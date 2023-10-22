Быстров: «Почему Соболев должен быть в основе «Спартака»? Он плохо играет и пешком ходит по полю»

Раскритиковал форварда.

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров заявил, что нападающий «красно‑белых» Александр Соболев показывает плохую игру в последних матчах и не заслуживает быть в основном составе московской команды.

В воскресенье «красно‑белые» в домашнем матче 12‑го тура РПЛ обыграли «ПАРИ НН» со счетом 2:0. Соболев вышел на замену после перерыва.

— В концовке матча «ПАРИ НН» включился и придавил «Спартак»…

— Так потому, что во втором тайме вышел Соболев, который ходит пешком по футбольному полю. Где‑то захотели сыграть на удержание, вот «ПАРИ НН» и дождался своего полумомента. Забей «Спартак» второй мяч — всё было бы нормально. Этим составом Абаскаль как раз показал, что при этих слухах, которые сейчас ходят, что Соболев там пришел или не пришел куда‑то, в первую очередь внимание нужно обращать на игру. Играет Соболев в последнее время плохо, физически не готов и трусцой передвигается по полю. Почему он должен играть в основном составе «Спартака»?

— В первом тайме вы не заметили его отсутствия?

— Мне кажется, даже было лучше, — сказал Быстров.

Ранее сообщалось, что Абаскаль после матча 10‑го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:4) отстранил Соболева от тренировок в общей группе до возвращения из сборной России из‑за нарушения дисциплины.

Отмечалось, что футболист неоднократно пропускал командные завтраки. По информации «Матч ТВ», Соболев был отстранен от занятий с командой после эмоционального ответа на претензии Абаскаля, которые специалист предъявил в жесткой и оскорбительной манере.

Источник: matchtv.ru