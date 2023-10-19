Рауль Рианчо: «Мое сердце ближе к «Рубину», чем к «Спартаку»

Бывший тренер по физподготовке «Рубина» и экс‑тренер «Спартака» Рауль Рианчо признался, что его сердцу ближе казанский клуб, нежели московский. Рианчо работал в «Рубине» Бердыева с 2009 по 2014 год. Вместе с казанской командой испанец становился чемпионом России в 2009 году. Позже специалист работал в тренерском штабе Массимо Карреры в московском «Спартаке». После увольнения итальянца был исполняющим обязанности главного тренера. — Каждая команда, в которых мне довелось работать, в свое время доставляла мне радость. Мое время в «Рубине» было более долгим, поэтому мое сердце ближе к «Рубину», чем к «Спартаку». Казанский клуб за то время, что я там был, был лучшей командой России. Курбан Бердыев сформировал команду, которой восхищаются в России и во всей Европе, — сказал Рианчо.

Источник: matchtv.ru