Это слабейший «Зенит» при Семаке

Доказательства Ильи Васильева.

Этот сезон – сложнейший для «Зенита» со времен Роберто Манчини:

● набрали наименьшее количество очков при Сергее Семаке (57) и до последних минут сезона зависели от исхода матча «Краснодар» – «Динамо»;

● лидировали всего семь туров: впервые запрыгнули на первое место лишь в шестнадцатом, ушли на зиму в двух очках от «Краснодара», растеряли девять очков на финише;

● всего четыре чемпиона лидировали меньше, чем этот «Зенит»: ЦСКА-2005 (6) и 2013/14 (5), «Локомотив»-2004 (4) и «Спартак»-1996, который забрался на первое место только после золотого матча с «Аланией»;

● набрали наименьшее количество очков при Сергее Семаке (57) и до последних минут сезона зависели от исхода матча «Краснодар» – «Динамо»;

● лидировали всего семь туров: впервые запрыгнули на первое место лишь в шестнадцатом, ушли на зиму в двух очках от «Краснодара», растеряли девять очков на финише;

● всего четыре чемпиона лидировали меньше, чем этот «Зенит»: ЦСКА-2005 (6) и 2013/14 (5), «Локомотив»-2004 (4) и «Спартак»-1996, который забрался на первое место только после золотого матча с «Аланией».

«Зенит» установил антирекорд по набранным очкам для чемпиона. Восемнадцать лет он принадлежал ЦСКА Валерия Газзаева (58).

«Зенит» сдал в атаке и часто терял концентрацию на последних минутах

Единственный показатель, по которому «Зенит» прибавил в этом сезоне – владение. Сезоны-2019/20-2022/23 – пик доминирования «Зенита» Семака. На дистанции никто не конкурировал с командой Семака не только в главной таблице, но и по статистике: солидное преимущество по ударам из штрафной, заходам в нее и голам. Даже в эти годы «Зенит» переживал мини-кризисы, но после них снова становился атакующей машиной.

«Зенит»-2023/24 ближе к первой сборке Семака из сезона-2018/19. Шесть лет назад было много смягчающих обстоятельств: разборки с завалами, оставшимися после Мирчи Луческу и Манчини, скомканная летняя предсезонка из-за ЧМ-2018, быстрая тяжелая травма Кристиана Нобоа, которому Семак доверил место в центре поля рядом с Леандро Паредесом.

Теперь оправданий меньше: у «Зенита» гораздо больше возможностей для трансферов, чем у конкурентов, состав давно сыгран. Разрыв между «Зенитом» и остальными командами РПЛ только увеличился, но Петербург всерьез просел даже в атаке.

При этом «Зенита» Семака традиционно самая надежная оборона РПЛ. Все в порядке и в этом сезоне, хотя соперники лучше реализовывали моменты (об этом – ниже).

Две важнейшие проблемы этого «Зенита» – позиционная атака и ухудшение качества игры в последние минуты матчей.

Владение слишком стерильно. «Зенит» передерживает мяч, не дожимает соперников, из-за чего они успевают перестраиваться. Ценность контратак возрастает – ближе к финишу матча у команды только минимальное преимущество.

Как раз ближе к финишу «Зенит» часто и валился. «Зенит» никогда не пропускал так много в последние 15 минут (8), как в этом сезоне. Это привело к двум ничьим и трем поражениям.

У «Зенита» – положительный баланс моментов после 75-й минуты, но допущено все равно слишком много. Команда Семака менее сбалансирована, чем даже шесть лет назад.

«Зенит» деградировал до уровня проблемных конкурентов

Деградация «Зенита» особенно заметна на фоне преследователей. За шесть лет у Семака не появился стабильный оппонент: сначала преследовал «Локомотив» Юрия Семина, затем взлетел «Спартак» Доменико Тедеско, потом возник ромб Марко Николича, а в последние пару лет Владимир Федотов блестяще отработал с «Сочи» и ЦСКА. Никто из конкурентов не приходил всерьез, рекорд для второго места за эти шесть лет – 58 очков ЦСКА-2022/23.«Зенит» в эти годы стабильно выбивал 64+ очка.

В этом чемпионате сильный и укомплектованный «Зенит» оказался рядом с дергаными и нестабильными конкурентами – в большинстве сезонов стать чемпионом не получилось бы.

«Краснодар» с 12-го тура – середняк , набирающий 1,52 очка за игру (8-е место на отрезке), уволивший тренера, заложившего оборонительный фундамент.

«Динамо» после 23-го тура отставало от «Зенита» на девять очков и шло пятнадцатым-шестнадцатым по основным оборонительным метрикам . На финише «Динамо» прибавило в защите, но основные проблемы остались (некачественные последние минуты и разбалансированность в переходах).

«Локомотив» шел во второй восьмерке по атакующим показателям до зимнего перерыва и плохо оборонялся, Артем Дзюба потерял форму, а Сергей Пиняев пережил сложнейший отрезок в карьере. Весной дошло до того, что, Михаил Галактионов даже задумался об отставке после вылета из Кубка России.

Гильермо Абаскаль устроил «Спартаку» тактические американские горки и довел клуб до тотальной безнадеги .

Летний ЦСКА с трудом набирал состав и ждал новичков, осенью страдал из-за травм. Эта весна – первый провал Владимира Федотова в РПЛ.

При этом «Зенит» опередил «Краснодар» и «Динамо» всего на одно очко, «Локомотив» – на четыре, «Спартак» – на восемь, ЦСКА – на девять. Раньше «Зенит» привозил второму месту от восьми очков, даже с учетом еврокубков, кризисов и кадровых проблем.

Что изменилось в этом сезоне? Не угадали с трансферами, лидеры потеряли мотивацию, возникли проблемы в топ-матчах

Sports уже разбирал причины падения «Зенита». Коротко: клуб не подготовился к уходу Малкома и Далера Кузяева – системообразующих игроков прошлых сезонов, и не угадал с трансферами. К этому добавились травмы (Родригао, Вячеслав Караваев, Марио Фернандес) и проблемы легионеров с мотивацией. Итог – сезонный, а не мини-кризис.

В прошлых сезонах плохие отрезки получались гораздо короче:

● в сезоне-2018/19 пережили вторую половину осени (шесть очков в пяти матчах перед зимним перерывом (Артем Дзюба не забивал с октября, поиск партнера для Леандро Паредеса затянулся, сборники были выжаты);

● постковидной осенью-2020 провалились в Лиге чемпионов, но в декабре хлопнули «Динамо» (3:1) и «Спартак» (3:1) и убежали от конкурентов;

● осенью 2021-го Семак встряхнул просевшую оборону переходом на 3-4-3, а весной этой же схемой компенсировал отъезд Ярослава Ракицкого.

Все предыдущие кризисы «Зенита» Семака длились не больше пары месяцев: тренер дожидался восстановления лидеров, адаптировался под их форму и побеждал. Если Семак и терял ключевого игрока, ему подвозили замену (Паредес – Барриос, Иванович – Ловрен, Дзюба – Кассьерра, Ракицкий – Родригао).

Этот сезон – другой:

● вместо двух игроков старта «Зенит» получил не подходящих по стилю Ду Кейроса, Вильзона Изидора и Марио Фернандеса;

● к травме Родригао добавились привозы Роберта Ренана – Страхиню Эраковича и Марио Фернандеса пришлось интегрировать в старт без полноценной подготовки. В этот период Вячеслав Караваев даже перешел на позицию правого центрального защитника в 3-5-2;

● Семак все наладил – и тут сломались Фернандес, Караваев и Андрей Мостовой. Снова пришлось перестраиваться на гибридные 4-4-2;

● зимние 4-3-3 не заработали: Артур – совсем на замена Малкому, Ильзат Ахметов не усилил даже лавку. В конце сезона Семак вернул 3-5-2 для минимизации проблемы в обороне и упрощения задачи для Кассьерры.

Еще один грустный итог зенитовского сезона – деградация в топ-матчах. Раньше постоянно выносили конкурентов, в этом году дважды проиграли «Динамо» (2:3, 0:1) и «Локо» (1:2, 1:3), за пять матчей ни разу не победили ЦСКА (0:0, 1:1, 1:1, 0:1, 0:0) в основное время одержали всего по одной победе над «Спартаком» (3:1) и «Краснодаром» (2:1).

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Этот сезон показал, что «Зенит» нуждается в перестройке : состав уже не идеально совместим из-за странных трансферов (Изидор, Фернандес), новички, которые должны были добавить в атаке, пока не прижились (Коваленко, Ахметов, Артур). Кажется, Кассьерре легче играть в два нападающих (значит, нужен еще один в конкуренцию), Венделу и Клаудиньо не хватает динамичного игрока в центре.

Этот «Зенит» – слабейший при Семаке.

Тренер постоянно меняется, пробует новые сочетания и рискует заменами.

Если не поможет и это, «Зенит» точно рухнет.

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Фото: РИА Новости /Александр Гальперин, Алексей Майшев, Алексей Филиппов