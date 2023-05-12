Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о работе на посту наставника московского клуба Гильермо Абаскаля.

«Даже если «Спартак» не попадет в тройку призеров по итогам чемпионата, Абаскаль должен продолжить работать с командой и строить свой проект. Он хорошо себя зарекомендовал в первый год работы. «Спартак», какими бы ни были результаты в этом сезоне, не увольняйте Абаскаля. Он добудет чемпионство.

Испанская тренерская школа - одна из сильнейших в мире. Красно-белым будет трудно найти достойную замену Абаскалю с таким же менталитетом победителя», - заявил Рауль Рианчо.

Напомним, что Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года.

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