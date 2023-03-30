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😂 «На подушке лежит какашка». Массажист Николай Ларин назвал главного юмориста «Спартака» 90-х

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Шутник еще тот!

Массажист Николай Ларин, работающий с 80-х годов в московских клубах, рассказал о юморе Ильи Цымбаларя.

«Главным юмористом в «Спартаке» был Илья Цымбаларь. От него постоянно надо было чего-то ждать. Однажды к Романцеву на базе в Тарасовке обратилась уборщица: «Олег Иванович, я увольняюсь, такое терпеть уже невозможно!» Она попросила Романцева пройти в комнату, где жил Цымбаларь и где женщина проводила уборку. Приходят. На подушке лежит какашка. Разве что не пахнет... Как выяснилось, Илья купил где-то за границей резиновую игрушку в виде экскрементов и устроил розыгрыш. Передумала ли увольняться уборщица, уже не помню», - сказал Ларин.

Илья Цымбаларь выступал за «Спартак» с 1993 по 1999 год и сыграл в 146 матчах.

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2 комментария

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Konstantin Zorin
Ну, и на фига нужно было рассказывать эту дичь?
+1
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Ильдар Фарукшин
Очень люблю Цылю. Одессит. Ну и личико смешное. Сейчас жив был полюбому где нибудь в эпизодах снимался ❤️❤️❤️
0
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