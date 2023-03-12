Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о матче 19 тура чемпионата России «Спартак» – «Факел». Игра завершилась победой красно-белых со счетом 3:2. «Тяжелый матч для красно-белых. Есть ли спад у «Спартака»? Нет, почему. Это футбол, «Факел» — бойцы, за счет характера они бились до конца, молодцы. Закрылись, искали свои моменты и нашли. Поймите, с такими командами, как «Факел», очень сложно играть. С командами выше классом проще, потому что они играют в футбол, при всем уважении к «Факелу». А с такими соперниками действительно непросто, но «Спартак» со своей задачей справился, победил», — сказал Юран.

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