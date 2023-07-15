Не сошлись характерами.

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль хотел перебраться в «Спартак», но не заинтересовал клуб. В «Спартаке» не стали рассматривать кандидатуру колумбийца из-за его особенностей – в клубе считают, что Хорхе может оказать негативное влияние на коллектив. Напомним, 10 июля «Спартак» объявил о переходе другого латиноамериканского полузащитника ЦСКА Хесуса Медины. Сумма трансфера составила 7 млн евро, это первый прямой трансфер из ЦСКА в «Спартак» с 1996 года. 15 июля инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что переговоры по трансферу Карраскаля начал ПАОК. Греческий клуб собирается предложить ЦСКА 4,5 млн евро и гарантировать армейцам 50% от следующей перепродажи футболиста.

Источник: metaratings.ru