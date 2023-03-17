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Заварзин о спартаковцах в сборной: «Карпин пригласил хорошо сыгранных футболистов. Он правильно делает»

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Юрий Заварзин
Валерий Карпин Валерий Карпин
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Привел примеры из прошлого.

Валерий Карпин берет в сборную России футболистов, которые хорошо сыграны и чувствуют друг друга на футбольном поле, заявил бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин, комментируя приглашение в национальную команду восьми игроков «красно‑белых».

РФС в пятницу опубликовал окончательный состав сборной России на мартовский сбор, в рамках которого запланированы товарищеские матчи против команд Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).

— То, что Карпин сейчас вызывал в сборную восемь спартаковцев, меня не удивило. Некоторые тренеры в свое время практически всю свою команду в сборную брали: киевское «Динамо» у Лобановского в сборной СССР, «Спартак» — у Романцева в национальной команде России.

В общем, Карпин идет по проверенному пути, и нет в этом ничего удивительного. Если игроки сильны и сыграны, то почему их не вызвать? Наигрывать сосав надо исходя из того, кто сегодня показывает результат. И потом, он пригласил тех, кого знает и кому доверяет.

Слава богу, что теперь приглашают больше спартаковцев. Повторюсь, он берет тех футболистов, которые хорошо сыграны в команде и чувствуют друг друга. И правильно Карпин делает, — сказал Заварзин.

Источник: «Матч ТВ»

1 комментарий

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Виталий
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