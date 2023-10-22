Спартак ТВ
Блог

Быстров: «Почему Соболев должен быть в основе «Спартака»? Он плохо играет и пешком ходит по полю»

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Спартак Спартак
Владимир Быстров Владимир Быстров
Клубы Клубы
Александр Соболев Александр Соболев
Футбол Футбол

Раскритиковал форварда.

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров заявил, что нападающий «красно‑белых» Александр Соболев показывает плохую игру в последних матчах и не заслуживает быть в основном составе московской команды.

В воскресенье «красно‑белые» в домашнем матче 12‑го тура РПЛ обыграли «ПАРИ НН» со счетом 2:0. Соболев вышел на замену после перерыва.

— В концовке матча «ПАРИ НН» включился и придавил «Спартак»…

— Так потому, что во втором тайме вышел Соболев, который ходит пешком по футбольному полю. Где‑то захотели сыграть на удержание, вот «ПАРИ НН» и дождался своего полумомента. Забей «Спартак» второй мяч — всё было бы нормально. Этим составом Абаскаль как раз показал, что при этих слухах, которые сейчас ходят, что Соболев там пришел или не пришел куда‑то, в первую очередь внимание нужно обращать на игру. Играет Соболев в последнее время плохо, физически не готов и трусцой передвигается по полю. Почему он должен играть в основном составе «Спартака»?

— В первом тайме вы не заметили его отсутствия?

— Мне кажется, даже было лучше, — сказал Быстров.

Ранее сообщалось, что Абаскаль после матча 10‑го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:4) отстранил Соболева от тренировок в общей группе до возвращения из сборной России из‑за нарушения дисциплины.

Отмечалось, что футболист неоднократно пропускал командные завтраки. По информации «Матч ТВ», Соболев был отстранен от занятий с командой после эмоционального ответа на претензии Абаскаля, которые специалист предъявил в жесткой и оскорбительной манере.

Источник: matchtv.ru

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sparta6vek
Соболев вышел и как полено на поле - все мячи как от стенки отскакивали. За весь тайм почти ничего не показал, кроме потерь мяча!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий