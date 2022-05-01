Первые таймы – большая проблема «Спартака». Стартовые планы Ваноли сковывают команду

Разбор итальянского «Спартака» от Ильи Васильева.

При Паоло Ваноли «Спартак» одержал три классные победы – над «Кубанью» (6:1), «Динамо» (2:0) и ЦСКА (1:0), но остальные матчи оставили странное впечатление.

В большинстве игр москвичи создали достаточно для побед:

– 1,72 xG в Нижнем Новгороде (1:1);

– 1,81 xG с «Рубином» (1:1);

– превзошли «Ростов» по ожидаемой опасности с игры (2:3);

– переломили игру с «Крыльями» после отвратительного первого тайма (2:1).

Продвинутая статистика подтверждает: весенний «Спартак» – четвертый в РПЛ по созданной и допущенной опасности (xG-xGA), шестой по касаниям в чужой штрафной, в топ-5 по ожидаемым очкам.

Вот только при разборе деталей класс «Спартака» не так очевиден.

«В первом тайме мы играли очень медленно, не могли находить глубину. В перерыве нам нужно было спокойно понять, что нужно изменить. Вопрос был в желании, нужно было выкладываться на 110 процентов. Порой ребятам бывает сложно выйти из зоны комфорта. Нам предстоит работа над психологией», – сказал Ваноли после победы над «Крыльями».

Итальянец не так часто объясняет тактические детали, поэтому на дистанции созрел важный вопрос: что же происходит со «Спартаком» в первых таймах?

Ведь проблема не только в психологии, но и в тренерских установках.

Например, в Нижнем Новгороде «Спартак» и правда был лучше по xG, но команда не создавала моментов с игры и после длительного владения.

До 70-й минуты «Спартак» четырежды бил из штрафной: два раза после угловых, один – после быстро разыгранного стандарта (Джикия забросил со своей половины), последний – после обреза «Нижнего Новгорода». Остальные попытки – удары издали или результат контратак.

Ключевой вопрос – в стартовой задумке. Ваноли против очевидно оборонительной модели Александра Кержакова выпустил двух плохо пасующих опорников – Кристофера Мартинса и Романа Зобнина, оставив в запасе Наиля Умярова и Данилу Пруцева (в первой половине чемпионата продвигал мяч на уровне Наиля, плюс Михаил Игнатов при Руе Витории тоже играл на этой позиции). В итоге «Спартак» надеялся на острые контратаки в матче против самой непрессингующей команды (на трети поля «Нижнего Новгорода» проводился наибольший процент действий в лиге), а прижал соперника и начал создавать моменты с игры, когда тот окончательно припарковался.

В домашней игре против тонущего «Рубина» было чуть лучше (1:1). До травмы Наиля Умярова «Спартак» разыграл пару хороших комбинаций – из классных ситуаций бил Даниил Хлусевич. Однако «Спартак» в первом тайме проигрывал 0:1 и нанес лишь 3 удара без учета попыток Хлусевича (удары Николсона и Соболева из-за штрафной плюс тычок Шамара на угловом). Единственное разумное развитие атаки – неожиданный перевод на свободный фланг. В некоторых эпизодах «Рубин» не сразу откатывался – так в редких случаях «Спартак» мог развить скорость в позиционных атаках.

Матч с «Ростовом» – крайне странный выбор стартового плана (2:3). Благодаря физической мощи и перестроениям спартаковцы все же отодвинули игру, но в начале каждого тайма позволяли «Ростова» играть между линиями.

Пассивность можно списать на два предшествовавших интенсивных матча: «Спартак» отыгрывался против «Рубина» (1:1) и выдал эмоциональное дерби с ЦСКА (1:0). Что не отменяет вопроса к Ваноли: почему в начале второго тайма «Спартак» повторил неудачную тактику стартового отрезка? Красно-белые вернулись к той же формации, когда «Ростов» растаскивал середину и делал подходы.

Паоло сам добил команду: вместо Зелимхана Бакаева он выпустил Даниила Денисова, от которого через 20 секунд убежал Александр Сильянов – он и заработал пенальти. Да, это совпадение, но оно повлияло на результат и усилило удивление: для чего за две минуты до конца менять самого креативного полузащитника на игрока оборонительного плана?

Первый тайм против «Крыльев» продолжил тенденцию. Нельзя сказать, что Ваноли отказался от тактического поиска. Например, во время прессинга Зобнин или Мартинс включались по самарскому опорнику, который создавал тройку с защитниками, а Литвинов их страховал, выдвигаясь вперед.

Но игра в атаке в первом тайме – кошмар. «Спартак» нанес 4 удара (2 – после скидок, 1 – попытка Соболева с левой ноги на углу штрафной, 1 – старание Хлусевича на подборе после штрафного), минимально цеплялся за мяч в финальной трети и штрафной. На карте касаний видно, что «Спартак» в большинстве случаев владел мячом в двух сценариях: игра в середине и самокопание на флангах.

Данные и графика – Whoscored

Следовательно, «Спартак» часто не понимает, как разыгрывать мяч.

У команды есть несколько симптомов: долгий перекат между центральными защитниками, постоянная изоляция владеющих мячом (2-3 человека пасуются между собой, остальные находятся очень далеко), регулярные рывки в свободные зоны и последующие остановки из-за отсутствия адресатов для передач. Это симптомы каждой игры, где красно-белые долго владеют мячом.

Большинство касаний Игнатова и Бакаева – как раз поиск мяча на флангах или в середине. А если они не встретятся с мячом, то способов для ускорения игры почти не останется.

Карта касаний Бакаева и Игнатова в первом тайме

«Если сравнивать первый и второй таймы – это две разные игры. Когда я после первого тайма сказал, что наша игра безобразна, я примерно понимал, что мы изменим игру. Я очень рад, что в такой тяжелой игре мы смогли сыграть совсем по-другому. Просто высказали: давайте соберемся, так нельзя. Тренер сказал, как нужно играть, и мы это воплотили», – объяснил после матча Александр Соболев.

Для объективности важно уточнение: периодически Ваноли влиял на команду по ходу игры. С одной стороны, перемены выглядели просто: «Спартак» перешел на 4-4-2 (Джикия играл левее, Николсон вышел в пару к Соболеву), активнее прессинговал и вдавливал соперника фланговыми атаками. Так «Спартак» отыгрался против «Рубина» (1:1) и перевернул матч с «Крыльями» (2:1).

Верхний скриншот – передачи «Спартака» в штрафную в первом тайме, нижний – во втором

Весенние матчи совсем не снимают два вопроса к Паоло Ваноли:

– почему «Спартак» плохо атакует в матчах, где обязан владеть мячом?

– почему «Спартак» переходит на доминирующую модель после сильного проседания, а не начинает так сразу?

После «Крыльев Советов» итальянец говорил о психологии. Она может быть реальным фактором – Георгий Джикия и Зелимхан Бакаев говорили, что ждут завершения ужасного сезона.

Но при исследовании некоторых игровых деталей кажется, что дело еще и в тренерском штабе.

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Фото: spartak.com/Александр Ступников; РИА Новости/Павел Бедняков, Сергей Пивоваров