30 комментариев

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Захарян готов к Европе: в 20 уехал топ-ассистентом РПЛ

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Умеет переносить топ-качества на более высокий уровень.

Одна из главных трансферных саг РПЛ 2020-х завершена: Арсен Захарян официально перешел в «Реал Сосьедад». 

Год назад за Захаряном приходил «Челси», в начале этого лета – «Лацио». С одной стороны, интерес топа и двух предтоповых клубов удивляет: игрок из РПЛ, который никогда не был лучшим даже в ослабевшей лиге. С другой, Арсен постоянно попадал во всевозможные списки талантов, с 17 лет заиграл в старте «Динамо», за 3,5 года ни разу не выпадал из состава ик 20 годам оформил 15+17 по «гол+пас» в РПЛ.

Старт Захаряна во взрослом футболе впечатляет: 

• весной 2020-го играл за динамовскую молодежку;

• летом оказался в «Динамо-2»;

• в ноябре дебютировал за основу и поехал с ней на зимние сборы;

• с весны 2021-го – системообразующий игроком «Динамо»;

• в марте съездил на Евро U-21 (ему было 17), где забил и заработал пенальти против Исландии (4:1) – так Захарян стал самым молодым автором гола в истории финальных турниров молодежных Евро;

• Станислав Черчесов внес Захаряна в расширенный список на Евро-2020 (не поехал из-за болезни), а Валерий Карпин сразу выпустил Арсена против Хорватии (0:0).

Одна из причин такой востребованности – тактическая привлекательность Захаряна. Вот что Sports.ru рассказывал Сандро Шварц: «Захарян хорошо чувствует себя между линиями. Нужны игроки с разными качествами на одну позицию, чтобы быть гибкими. Теперь у нас есть Захарян – когда он справа, за счет него мы можем создавать преимущество в середине».

Арсен успешно переключался между разными позициями: выходил в центре полузащиты в 4-3-3 и 4-4-2, становился инструментом для изменения схемы, играл левого и правого вингера, а также был важным звеном в прессинге Шварца. Благодаря универсальности Арсен многое давал на каждой позиции: создавал ширину на фланге, заходил в середину для создания преимущества, разгонял из глубины, искал мяч между линиями, отрезал соперников продвигающими передачами и забросами, врубал дриблинг, бил издали, подавал стандарты, находил пространство и создавал его для партнеров. Учитывая такую манеру движения, Захарян может быть восьмеркой и даже десяткой.

При этом к Захаряну есть вопросы при обороне. Арсен прессинговал при Сандро Шварце, но слабо отрабатывал назад на стартеэтого сезона. Марцел Личка убрал Захаряна из опорной зоны уже после первого тайма с «Краснодаром».

Захарян – самый результативный игрок «Динамо» в РПЛ с сезона-2020/21, хотя пропустил почти всю осень 2020-го (15+17, больше с игры только у Тюкавина – 20+9) и не исполнял пенальти (обогнал даже Фомина, у которого 21+8 благодаря точкам). 

Захарян выделяется и на фоне остальной лиги. С февраля 2021-го больше результативных очков выбили только главные звезды.

Еще Захарян – главный ассистент РПЛ и делит третье-четвертое место по голевым передачам с игры после дебюта в ноябре 2020-го (12 вместе с Кузяевым, Соболев – 13, Малком – 14). За это время Арсен создал 18 явных голевых моментов – больше только у Малкома и Промеса (21). 

Захарян стабильно влиял на «Динамо» в чужой трети: в РПЛ-2021/22 (первый полноценный сезон) стал вторым по передачам под удар, а в прошлом неудачном чемпионате уступил только Промесу.

Захарян провел три продуктивных года в «Динамо». 

Первый сезон – восторг из-за зрелости и наглости 17-летнего парня. Захарян оформил 3+3, возил соперников справа, забрал часть стандартов у Шиманьски и заслужил доверие Шварца (например, Сандро перевел его в опорную зону, когда пытался перевернуть дерби со «Спартаком»).

Второй – продолжение прогресса. Захарян закрепился в основе «Динамо», выбил 7+6 (у Фомина – 10+3, но всего 3 гола с игры) и сыграл на 21 минуту меньше Даниила (второй в команде по времени на поле). Захарян участвовал в ударных атаках так же часто, как, например,  Вендел и разнообразно угрожал воротам (игра между линиями, прострелы, стандарты, рывки в штрафную с мячом). 

Третий – самый спорный. Казалось, что Захарян потух после сорванного трансфера в «Челси», несколько раз психовал на поле. От Славиши Йокановича ждали развития идей Сандро Шварца, но серб так и не разобрался с командой. Сезон получился скомканным, но Захарян все равно выбил 4+7 (у Смолова 10+2, но без учета пенальти всего 4+2) – отличные цифры для 19-летнего полузащитника.

В новом сезоне Захарян мог засверкать у Марцела Лички. Арсен провел полезный второй тайм против «Краснодара», забил и тонко ассистировал Тюкавину против «Крыльев» (3:3). 

Захарян уезжает в «Сосьедад» в статусе одного из самых полезных игроков РПЛ на чужой трети поля. Впереди – Ла Лига и Лига чемпионов, поэтому у Арсена отличные шансы довольно часто появляться на поле. 

Качества – точно есть.

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Захарян перешел в «Сосьедад». Что нужно знать о клубе

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Астапкович

30 комментариев

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Артём Амирджанян
Удачи Захаряну!
+29
0
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kickass
Порадуемся за парня. Пусть у него в Европе все получится.
+23
-1
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Степан Шевцов
Какие же желчные фанаты у нас, это просто беда. Удачи, Арсену! Буду за него болеть!
+14
-3
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Schmelle
Ответ Иванинью Лав
У россиян карго-культ отправлять лучших своих игроков в другие лиги и странные команды типа Монако, Торино или Сосьедада, игры которых никто из них смотреть не будет. и главное гордиться этим. ужас
Загуглите, пожалуйста, что такое карго-культ. Будет любопытно.
+3
0
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Вечно в бане
Ответ Иванинью Лав
У россиян карго-культ отправлять лучших своих игроков в другие лиги и странные команды типа Монако, Торино или Сосьедада, игры которых никто из них смотреть не будет. и главное гордиться этим. ужас
Когда услышал умное слово «карго-культ» и не терпится его употребить.

«Странное» Монако, образца того сезона, когда переходил Головин, или «странный» нынешний Сосьедад, это, конечно, очень сильно. А что предлагают просветленные умы, вроде тебя: тухнуть в лиге без еврокубков и перспектив, и ждать, пока позовёт «не странная» команда, вроде Манчестер Сити?
+2
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Sergeev55
Там надо пахать на тренировках, трудится в тренажёрке и выкладываться по полной в матчах!!! На чистых мячах там далеко Арсенчик не уедет!!! 🤨🤨
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SupoStats
Наши ожидания,наши проблемы
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Турку Финляндия*
Что интересно РС продавил все что хотел, и контракт до 2029 года хотя его агенты хотели на 4-5 и отступные в 60 хотя его агенты хотели 50 и по информации агенты пошли на снижение своих запросов) браво Реал Сосьедад
Тогда получается, что агентам браво, что не упёрлись и не сорвали парню очередной вариант.
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Максим Семин
Откуда столько хейта к молодому игроку? Арсен держал уровень все 3 года. Или кто-то ждал, что он будет в каждом сезоне 30+30 делать в юном возрасте? Не звездил (фоток в Ламборгини или со шмотками Гуччи я не видел). Уезжает в 20 лет в 4 команду топ-лиги. Откуда в нас такое желание плевать во все свое и преклоняться перед чужим?
Арсену - здоровья! Дальше сам должен справиться.
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teo_heel
Ну хватит переоценивать среднего игрока. Ему до реально высокого уровня ещё пахать и пахать. А пахать придётся, иначе будет сидеть на скамейке... если вообще найдётся место в заявке.
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Максим Семин
Ответ Bradford
Слишком молод еще для Европы, если гулять не бросит будет там трусы протирать
Где и когда он гулял? Есть инфа что он по клубам тусил или бухал?
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Турку Финляндия*
Ответ КИРИЛЛ УСТИНОВ
Тогда получается, что агентам браво, что не упёрлись и не сорвали парню очередной вариант.
модно наверное и так сказать, но РС известен как клуб с которым сложно вести переговоры Роберто Олабе наверное сейчас лучший спортивный директор в ЛаЛиге
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Вечно в бане
Ответ Георгий Большаков
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А ты хорош. Обычно коллекционируешь минусы обычной скрепной бредятиной, но сегодня превзошёл сам себя, и сумел приплести ее к трансферу Захаряна. Мое увожение.
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kostanostra
сосейдад захаряна
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Олег Жуков
Удачи Арсену! 🇷🇺
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Турку Финляндия*
Что интересно РС продавил все что хотел, и контракт до 2029 года хотя его агенты хотели на 4-5 и отступные в 60 хотя его агенты хотели 50 и по информации агенты пошли на снижение своих запросов) браво Реал Сосьедад
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Potomok Budulaya
удачи ахперику ,буду за него болеть.
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nike_3250
Желаем удачи Реалу Захаряна
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Bradford
Слишком молод еще для Европы, если гулять не бросит будет там трусы протирать
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seytin
Рад за Арсена. Пускай всё сложитсяЁ
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Иван Сиденко
Смешно, у Коли Пива показатели лучше
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Фифа Алекс
только время покажет готов или нет!
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