратился в одного из лучших атакующих левых защитников в мире и даже заслужил место в стартовом составе сборной Франции.

Мальдини считает, что того же можно добиться с Асенсио и что в итальянском клубе Марко может раскрыть свой неиспользованный потенциал, который ждет своего часа. Правый фланг «Милана» требует усиления, несмотря на наличие в составе двух игроков, способных закрыть эту позицию – Жуниора Мессиаса и Алексиса Салемакерса.

Мадридский «Реал» сделал Марко Асенсио предложение о продлении контракта, но предложил условия, которые, как сообщается, не устраивают игрока. Поскольку до конца его контракта остался всего один год, интерес к нему проявляют такие английские клубы, как «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также «Милан». С вероятным приходом в клуб Килиана Мбаппе, Асенсио придется решить, какую роль он хочет играть в будущем – быть игроком запаса или главным героем в другом клубе. Летом предстоит принять важное решение, а эффект домино может повлиять на будущее Браима Диаса.

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