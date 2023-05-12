Спартак ТВ
Блог

🥺 «Спартак», не увольняйте Абаскаля». Рауль Рианчо обратился к руководству красно-белых

Клубы Клубы
Рауль Рианчо Рауль Рианчо
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Спартак Спартак
Футбол Футбол

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о работе на посту наставника московского клуба Гильермо Абаскаля.

«Даже если «Спартак» не попадет в тройку призеров по итогам чемпионата, Абаскаль должен продолжить работать с командой и строить свой проект. Он хорошо себя зарекомендовал в первый год работы. «Спартак», какими бы ни были результаты в этом сезоне, не увольняйте Абаскаля. Он добудет чемпионство.

Испанская тренерская школа - одна из сильнейших в мире. Красно-белым будет трудно найти достойную замену Абаскалю с таким же менталитетом победителя», - заявил Рауль Рианчо.

Напомним, что Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года.

Источник

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Гагаркин
Нужно давать работать не один сезон чтобы построить команду всё перспективы для формирования боеспособный команды есть надеюсь оставят Абаскаль красно-белый Вперёд Спартак!!!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Рыжий - наше всё.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий