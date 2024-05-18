Как Слишкович вытащил «Спартак» из глубокого кризиса

Почему нужно учитывать его опыт при выборе нового тренера.

Владимир Слишкович – главный герой «Спартака» в 2024-м: набрал одиннадцать очков в пяти турах (третье место в РПЛ на этом отрезке, у «Динамо» и «Ахмата» по пятнадцать), вышел в финал Пути регионов и уступил только «Балтике» из-за феноменального перформанса вратаря Евгения Латышонка (0:1).

«Спартак» при Слишковиче ни разу не проиграл топ-командам: выстоял в Санкт-Петербурге (0:0), удачно сыграл в двух дерби из трех (победы над «Локо» и «Динамо», ничья с ЦСКА), смял разогнавшийся «Ростов» (5:1) и не пустил «Краснодар» на первое место (1:0).

Тренер почти идеально прошел плотный отрезок – особенно на фоне неудач Гильермо Абаскаля с более простыми соперниками (провалы с «Факелом» и «Сочи», ничья с «Уралом», отскок с «Динамо»).

В общем, Слишкович молодец, только важно уточнить: одна из основ его результата – везение. «Спартак» почти не прибавил впереди (например, даже при Абаскале создавали больше xG), а в обороне вообще наметился регресс: «Спартак» больше позволяет сопернику в своей штрафной (при Абаскале – в среднем 19,8 действий, при Слишковиче – 28).

В итоге «Спартак» допускает с игры больше, чем создает, но летит благодаря бешеной реализации (1,8 гола за игру при 1,18 xG).

Но есть и хорошее.

● Слишкович отказался от сомнительных идей Абаскаля. Весной «Спартак» использовал 4-4-2 и упорно разыгрывал низом: «Факел» (0:2), «Сочи» (0:1) и «Урал» (0:0) адаптировали прессинг под владение «Спартака», а «Динамо» (2:1) грамотно располагалось на своей половине до дальних ударов Михаила Игнатова.

Догматичность Абаскаля утомила, поэтому Слишкович пошел на уступки. «При Абаскале с «Ростовом» тяжело шло, потому что пытались выходить из обороны в короткий пас, – рассказал Никита Чернов. – На этот раз упростили игру, больше за спину кидали, отсюда у них и пошли ошибки. Слишкович здорово подстраивается под соперников, хорошо видит слабые стороны. И доносит их до каждого».

Теперь «Спартак» использует длинные передачи, бежит за спину и подстраивает оборону (например, копировали план «Ахмата» в игре с «Краснодаром»).

● Слишкович активно ротирует состав из-за отсутствия времени на восстановление, но не меняет тактический скелет (плотная защита + забросы + поиск мяча десяткой между линиями).

Его эксперименты отличаются метаний Абаскаля: весной Гильермо постоянно менял структуру и маниакально выдумывал новые роли игрокам (даже внутри одного матча),

Слишкович же понятен и логичен: принципы сохраняются, разбиваются лишь некоторые сочетания из-за плотного графика или тактических особенностей соперника (например, вышли на «Динамо» без десятки, чтобы загружать центральных защитников тройкой нападающих).

● При Слишковиче команда раскрепостилась. Его освежили «Спартак» на короткой дистанции: раздражение из-за Абаскаля ушло, тренер не давит и дает удобную тактику, в РПЛ и Кубке играют почти все.

Но кризис-менеджмент и долгосрочная работа – разные вещи. В «Спартаке» понимали, что продление Слишковича – огромный риск. Владимир впервые стал главным: до сотрудничества с Абаскалем два года сидел без работы, а в 2010-х в основном ассистировал в молодежных командах.

Несмотря на временный статус, сейчас он проделывает важную работу. Футбол Слишковича может стать основой будущего «Спартака».

Тренер оттолкнулся от способностей футболистов: перешел на тройку центральных защитников (раскрыл Чернова), у латералей появилась качественная подстраховка (Хлусевич и Зобнин – не крайние защитники, им так удобнее), зафиксировал роли в нападении (теперь центрфорварды меньше распыляются из-за наличия десятки) и разрешает забрасывать (удобно Соболеву).

Возможно, такой режим оптимален для «Спартака»: с забросами Доменико Тедеско выиграл серебро, а Паоло Ваноли забрал Кубок России.

При этом, зная особенности «Спартака», у Слишковича может быть еще один шанс. Возможно, он – бомба замедленного действия под Станковичем, тренером «Спартака» с сезона-2024/25. Ведь если тот не понравится игрокам, они снова примкнут к тому, с кем у них налажен общий язык.

«У Слишковича еще при Абаскале были хорошие отношения со всеми ребятами. Он чуть отпустил и дал небольшие послабления. У каждого есть что-то свое, к каждому Владимир нашел подход», – рассказал Александр Соболев.

В общем, Станковичу лучше учитывать опыт Слишковича – тогда есть шанс собрать более сильный «Спартак».

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов