Арбитр Казарцев: «Те, кто «Спартак» не судил, на нем еще не поскальзывались». Судья считает, что судить красно-белых без скандалов невозможно

Странная логика ветерана РПЛ.

Арбитр РПЛ Василий Казарцев считает, что у всех судей по ходу карьеры возникали сложности с работой на матчах «Спартака». 43-летний рефери работает в чемпионате России с 2012 года.

«Те, кто «Спартак» не судил, на нем еще не поскальзывались. У «Спартака» огромная армия поклонников и максимальное внимание в медиа, поэтому даже верное решение судьи может быть преподнесено как ошибка. Пройти «Спартак» на протяжении всей карьеры тихо, спокойно и незаметно — невозможно», — сказал Казарцев.

В августе 2020 года Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Сочи» (2:2). После этого арбитр прошел проверку на полиграфе. В сентябре он был отстранен от работы в РПЛ до 2021 года.

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