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«Мостовой называл Абаскаля и Клотета ноунеймами? Он и сам им был в Испании». Бывший тренер «Спартака» Рианчо рад, что испанцы тренируют в России

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Раунд.

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказал мнение о работе испанских тренеров Гильермо Абаскаля и Жозепа Клотета в России.

«Матч посмотреть не смогу, но я рад, что в России тренируют испанские специалисты. Россия - фантастическая страна для работы. Они должны воспользоваться моментом, чтобы добиться успеха! Мостовой называл Абаскаля и Клотета ноунеймами? Мостовой тоже был ноунеймом, когда только приехал в Испанию!» - сказал Рианчо.

Напомним, что Мостовой играл в Испании с 1996-го по 2005 год. Большую часть своей карьеры он выступал в составе «Сельты». На счету Мостового 235 матчей в Примере, в которых он забил 54 гола и сделал 13 результативных передач.

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1 комментарий

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Виталий
Удачи нам в завтрашней игре )
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