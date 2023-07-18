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Рауль Рианчо: «Спартаку» снова будет нелегко конкурировать с «Зенитом»

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Рауль Рианчо Рауль Рианчо
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Испанский тренер Рауль Рианчо в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» поделился мнением о предстоящем сезоне РПЛ.

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России, набрав 70 очков в 30 матчах. «Спартак» финишировал на третьем месте.

«Сложно сказать сейчас, как сложится новый сезон в РПЛ. Команды усиливаются, ведут работу на рынке. У кого-то это получается лучше остальных. Не могу назвать сейчас основного конкурента «Зенита» в новом сезоне.

«Спартак»? Думаю, «Спартаку» снова будет с ними нелегко», — сказал Рианчо. Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 21 июля.

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3 комментария

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Leon9
Если Спартак проигрывает в возможности приобретения игроков,о чём тут говорить.Зенит предложил семь,а почему Спартак не предложил девять?Нужно всего то три- четыре хороших футболиста,тем более в прошлое трансферное окно Спартак взял Дуартэ и Товарэша и их считайте нет....
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Владимир Молявин
Посмотрим. Скоро сезон начнётся.
+1
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