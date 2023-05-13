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«Я бы не стал ставить задачу занять второе место». Гладилин считает, что «Спартаку» пора думать о следующем сезоне

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о перспективах московского клуба в концовке нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и оценил шансы «красно-белых» на чемпионство в следующем году.

«На месте «Спартака» я бы не стал ставить задачу занять второе место. Разыгрываются только золотые медали, а выиграл их «Зенит». Сейчас надо понять, будут ли «красно-белые» бороться с петербуржцами в следующем году за чемпионство, а какое место клуб займет в этом сезоне разницы никакой нет. Есть только один приз – победа в РПЛ. Все остальное – успокоительные места.

Сможет ли «Спартак» бороться в следующем сезоне с «Зенитом» за чемпионство, зависит от руководства клуба. Надо психологически выдержать весь сезон. Бороться надо будет с петербуржцами, которые сохранят свой состав и у них есть вкус победы. Здесь надо работать психологически и поставить игру команде, это непросто. «Спартак» нынешним составом может побороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем году. Надо только определиться с костяком команды и стартовым составом», – сказал Гладилин Metaratings.ru.

После 26-ти туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от ставшего досрочно чемпионом России «Зенита» на 15 очков.

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3 комментария

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Konstantin Zorin
А одновременно, ставить задачу на сегодня и думать о следующем сезоне нельзя что-ли?
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Ленид Вилькин
Валерий,вы не правы Помнится даже пацаны на турнирах,,Кожаный мяч,,выкладывались в играх на 200 процентов.Смысл любой спортивной игры победа,а второе место рядом:почётно,приятно,попадаешь в историю.Победный дух команды и закладывается в таких решающих матчах,определяется основа на будущий сезон и балласт.Вот посмотрел состав на сегодня с Химками,а запас слабоват,не усилит,остановились ребята в развитии,а все не бесталанные....2-3 в межсезонье хороших новичков надо для усиления и конкуренции...
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Ильдар Фарукшин
Согласен, но цель должна ставится выиграть каждый матч
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