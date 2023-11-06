Легионеры «Зенита» играют чаще россиян. А как в остальных клубах?

Исследование Ильи Васильева.

На прошлой неделе Opta сравнила игровое время в «Зените»: бразильцы провели на поле 5402 минуты (в среднем – 771 на каждого), а россияне, включая Марио Фернандеса, – 4725 (в среднем каждый сыграл по 315 минут).

Как дела у других клубов РПЛ?

Бразилия – лидер по легионерам, Беларусь и Сербия – в топ-3

Ориентируемся на данные подробного отчета о географии РПЛ. И начинаем с континентального представительства.

Выводы:

● Европа лидирует (687 игроков), в РПЛ много латиноамериканцев (48), а легионеров из Африки (17) и Азии (9) меньше. Благодаря Луису Чавесу в лиге появился второй представитель Центральной Америки (первый – костариканец Джимми Марин из «Оренбурга»).

● Разумеется, бразильцы – самые популярные (21), этим летом в Россию приехали сразу 12 новичков (8 – напрямую из Бразилии, 3 – из Португалии, 1 – из Франции).

● На втором месте – Беларусь и Сербия (по 12). Их приобретают под разные задачи: белорусы усиливают середняков и аутсайдеров, а сербы приезжают в топ-клубы, некоторые из них даже участвовали в еврокубках или становились чемпионами.

● Дальше – Армения (9). Большинство воспитывалось в российских академиях (например, Эдуард Сперцян, Наир Тикнизян, Хорен Байрамян), единственный переход из чемпионата Армении – натурализованный нигериец Угучукву Иву.

● Следом – Аргентина (7). Главный магнит – «Оренбург», подписавший пятерых аргентинцев за два года.

● Босния (6) – еще одно распространенное гражданство. Балканцев приглашают середняки.

● В РПЛ мало европейцев из топ-стран. Последний испанец – Чико Флорес в «Рубине»-2018/19, англичанин – Тино Анджорин в «Локомотиве» Ральфа Рангника (до него – Дэвид Бентли в далеком 2012-м), немцы – Андре Шюррле, Максимилиан Филипп и Роберт Бауэр, приходившие летом 2019-го.

● Зато остался француз Вильзон Изидор (совсем недавно играли Самюэль Жиго, Алексис Бека-Бека, Реда Рабеи, в «Балтику» перешел Натан Гассама) и не разъехались легионеры из Нидерландов (Гленн Бейл + Квинси Промес и Рай Влут, имеющие проблемы с законом на родине).

«Балтика» внезапно в топ-3 по легионерам, у «Краснодара» даже нет 11 россиян в заявке

Уточнение: с сезона-2022/23 в РПЛ новый лимит – 12 доморощенных игроков (8 – воспитанники национальной ассоциации, 4 – клуба) + 13 недоморощенных. Разрешено не более 8 легионеров в основном составе, но граждане ЕАЭС не подпадают под лимит на поле (например, Нуралы Алип – легионер в заявке, но не иностранец на поле).

«Зенит», «Краснодар» и «Балтика» – лидеры по заявленным легионерам (11). «Ростов» (1), «Локо» (2) и «Факел» (3) – противоположности.

В «Пари НН», «Спартаке» и ЦСКА – двукратное превосходство российских паспортов, в «Ахмате» и «Сочи» близкие пропорции.

При этом «Краснодар» оказался единственной командой, не дотянувшей до 11 россиян в заявке.

«Оренбург» задал тренд на иностранцев среди новичков РПЛ, практически все клубы сильно зависят от легионеров

К разделению на россиян и иностранцев. Футболисты с российским спортивным гражданством (в том числе Марио Фернандес) – в левой графе, иностранцы и выступающие за другие сборные (например, Эдуард Сперцян) – в правой.

Выводы:

● В «Факеле», «Ростове» и «Локомотиве» почти нет иностранцев на ведущих ролях. Команда Валерия Карпина так живет после массового отъезда легионеров весной 2022-го, костяк Воронежа частично сформировался еще в ФНЛ (денег на трансферы мало), «Локомотив» сменил курс после «Сапсана» Ральфа Рангника.

● Состав «Пари НН» состоит из россиян, но в старт постепенно забираются иностранцы: Зе Турбо, Хуан Боселли, Матео Стаматов до перелома стопы, натурализованный Арменией Эдгар Севикян.

● Легионеры важны для «Крыльев»: качества Гленна Бейла и Бенхамина Гарре – определяющие, Фернандо Костанза – важный универсал для центра поля, скоро может выстрелить и белорус Егор Карпицкий, но россиян все равно больше.

● В «Сочи» много российских игроков, эффект Криса Нобоа испаряется, но без иностранцев все равно никак: тройка защитников из Бразилии, Сербии и Словении, Мартин Крамарич – главный в созидании, Лука Джорджевич конкурирует с Иваном Игнатьевым и Георгием Мелкадзе.

● В ЦСКА и «Ахмате» россияне тоже играют чаще иностранцев (правда, ненамного). Причины разные: Федотов латал дыры молодежью, а грозненцам не хватило Андрея Семенова (преимущество могло быть больше).

● В «Динамо» много ярких приобретений по ходу сезона. И все – иностранцы. Бителло и Луис Чавес постоянно играют, а Хорхе Карраскалю пока не хватает дисциплины. Плюс адаптировались новички прошлого сезона (Муми Нгамале, Роберто Фернандес, Николас Маричаль);

● Иностранцы очень важны для «Урала» прошлого сезона (Денис Кулаков, Даниэль Мишкич, Эрик Бикфалви, Сильвие Бегич, Ибраима Сиссе), летом 2023-го подъехали новички (Кики, Гильерме Шеттине, Итало Гонсалвес).

● «Балтика» – одна из самых нетипичных команд. Зашла в РПЛ с минимумом иностранцев (Гедеон Гузина, Никола Радмановац, Иван Остойич), но за трансферное окно подписала шестерых легионеров – почти все ворвались в стартовый состав.

● «Рубин» похож на «Балтику». Легионеры были и раньше, но сейчас они на ведущих ролях: Мирлинд Даку – один из главных таргетменов РПЛ, Валентин Вада уже положил 3 гола, Угучукву Иву тащит опорную зону, Лазар Ранджелович неожиданно вытеснил Александра Зотова, Никола Чумич выходит слева, Игор Вуячич капитанит.

● В «Спартаке» много топ-россиян, но сначала Гильермо Абаскаль ставил иностранцев. Плюс просели традиционно российские позиции: Срджан Бабич вместо Георгия Джикии в центре обороны, временами слева играл Олег Рябчук, в полузащите верили в Виктора Мозеса, ярко стартовал и правый вингер Тео Бонгонда. Сейчас старт захватывают россияне: Антон Зиньковский, Михаил Игнатов, Данил Пруцев и Руслан Литвинов.

● У «Краснодара» классный костяк: сильные воспитанники (Матвей Сафонов, Сергей Волков, Александр Черников, натурализованный Арменией Эдуард Сперцян) и мощные легионеры (Виктор Тормена, Хуниор Алонсо, Лукас Оласа, Жоау Баши и Джон Кордоба). В ротации в основном иностранцы (Кади и Олакунле Олусегун – первые кандидаты, из россиян часто выходит только Ильзат Ахметов). Выбор Владимира Ивича ограничен, зимой нужно усиление.

● «Оренбург» закупил сильных легионеров еще в прошлом году. Российский костяк слабоват (особенно после ухода Тимура Аюпова и Александра Эктова, команду может покинуть и Дмитрий Воробьев), зато команду тащат оставшиеся латиноамериканцы.

● С «Зенитом» все ясно. Лучшие россияне стоят бешеных денег, привезти топа из-за границы проще.

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Несмотря на изоляцию российского спорта, в РПЛ все еще много легионеров. Бразилия лидирует, близкие по менталитету и политике Сербия и Беларусь – в топ-3.

Лишь «Ростов», «Факел» и «Локомотив» не зависят от иностранцев, остальные задействуют их активнее. В некоторых клубах легионеры усиливают состав точечно (например, «Пари НН» и «Крылья»), но в большинстве – массово на ведущих ролях.

Лидеры нуждаются в сильных иностранцах. Это подтверждают «Краснодар», «Зенит», «Динамо» и «Спартак». Здесь мог быть и ЦСКА, но команда Владимира Федотова использует россиян из-за кадровых и селекционных проблем.

Главное удивление – «Балтика» и «Рубин». Пошли по пути прошлогоднего «Оренбурга»: по ходу сезона нашли качественных легионеров и встроили их в игру.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/; РИА Новости/АВладимир Федоренко, Алексей Филиппов; /Аксёнова А.