Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о перспективах московского клуба в концовке нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и оценил шансы «красно-белых» на чемпионство в следующем году.

«На месте «Спартака» я бы не стал ставить задачу занять второе место. Разыгрываются только золотые медали, а выиграл их «Зенит». Сейчас надо понять, будут ли «красно-белые» бороться с петербуржцами в следующем году за чемпионство, а какое место клуб займет в этом сезоне разницы никакой нет. Есть только один приз – победа в РПЛ. Все остальное – успокоительные места.

Сможет ли «Спартак» бороться в следующем сезоне с «Зенитом» за чемпионство, зависит от руководства клуба. Надо психологически выдержать весь сезон. Бороться надо будет с петербуржцами, которые сохранят свой состав и у них есть вкус победы. Здесь надо работать психологически и поставить игру команде, это непросто. «Спартак» нынешним составом может побороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем году. Надо только определиться с костяком команды и стартовым составом», – сказал Гладилин Metaratings.ru.

После 26-ти туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от ставшего досрочно чемпионом России «Зенита» на 15 очков.

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