Испанский тренер Рауль Рианчо в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» поделился мнением о предстоящем сезоне РПЛ.

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России, набрав 70 очков в 30 матчах. «Спартак» финишировал на третьем месте.

«Сложно сказать сейчас, как сложится новый сезон в РПЛ. Команды усиливаются, ведут работу на рынке. У кого-то это получается лучше остальных. Не могу назвать сейчас основного конкурента «Зенита» в новом сезоне.

«Спартак»? Думаю, «Спартаку» снова будет с ними нелегко», — сказал Рианчо. Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 21 июля.

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