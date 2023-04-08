36 комментариев

«Что делает Селихов? Это меня просто поражает!» Тихонов об ошибке вратаря «Спартака» в матче с «Динамо»
Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал действия голкипера Александра Селихова в моменте с третьим голом в ворота «красно‑белых» в матче 22‑го тура МИР РПЛ.
На 66‑й минуте полузащитник «Динамо» Денис Макаров сделал прострел в штрафную, а Селихов пропустил мяч, который закатился в ворота.
— Что делает вратарь? Что делает Селихов? Я считаю, что это стопроцентная ошибка вратаря. Он даже никакого движения не делал. Это меня просто поражает!
Когда ты должен побеждать… Я понимаю, Тюкавин бы сделал движение ногой. Но он просто мимо пробегал, — сказал Тихонов.
Проблема не в Селихове. Глядя на то, что учудил Денисов с первым голом в ворота Спартака, может заволноваться самый опытный вратарь. При плохой защите даже хороший вратарь сам теряет уверенность.
У Спартака нет квалифицированный защиты - опорной полузащиты. Эти игроки в принципе не соответствуют целям команды. Нет Джикии и защита развалилась. Еще недавно были Жиго, Кутепов. И Кофрие был лучше сейчас играющих.
За это надо спасибо сказать кудесникам спартаковский селекции. Приобретен непонятный Дуарте, который даже на замену не выходит. Латиносы вообще никогда не были сильны как защитники.
Хорошая школа защиты - Италия (Боккетти), Франция, Германия.
Абаскаль нынешних защитников явно не сможет обучить.