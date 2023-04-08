Спартак ТВ
Блог

«Что делает Селихов? Это меня просто поражает!» Тихонов об ошибке вратаря «Спартака» в матче с «Динамо»

Клубы Клубы
Александр Селихов Александр Селихов
Спартак Спартак
Футбол Футбол

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал действия голкипера Александра Селихова в моменте с третьим голом в ворота «красно‑белых» в матче 22‑го тура МИР РПЛ.

На 66‑й минуте полузащитник «Динамо» Денис Макаров сделал прострел в штрафную, а Селихов пропустил мяч, который закатился в ворота.

— Что делает вратарь? Что делает Селихов? Я считаю, что это стопроцентная ошибка вратаря. Он даже никакого движения не делал. Это меня просто поражает!

Когда ты должен побеждать… Я понимаю, Тюкавин бы сделал движение ногой. Но он просто мимо пробегал, — сказал Тихонов.

Источник

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
newwaver
Такие голы бывают у каждого вратаря. Даже Дасаев - лучший вратарь мира 1988 - периодически чудил.
Проблема не в Селихове. Глядя на то, что учудил Денисов с первым голом в ворота Спартака, может заволноваться самый опытный вратарь. При плохой защите даже хороший вратарь сам теряет уверенность.
У Спартака нет квалифицированный защиты - опорной полузащиты. Эти игроки в принципе не соответствуют целям команды. Нет Джикии и защита развалилась. Еще недавно были Жиго, Кутепов. И Кофрие был лучше сейчас играющих.
За это надо спасибо сказать кудесникам спартаковский селекции. Приобретен непонятный Дуарте, который даже на замену не выходит. Латиносы вообще никогда не были сильны как защитники.
Хорошая школа защиты - Италия (Боккетти), Франция, Германия.
Абаскаль нынешних защитников явно не сможет обучить.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Круглов
Даа, затмение какое то на Селю зашло. Ну в принципе он очень хороший вратарь, его надо поддержать, а не критиковать, главное сейчас не надломиться, думаю рыжий все знает и все сделает правильно. Санёк, мы с тобой, не гоняй и ни кого не слушай ну кроме тренера, одноклубников и родных
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIK2
Вообще то третий в ворота Спартака засчитывать нельзя! Селихов был обманут игроком . За честный футбол))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igorsm11
у Селихова половина голов в карьере где он даже за мячом не прыгает. Поправьте если не так.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рыбачья жизнь / Fishing Life
Ответ Ильдар Фарукшин
Селя днюху хорошо отметил 😊
И что, ошибается любой или вы одноклеточные думаете, что кипер не может потерять нить игры??
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nikolakovalenko@mail.ru
Ответ Сергей Илюшенков
Это конечно хорошо,но Макси не лучше,а других у нас нет!
У нас и защиты толком нет. Раньше хоть воротчик выручал. А тут совсем беда. Ну играли же осень и с Локо хорошо смотрелись что куда делась. Честно за.. Л этот колхоз уже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
Абаскаль зачем-то убрал Бальде и Товареша, которые левый фланг разрывали. В качестве игры Спартак сразу потерял. А вышедший Зиньковский качества не прибавил.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
toldo_slava
Не поспоришь. Это не день Бэкхема
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
Ответ rasul.9719@icloud.com
зачем вместо Бальде выпустил Мелешина ? вообще никчемный !
Я тоже не понял. Бальде с Товарешем были лучшие на поле в первом тайме.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Илюшенков
Ответ nikolakovalenko@mail.ru
Ну что мы ещё поборимся за чемпионство. Я уже забыл когда Спартак выигрывал. Думаю мы и в тройке не будем.
Нам бы хотя бы за 5-ку зацепиться!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Илюшенков
Ответ nikolakovalenko@mail.ru
Селю на лавку. А то мы так не когда не выиграем.
Это конечно хорошо,но Макси не лучше,а других у нас нет!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
Ответ nikolakovalenko@mail.ru
Ну что мы ещё поборимся за чемпионство. Я уже забыл когда Спартак выигрывал. Думаю мы и в тройке не будем.
Ну, хотя бы забивать стали.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kostya zhuravlev
Ответ rus1973
Два гола его
Он как-то нелепо выходил из ворот когда первый забивали. Так что я бы сказал что все три его.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nikolakovalenko@mail.ru
Селю на лавку. А то мы так не когда не выиграем.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
Как можно выигрывать, если вратарь чудит. В Спартаке и так защита слабое место, как стандарт, так пожар в штрафной. Так ещё и вратарь привозит. Получается сколько атака не забей, победа не гарантирована.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nikolakovalenko@mail.ru
Ну что мы ещё поборимся за чемпионство. Я уже забыл когда Спартак выигрывал. Думаю мы и в тройке не будем.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Каракатов
Какая борьба за ЧЕМПИОНСТВО????? Тут 2 место бы взять, хотя судя по последним играм, середина таблицы!.........
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий 11рус
Динамо выграли все, кроме нас, ждёшь неделю а они опять горят, одолели, где игра!?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ленид Вилькин
Селя славно погулял,а точней отметил,два позорных пропустил-их он не заметил ! 😀
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lazarenkovurij469@gmail.com
Эх Сашка, Сашка! Всё равно тебя люблю и уважаю! Но Санька, на такие матчи настраиваться надо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rasul.9719@icloud.com
зачем вместо Бальде выпустил Мелешина ? вообще никчемный !
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nikolakovalenko@mail.ru
Вообще сегодня два Саши хоронили Спартак. Но если Соболь старался чтобы мы выиграли то второй старался чтоб мы не выиграли.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Михаил
Ответ Ильдар Фарукшин
Селя днюху хорошо отметил 😊
Ни обороны ни вратаря
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Батрак
Селихов поплыл Соболев забил три
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Снежана Цветкова
Ответ КБ Сергей
Да, сегодня Селихов устроил шоу, на…
Шунин тоже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий