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Арбитр Казарцев: «Те, кто «Спартак» не судил, на нем еще не поскальзывались». Судья считает, что судить красно-белых без скандалов невозможно

Василий Казарцев Василий Казарцев
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Странная логика ветерана РПЛ.

Арбитр РПЛ Василий Казарцев считает, что у всех судей по ходу карьеры возникали сложности с работой на матчах «Спартака». 43-летний рефери работает в чемпионате России с 2012 года.

«Те, кто «Спартак» не судил, на нем еще не поскальзывались. У «Спартака» огромная армия поклонников и максимальное внимание в медиа, поэтому даже верное решение судьи может быть преподнесено как ошибка. Пройти «Спартак» на протяжении всей карьеры тихо, спокойно и незаметно — невозможно», — сказал Казарцев.

В августе 2020 года Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Сочи» (2:2). После этого арбитр прошел проверку на полиграфе. В сентябре он был отстранен от работы в РПЛ до 2021 года.

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3 комментария

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aleksei08
Петух за кукарекал , все ослепли.
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Ильдар Фарукшин
Теперь каждый день будет это слушать. Не поверим, не поверим😊
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Сергей Круглов
Хватит отмазываться, все знают и видели как ты отрабатывал гонорар
+1
0
+1
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