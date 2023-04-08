36 комментариев

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал действия голкипера Александра Селихова в моменте с третьим голом в ворота «красно‑белых» в матче 22‑го тура МИР РПЛ.

На 66‑й минуте полузащитник «Динамо» Денис Макаров сделал прострел в штрафную, а Селихов пропустил мяч, который закатился в ворота.

— Что делает вратарь? Что делает Селихов? Я считаю, что это стопроцентная ошибка вратаря. Он даже никакого движения не делал. Это меня просто поражает!

Когда ты должен побеждать… Я понимаю, Тюкавин бы сделал движение ногой. Но он просто мимо пробегал, — сказал Тихонов.

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