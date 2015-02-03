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    Блог Команда мастеров

    Как играл «Электрон» из Великого Новгорода сорок лет назад?

    Теги Электрон стадион Электрон

    Профессионального клуба в Великом Новгороде нет уже больше 40 лет. 23 октября 1977 года «Электрон» сыграл последний матч во второй лиге СССР, и с тех пор новгородских команд в большом футболе не видели. 

    К тому моменту накопилось не так много сезонов в первенстве СССР. Под названием «Ильмень» новгородцы выступали в 1960-1961 гг. Потом был восьмилетний перерыв, и уже под своим современным названием клуб вернулся на всесоюзный уровень в 1969-м. 

    электрон новгород

    Новгородцы в первенстве СССР.

    Итого — 11 сезонов, и лишь однажды «Электрон» занял место не в нижней половине таблицы. Яркая вспышка случилась в 1972-м, когда клуб финишировал вторым в своём дивизионе второй лиги, пропустив вперёд лишь латвийский флагман — рижскую «Даугаву». 

    Новгородским зрителям было, что посмотреть, и помимо официальных матчей «Электрона». Как и любая другая советская команда тех лет, он периодически выходил на товарищеские игры с иностранными соперниками.

    электрон великий новгород

    В Великий Новгород приехала сборная Саксонии из ФРГ.

    электрон новгород

    Приветствия перед матчем с итальянской «Фидентиной» (её капитан в полосатой форме). 

    В 2017 году «Электрон» выступал в зоне «Северо-Запад» третьего дивизиона.

    Первоисточник поста — паблик «Команда мастеров». Подписывайтесь, если вам интересна история нашего футбола!

    Уникальные фото взяты из группы об истории новгородского футбола.

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