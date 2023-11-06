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Легионеры «Зенита» играют чаще россиян. А как в остальных клубах?

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Исследование Ильи Васильева.

На прошлой неделе Opta сравнила игровое время в «Зените»: бразильцы провели на поле 5402 минуты (в среднем – 771 на каждого), а россияне, включая Марио Фернандеса, – 4725 (в среднем каждый сыграл по 315 минут).

Как дела у других клубов РПЛ?

Бразилия – лидер по легионерам, Беларусь и Сербия – в топ-3

Ориентируемся на данные подробного отчета о географии РПЛ. И начинаем с континентального представительства.

Выводы:

● Европа лидирует (687 игроков), в РПЛ много латиноамериканцев (48), а легионеров из Африки (17) и Азии (9) меньше. Благодаря Луису Чавесу в лиге появился второй представитель Центральной Америки (первый – костариканец Джимми Марин из «Оренбурга»).

● Разумеется, бразильцы – самые популярные (21), этим летом в Россию приехали сразу 12 новичков (8 – напрямую из Бразилии, 3 – из Португалии, 1 – из Франции).

● На втором месте – Беларусь и Сербия (по 12). Их приобретают под разные задачи: белорусы усиливают середняков и аутсайдеров, а сербы приезжают в топ-клубы, некоторые из них даже участвовали в еврокубках или становились чемпионами.

● Дальше – Армения (9). Большинство воспитывалось в российских академиях (например, Эдуард Сперцян, Наир Тикнизян, Хорен Байрамян), единственный переход из чемпионата Армении – натурализованный нигериец Угучукву Иву.

● Следом – Аргентина (7). Главный магнит – «Оренбург», подписавший пятерых аргентинцев за два года.

● Босния (6) – еще одно распространенное гражданство. Балканцев приглашают середняки.

● В РПЛ мало европейцев из топ-стран. Последний испанец – Чико Флорес в «Рубине»-2018/19, англичанин – Тино Анджорин в «Локомотиве» Ральфа Рангника (до него – Дэвид Бентли в далеком 2012-м), немцы – Андре Шюррле, Максимилиан Филипп и Роберт Бауэр, приходившие летом 2019-го. 

● Зато остался француз Вильзон Изидор (совсем недавно играли Самюэль Жиго, Алексис Бека-Бека, Реда Рабеи, в «Балтику» перешел Натан Гассама) и не разъехались легионеры из Нидерландов (Гленн Бейл + Квинси Промес и Рай Влут, имеющие проблемы с законом на родине).

«Балтика» внезапно в топ-3 по легионерам, у «Краснодара» даже нет 11 россиян в заявке

Уточнение: с сезона-2022/23 в РПЛ новый лимит – 12 доморощенных игроков (8 – воспитанники национальной ассоциации, 4 – клуба) + 13 недоморощенных. Разрешено не более 8 легионеров в основном составе, но граждане ЕАЭС не подпадают под лимит на поле (например, Нуралы Алип – легионер в заявке, но не иностранец на поле).

«Зенит», «Краснодар» и «Балтика» – лидеры по заявленным легионерам (11). «Ростов» (1), «Локо» (2) и «Факел» (3) – противоположности.

В «Пари НН», «Спартаке» и ЦСКА – двукратное превосходство российских паспортов, в «Ахмате» и «Сочи» близкие пропорции. 

При этом «Краснодар» оказался единственной командой, не дотянувшей до 11 россиян в заявке.

«Оренбург» задал тренд на иностранцев среди новичков РПЛ, практически все клубы сильно зависят от легионеров

К разделению на россиян и иностранцев. Футболисты с российским спортивным гражданством (в том числе Марио Фернандес) – в левой графе, иностранцы и выступающие за другие сборные (например, Эдуард Сперцян) – в правой.

Выводы:

● В «Факеле», «Ростове» и «Локомотиве» почти нет иностранцев на ведущих ролях. Команда Валерия Карпина так живет после массового отъезда легионеров весной 2022-го, костяк Воронежа частично сформировался еще в ФНЛ (денег на трансферы мало), «Локомотив» сменил курс после «Сапсана» Ральфа Рангника. 

● Состав «Пари НН» состоит из россиян, но в старт постепенно забираются иностранцы: Зе Турбо, Хуан Боселли, Матео Стаматов до перелома стопы, натурализованный Арменией Эдгар Севикян.

● Легионеры важны для «Крыльев»: качества Гленна Бейла и Бенхамина Гарре – определяющие, Фернандо Костанза – важный универсал для центра поля, скоро может выстрелить и белорус Егор Карпицкий, но россиян все равно больше.

● В «Сочи» много российских игроков, эффект Криса Нобоа испаряется, но без иностранцев все равно никак: тройка защитников из Бразилии, Сербии и Словении, Мартин Крамарич – главный в созидании, Лука Джорджевич конкурирует с Иваном Игнатьевым и Георгием Мелкадзе.

● В ЦСКА и «Ахмате» россияне тоже играют чаще иностранцев (правда, ненамного). Причины разные: Федотов латал дыры молодежью, а грозненцам не хватило Андрея Семенова (преимущество могло быть больше).

● В «Динамо» много ярких приобретений по ходу сезона. И все – иностранцы. Бителло и Луис Чавес постоянно играют, а Хорхе Карраскалю пока не хватает дисциплины. Плюс адаптировались новички прошлого сезона (Муми Нгамале, Роберто Фернандес, Николас Маричаль);

● Иностранцы очень важны для «Урала» прошлого сезона (Денис Кулаков, Даниэль Мишкич, Эрик Бикфалви, Сильвие Бегич, Ибраима Сиссе), летом 2023-го подъехали новички (Кики, Гильерме Шеттине, Итало Гонсалвес). 

● «Балтика» – одна из самых нетипичных команд. Зашла в РПЛ с минимумом иностранцев (Гедеон Гузина, Никола Радмановац, Иван Остойич), но за трансферное окно подписала шестерых легионеров – почти все ворвались в стартовый состав.

● «Рубин» похож на «Балтику». Легионеры были и раньше, но сейчас они на ведущих ролях: Мирлинд Даку – один из главных таргетменов РПЛ, Валентин Вада уже положил 3 гола, Угучукву Иву тащит опорную зону, Лазар Ранджелович неожиданно вытеснил Александра Зотова, Никола Чумич выходит слева, Игор Вуячич капитанит.

● В «Спартаке» много топ-россиян, но сначала Гильермо Абаскаль ставил иностранцев. Плюс просели традиционно российские позиции: Срджан Бабич вместо Георгия Джикии в центре обороны, временами слева играл Олег Рябчук, в полузащите верили в Виктора Мозеса, ярко стартовал и правый вингер Тео Бонгонда. Сейчас старт захватывают россияне: Антон Зиньковский, Михаил Игнатов, Данил Пруцев и Руслан Литвинов.

● У «Краснодара» классный костяк: сильные воспитанники (Матвей Сафонов, Сергей Волков, Александр Черников, натурализованный Арменией Эдуард Сперцян) и мощные легионеры (Виктор Тормена, Хуниор Алонсо, Лукас Оласа, Жоау Баши и Джон Кордоба). В ротации в основном иностранцы (Кади и Олакунле Олусегун – первые кандидаты, из россиян часто выходит только Ильзат Ахметов). Выбор Владимира Ивича ограничен, зимой нужно усиление.

● «Оренбург» закупил сильных легионеров еще в прошлом году. Российский костяк слабоват (особенно после ухода Тимура Аюпова и Александра Эктова, команду может покинуть и Дмитрий Воробьев), зато команду тащат оставшиеся латиноамериканцы.

● С «Зенитом» все ясно. Лучшие россияне стоят бешеных денег, привезти топа из-за границы проще.

***

Несмотря на изоляцию российского спорта, в РПЛ все еще много легионеров. Бразилия лидирует, близкие по менталитету и политике Сербия и Беларусь – в топ-3.

Лишь «Ростов», «Факел» и «Локомотив» не зависят от иностранцев, остальные задействуют их активнее. В некоторых клубах легионеры усиливают состав точечно (например, «Пари НН» и «Крылья»), но в большинстве – массово на ведущих ролях.

Лидеры нуждаются в сильных иностранцах. Это подтверждают «Краснодар», «Зенит», «Динамо» и «Спартак». Здесь мог быть и ЦСКА, но команда Владимира Федотова использует россиян из-за кадровых и селекционных проблем.

Главное удивление – «Балтика» и «Рубин». Пошли по пути прошлогоднего «Оренбурга»: по ходу сезона нашли качественных легионеров и встроили их в игру.

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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/; РИА Новости/АВладимир Федоренко, Алексей Филиппов; /Аксёнова А.

52 комментария

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Moonwalker
По Краснодару, конечно, забавно видеть статистику. Столько лет говорилось о том, что клуб стремится к полному составу из своих воспитанников (ну, хотя бы, россиян). А по факту... Причем, как только ушли от популизма, появился результат.
+77
-14
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igls54
....бразильцы провели на поле 5402 минуты (в среднем – 771 на каждого), а россияне, включая Марио Фернандеса, – 4725 (в среднем каждый сыграл по 315 минут).
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Марио надо располовинить туда и туда. Так будет честнее🤣
+23
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+21
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Тюменский медвежонок
Ответ Moonwalker
По Краснодару, конечно, забавно видеть статистику. Столько лет говорилось о том, что клуб стремится к полному составу из своих воспитанников (ну, хотя бы, россиян). А по факту... Причем, как только ушли от популизма, появился результат.
по факту правильно сделали, всё должно проходить естественным путем, изначально идея с командой состоящей из своих воспитанников звучала слишком "забавно", быть российским Атлетиком из Бильбао нет никакого смысла
+17
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+13
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Germanwah 999
Ответ Moonwalker
По Краснодару, конечно, забавно видеть статистику. Столько лет говорилось о том, что клуб стремится к полному составу из своих воспитанников (ну, хотя бы, россиян). А по факту... Причем, как только ушли от популизма, появился результат.
"ну хотя бы россиян" Чего? У нас главный воспитанник считается в этой статистике легионером если что. Зайдите и посмотрите сколько процентов времени на поле у нас провели воспитанники, там Краснодар второй прямо за Локо если мне не изменяет память.
+16
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Фут.Боль
Приятно видеть Локо в топе по кол-ву россиян в составе.
+12
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Всё знаю
Странно, если бразильцы будут играть меньше в бразильском клубе. Пацаны с копакабаны не поймут просто. Вернисаж, португальский уже выучили, что бы своих братишек понимать?))
сарказм, конечно, плещет) особенно смешно, что иронизирует болельщик клуба, с последим чемпионским титулом 2018 года. Когда золотой гол забил бразилец, в воротах стоял бразилец с паспортом РФ, лидером был португалец, а одним из столпов команды - воспитанник Зенита)))
+16
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Konstantin Zorin
Если клуб покупает легионера, то он должен играть. А, если он полирует лавку, то это зря потраченные деньги, которые уже не вернуть. Чистая коммерция, не играющий легионер теряет в цене. Спартак при Абаскале потратил 30 лямов на легов! В итоге, из новичков постоянно играют только Дуарте и в последнее время, Бабич. Остальные выходят на замену. Причём, все покупки были сделаны по просьбе Рыжего. Не играющие легионеры, это удар по финансам клуба. За одно это стоило бы предъявить счет Абаскалю.
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Spartacus Pro
Ответ Konstantin Zorin
Если клуб покупает легионера, то он должен играть. А, если он полирует лавку, то это зря потраченные деньги, которые уже не вернуть. Чистая коммерция, не играющий легионер теряет в цене. Спартак при Абаскале потратил 30 лямов на легов! В итоге, из новичков постоянно играют только Дуарте и в последнее время, Бабич. Остальные выходят на замену. Причём, все покупки были сделаны по просьбе Рыжего. Не играющие легионеры, это удар по финансам клуба. За одно это стоило бы предъявить счет Абаскалю.
Информационное агенство "Одна Бабка Сказала" сообщило, что Абаскаль хотел именно этих игроков? Может был большой список, из которого, по понятным причинам, смогли взять только тех, кого и взяли? Тем более, в начале трансфертной компании совсем другие имена звучали.
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Restart Serdobsk
Ответ Konstantin Zorin
Если клуб покупает легионера, то он должен играть. А, если он полирует лавку, то это зря потраченные деньги, которые уже не вернуть. Чистая коммерция, не играющий легионер теряет в цене. Спартак при Абаскале потратил 30 лямов на легов! В итоге, из новичков постоянно играют только Дуарте и в последнее время, Бабич. Остальные выходят на замену. Причём, все покупки были сделаны по просьбе Рыжего. Не играющие легионеры, это удар по финансам клуба. За одно это стоило бы предъявить счет Абаскалю.
покупает игроков не абаскаль , а спорт департамент. тренер может только предложить кандидатуру - не более чем. для всего остального есть и существуют спорт департамент / ген дир / собственник. не нужно перекладывать ответственность на одного человека , в реальном мире это так не работает.
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Ротенберг
Ответ Фёдор Кузнецов
Посмотрите на каждый топ клуб Европы, там в основном легионеры, почему вдруг за Зенит должны играть много россиян, тем более Аршавин уже говорил, что за игрока с паспортом Зениту наценка в 2-3 раза
Воспитывайте своих
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Всё знаю
Забил победный гол , если что португалец. Который кстати победу принёс сборной Португалии на евро. Я понимаю , что тебе как фанату Копакабаны везде мерещатся бразильцы , но это не так. Но ты главное не обижайся 😆😆😆 И жду минус сразу 🤣🤣🤣
ой, ну конечно, огромная разница. сразу смысл поста поменялся))
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irvict
По Ростову не сходятся данные по количеству легионеров и сыгранному ими времени....В таблице указано, что легионер один, а игровое время взято по сумме минут Байрамяна и Мохеби
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Всё знаю
Ответ Moonwalker
По Краснодару, конечно, забавно видеть статистику. Столько лет говорилось о том, что клуб стремится к полному составу из своих воспитанников (ну, хотя бы, россиян). А по факту... Причем, как только ушли от популизма, появился результат.
Это изначально выглядело утопией. И все это Галицкому говорили.
Либо результат, либо свои игроки , третьего не дано.
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Anthony Wrynn
Ответ Moonwalker
По Краснодару, конечно, забавно видеть статистику. Столько лет говорилось о том, что клуб стремится к полному составу из своих воспитанников (ну, хотя бы, россиян). А по факту... Причем, как только ушли от популизма, появился результат.
Мне кажется что Галицкий просто хочет взять чемпионство и/или кубок побыстрее. Все таки была информация что он тяжело болен. А это легче сделать с крепкими легионерами, чем играть в долгую со своими воспитанниками
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Eu
Ответ Dima Mitrofanov
В зените и динамо играют одни неруси,имена россиян редко звучат
Это ты про Сергеева и Мостового или про Кержакова и Кругового? А, догадался, про Караваева и Чистякова:))
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Максим Прокофьев
Ответ Moonwalker
По Краснодару, конечно, забавно видеть статистику. Столько лет говорилось о том, что клуб стремится к полному составу из своих воспитанников (ну, хотя бы, россиян). А по факту... Причем, как только ушли от популизма, появился результат.
Ты с реальностью то общаешься? Ты веришь статье в которой сказано что в заявке у Краснодара 19 игроков из 25 возможных слотов? Тебя ничего не смущает? Ну а лидирует Краснодар при том что в стартовом составе играют Волков, Черников, Сафонов, Сперцян (4 воспитанника из 11 игроков), а так же молодой Кривцов игрок основы хотя и не воспитанник но до уровня РПЛ он вырос у быков. На замене сидят а в кубке играют Арутюнян и Кокшаров что тоже воспитанники, а Георгий ещё и основной игрок сб.Армении. Так что забирай свой выпад обратно.
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Shima96
Ответ Moonwalker
По Краснодару, конечно, забавно видеть статистику. Столько лет говорилось о том, что клуб стремится к полному составу из своих воспитанников (ну, хотя бы, россиян). А по факту... Причем, как только ушли от популизма, появился результат.
ну тот же Сперцян по этой статистике по факту лег, у него 1300 минут в РПЛ в этом сезоне.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Ротенберг
Воспитывайте своих
Назовите клуб где играет намного больше воспитанников чем в Зените?
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Germanwah 999
Ответ Moonwalker
Ну, я все-таки в целом. Будь там дело в одном Сперцяне, вопросов бы не было. Ну и "провели много времени" - отлично. Процент этого времени к остальной команде, думаю, интереснее и показательнее (именно с учетом ранее заявленных целей). Но даже чисто по моим ощущениям, Краснодар сейчас выглядит обычной командой РПЛ, где леги - серьезная основа команды, дающая результат (повторюсь, в этом ничего нет плохого). По итогам сезона посмотрим, какой. Уже было, что быки в последний момент банально теряли то, что было достигнуто до этого.
У нас костяк команды это легионеры и воспитанники, россиян не воспитанников у нас ровно 3 штуки и все трое - игроки замены
Так что это какой то бессмысленный разговор, если бы любая другая команда РПЛ шла к 15 туру первой с такрй вовлеченностью воспитанников, все бы кипятком ссались.
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Grigor Danielyan
Воспитанники и легионеры иногда разные вещи! Краснодар уже взростил отличных игроков, но часть заиграли за другую сборную, а часть в других клубах.
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Максим Прокофьев
Сафонов, Агкацев, СафРонов (3 вратарь), Эктов, Петров, Волков, Ахметов, Черников, Кривцов, Кокшаров. Это как у вас в статье получилось 8 россиян у Краснодара в заявке, когда их 10, даже если не считать что Сперцян и Арутюнян уже поменяли гражданство и это основные игроки сб.Армении. но у них двойное гражданство.
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anton.zaiats
До прочтения есть вопрос. Илья, заголовок твой или редакционный?
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Restart Serdobsk
по локомотиву не очень понятно как считали - есть Митай ( галактионов , обрати внимание , абсолютно топовый универсал растет, как работает на мяче и удерживает его ), есть Фассон, есть Тикнизян ,который по факту уже армения а не россия.
поэтому три легионера , а не два.
если кто-то считает что тикнизян родился , вырос и воспитан в рф - тогда давайте считать гильерме легионером , он же тогда тоже родился, вырос и воспитанник бразильского клуба.
как ни крути, легионера три.
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Abush
Вот что значит качественные приобретения.
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jeckk
Ответ Ротенберг
Воспитывайте своих
не растут видимо
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playmaker
А в остальных клубах бразильцы Зенита не играют
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Фёдор Кузнецов
Посмотрите на каждый топ клуб Европы, там в основном легионеры, почему вдруг за Зенит должны играть много россиян, тем более Аршавин уже говорил, что за игрока с паспортом Зениту наценка в 2-3 раза
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Всё знаю
Ну ты главное не обижайся )
кстати, чтоб ты делал, если б чемпионом стал Уралан?)
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goleodor
В Локо бразильцы Зенита не играют
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Krull
Ответ irvict
По Ростову не сходятся данные по количеству легионеров и сыгранному ими времени....В таблице указано, что легионер один, а игровое время взято по сумме минут Байрамяна и Мохеби
Там есть пояснение, что берётся спортивное гражданство для посчета доли игрового времени. А Хорик не может играть за Сборную России. Но я с такой постановкой не согласен, не совсем объективно. Хорика больше в сборную Армении вызывать не будут из-за скандала, а например, Квеквескири из Факела считается россиянином, хотя имеет грузинское гражданство и в интервью говорил, что выступать будет только за Грузию. Его просто не вызывают в отличии от Сазонова, например. По факту, в Ростове меньше всех в чемпионате заигрывают иностранцев не только по количеству, но и по игровому времени.
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Ilya Sergievsky
Ответ irvict
По Ростову не сходятся данные по количеству легионеров и сыгранному ими времени....В таблице указано, что легионер один, а игровое время взято по сумме минут Байрамяна и Мохеби
А ведь ты прав, Хорик же не считается легионером
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Spartacus Pro
Ответ Konstantin Zorin
Вы на самом деле такой наивный? Все трансферы были сделаны по просьбе Абаскаля. Кроме этого, ему увеличили штаб, опять по его просьбе. Он летом имел полную власть в клубе и руководство перед ним на задних лапках ходило. Надеюсь, что руководство протрезвело.
Может быть, я и наивный, но кто тогда Вы, считающий информацию от хейтеров, которые этим деньги зарабатывают, правдой. Сейчас такая ситуация, возможности очень ограничены и выбор игроков, которых можно хотеть и купить очень ограничены. Это как с Каррерой и Рошей - Каррера очень хотел Рощу, когда ему предложили или Рошу, или никого.
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Евгений Сомов
Не Балтика а Динамо
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Седесим Куиндесимов
Ответ Тюменский медвежонок
по факту правильно сделали, всё должно проходить естественным путем, изначально идея с командой состоящей из своих воспитанников звучала слишком "забавно", быть российским Атлетиком из Бильбао нет никакого смысла
Так Атлетик не ограничивается воспитанниками, у них вся суть заключается в том что играют только баски, а попадать туда могут и через академию, и через трансферы

Если бы Краснодар заявил о желании играть только россиянами (или даже только уроженцами Краснодарского края) - тогда да, можно было бы говорить о попытке быть российским Атлетиком

Здесь больше пример Селтика 70-ых гг. подходит
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jeckk
Ответ Moonwalker
По Краснодару, конечно, забавно видеть статистику. Столько лет говорилось о том, что клуб стремится к полному составу из своих воспитанников (ну, хотя бы, россиян). А по факту... Причем, как только ушли от популизма, появился результат.
Да еще не совсем то и появился. Весна покажет
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Максим Прокофьев
Ответ Germanwah 999
"ну хотя бы россиян" Чего? У нас главный воспитанник считается в этой статистике легионером если что. Зайдите и посмотрите сколько процентов времени на поле у нас провели воспитанники, там Краснодар второй прямо за Локо если мне не изменяет память.
Им можно хоть ...ать в глаза, они завистники и фанаты других клубов, будут всегда готовы при первой возможности написать ничем не подкреплёные гадости про Краснодар, хотя клуб Галицкого уже давно никому ничего не должен доказывать. Лидеры в U17, U18, в трёх очках от второго места в соревнованиях молодёжных команд РПЛ и при этом хватает молодёжи чтоб лидировать во втором дивизионе дублем Краснодар-2 (просто уверен что специально вылетели в то сезоне из ФНЛ чтоб не мучать пацанов автобусными переездами из-за закрытого аэропорта и спустились в региональную лигу)
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Станнис Баратеон
Почему у Пари НН - 10 легионеров, но значительное преобладает игровое время у россиян?
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