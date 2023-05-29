С такой-то зарплатой.

Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что Гильермо Абаскаль останется в «Спартаке» на следующий сезон.

«Абаскаль сказал, что останется на следующий сезон? Конечно, останется! Куда ему еще деваться? Кто его возьмет? Кто его знает? Конечно, останется! Тем более, он продлил контракт. Притом сумасшедший контракт. Обалдеть! Вот, где нонсенс» - заявил экс-футболист красно-белых Александр Мостовой.

Напомним, что после 29 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место с 54 очками.

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