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Юран: «У «Спартака» нет спада – с такими командами, как «Факел», очень сложно играть»

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о матче 19 тура чемпионата России «Спартак» – «Факел». Игра завершилась победой красно-белых со счетом 3:2. «Тяжелый матч для красно-белых. Есть ли спад у «Спартака»? Нет, почему. Это футбол, «Факел» — бойцы, за счет характера они бились до конца, молодцы. Закрылись, искали свои моменты и нашли. Поймите, с такими командами, как «Факел», очень сложно играть. С командами выше классом проще, потому что они играют в футбол, при всем уважении к «Факелу». А с такими соперниками действительно непросто, но «Спартак» со своей задачей справился, победил», — сказал Юран.

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5 комментариев

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Иван Бучнев
Ответ Антон Белименко
Это скорее не класс выравнивается, а аутсайдеры упираются изо-всех сил, решающий отрезок в борьбе за выживание как-никак, чем ближе к финишу чемпионата, тем ожесточённее аутсайдеры борятся, очки становятся все нужнее
Так вчера болелы зенита кричали, что Спартак кое-как выиграли. При этом снова мяч не засчитали не пойми на каком основании. А сами сегодня кое-как вытащили матч.
Самое интересное впереди, если судейство ничего не вычудит , я про все команды
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Антон Белименко
Ответ Ленид Вилькин
А Зенит то ликовал будто Лигу Чемпионов выиграл,забив только что третий голяшник соратникам Факела Химкам ,победив еле еле 3:2,расстроив присутствующего Миллера.Класс команд выравнивается.....Лидерам надо выкладываться,халявка заканчивается....
Это скорее не класс выравнивается, а аутсайдеры упираются изо-всех сил, решающий отрезок в борьбе за выживание как-никак, чем ближе к финишу чемпионата, тем ожесточённее аутсайдеры борятся, очки становятся все нужнее
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Ленид Вилькин
А Зенит то ликовал будто Лигу Чемпионов выиграл,забив только что третий голяшник соратникам Факела Химкам ,победив еле еле 3:2,расстроив присутствующего Миллера.Класс команд выравнивается.....Лидерам надо выкладываться,халявка заканчивается....
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Ильдар Фарукшин
Химки "сильная "
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Спартак Уокер
Факел одна из самых слабых команд РПЛ
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