9 комментариев

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Вендел – главный бунтарь РПЛ. Потому и главная звезда

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Александр Ерохин Александр Ерохин
Вильмар Барриос Вильмар Барриос
Ду Кейрос Ду Кейрос
Футбол Футбол

Илья Васильев восхищен.

В первой половине июля «Зенит» готовился к жизни без Далера Кузяева и Малкома, а Вендел игнорировал клуб хотя еще год назад переподписал контракт на улучшенных условиях. Опоздания бразильца и раньше считались нормой (например, зимой 2023-го не подъехал к началу сборов в Катаре), но в этот раз Вендел совсем не планировал возвращаться.

Но все же Вендел по-прежнему в «Зените» – и вместо тоски по Бразилии делает «Зенит» зрелищнее. Без него «Зенит» становится серым и предсказуемым даже с Клаудиньо и Дугласом Сантосом. С Венделом «Зенит» вариативнее, легче даже в топ-матчах и адаптивнее к идеям Сергея Семака.

Вендел сразу показал, что в порядке против «Динамо» (2:3): стал правой восьмеркой (в прошлом сезоне играл левее), наладил контроль в середине, придумал гол Сергеева – и это после летнего загула и отсутствия нормальной предсезонки. Втянувшись, бразилец разобрал «Спартак» (3:1): легко выходил из-под прессинга, забил уже в привычном стиле щекой из-за штрафной (хоть и с рикошетом), а также издевательски убежал от Умярова и Дуарте перед дублем.

Вендел не остановился на погроме главного соперника: запустил разгром «Урала» (4:0) эффективным дриблингом против Мингияна Бевеева и придумал два гола против «Рубина» (3:0).

Растренированный и не слишком мотивированный Вендел разрывает лигу и полностью меняет «Зенит».

После победы над «Рубином» Вендел заявил, что Клаудиньо ему должен ужин. Дело не только в голевой передаче: Вендел упрощает распределение ролей, потому что Ду Кейрос пока не в состоянии креативить, а Ерохин больше играл в чужой штрафной. Из-за этого на старте сезона Вильмар Барриос и Клаудиньо были перегружены (первый – и оборонялся, и запускал диагонали на Марио Фернандеса, второй – пытался успеть везде). Теперь произошел откат к привычным механизмам: Барриос чистит и подыгрывает, Вендел доминирует на своей и средней третях при владении, а Клаудиньо вернулся ближе к атаке (2+2 с пятого тура, до этого – 0+0).

Вендел мгновенно прокачал «Зенит» на мяче. Впервые выйдя на поле только в третьем туре, он приближается к лидерам по созданным явным моментам: организовал уже 3 шанса, Квинси Промес – 6, Клаудиньо – 5, Александр Юшин и Даниил Уткин – 4. Впереди – четыре игрока, но каждый из них исполняет стандарты. 

Вендел практически не использует забросы, поэтому доминирует при коротких и средних пасах – уже четвертый в «Зените» по точным передачам в финальную треть. Так «Зенит» быстрее переходит вперед: Вендел смелыми передачами находит свободные зоны, даже если пас кажется трудным.

У Вендела нет дриблинга типичного флангового игрока, но он прекрасно контролирует мяч под давлением, удерживает его на скорости, работает корпусом и эффективно взрывается. Такого набора качеств почти нет в РПЛ (соперничают только Вера и Сперцян). Польза уже очевидна: так «Зенит» сравнял счет с «Динамо», забил «Уралу» и прибил «Рубин».

После второго гола «Спартаку» Вендел поцеловал эмблему «Зенита». Возможно, это самый показательный момент его карьеры в Петербурге: три недели назад забивал на команду и вообще не тренировался, а после вынужденного возвращения моментально превратился в главного игрока.

Карьера Вендела – бунт против здравого смысла. Его потенциал выше «Зенита» и «Фламенго» (главный претендент на Вендела летом 2023-го), он точно готов играть в топ-5. Вместо этого Вендел кайфует и зарабатывает. Все косяки за пределами поля прощаются, как только Вендел оказывается на нем. 

Бунт – и в тактической манере. В РПЛ много фланговой игры, инициатива по креативу переходит к центральным защитникам, но Вендел идет против новых правил. Он – из тех, кто разрывает середину на скорости и создает опасность почти из любой точки поля.

Жаль, что Вендел использует уникальный талант ради развлечения, но только поэтому мы все еще наслаждаемся его креативом в РПЛ.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф

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9 комментариев

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Тралл из Питера
Почему реально топ 5 за ним не пришли? Может, как раз из-за бунтарского характера?
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Kanonir152
Ответ drow elf
Ахаха!!! Буквально неделю назад на спортсе макали Санчо и писали, что время бунтарей и рокнролльщиков в футболе безвозвратно ушло. А тут диаметрально противоположные тезисы. Как так-то?
Разные авторы - разные мнения. Что в этом такого
+7
0
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Любовь Мелехова
Тем и отличаются гении от обычных людей - своей нестандартностью и креативностью.
+5
-1
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javierkaaa_spb
Вендел очень хорош, бриллиант нашей лиги)
+4
0
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MstAndreev
"Жаль, что Вендел использует уникальный талант ради развлечения"

Футбол и есть - развлечение. Уберите уже эти сложные щщи с лица)
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Виктор Тимошков
А в итоге смысл статьи сводится к тому, что жаль, что не все свалили. Достали ныть
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Igorsm
как по мне для главной звезды чемпионата мало быть крутым футболистом как Вендел, нужна еще харизма, которой у него ноль)
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Андрей Балабаев
Ответ Тралл из Питера
Почему реально топ 5 за ним не пришли? Может, как раз из-за бунтарского характера?
Платить по политическим причинам не хотят. 20 или 25 за него якобы много, а 70 за дномудрика норм
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