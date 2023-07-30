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«Уровень команд принципиально разный». Рауль Рианчо предположил, как закончился бы матч между «Спартаком» и «Интер Майами»

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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо предположил, как бы закончился товарищеский матч между «Спартаком» и «Интером Майами».

«Я думаю, что победил бы «Спартак». Даже несмотря на наличие Месси в составе американского клуба. Уровень команд принципиально разный в пользу москвичей», - заявил Рианчо.

Напомним, что Лионель Месси перешел в «Интер Майами» этим летом в статусе свободного агента.

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3 комментария

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Американцем похеру, лижбы бабки поднять можно, они и с нами сыграют.
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Если б Рианчо тренернул Спартак на этот матч плюс четкий Рябчук во всей красе да и Дуарте персоналил Месси за кое что,то Маяями вооще без шансов! 😀
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