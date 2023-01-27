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Холанд, Мальдини, Кройфф и другие клубные династии в топ-лигах

Йорди Кройфф
Паоло Мальдини Паоло Мальдини
Йохан Кройфф Йохан Кройфф
Даниэль Мальдини Даниэль Мальдини
Маноло Санчис
Чезаре Мальдини Чезаре Мальдини
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Фабио Кудичини
Альф-Инге Холанд
Карло Кудичини Карло Кудичини
Ладислао Кубала Ладислао Кубала
Джордж Веа Джордж Веа
Тимоти Веа Тимоти Веа
Лилиан Тюрам Лилиан Тюрам
Кефрен Тюрам Кефрен Тюрам
Хосе Рейна Хосе Рейна
Джордан Айю Джордан Айю
Энцо Зидан Энцо Зидан
Андреас Кепке
Паскаль Кепке Паскаль Кепке
Федерико Кьеза Федерико Кьеза
Маттиас Заммер Маттиас Заммер
Петер Шмейхель Петер Шмейхель
Кристиан Вьери Кристиан Вьери
Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Абеди Пеле
Джулиано Симеоне Джулиано Симеоне
Маркос Алонсо Маркос Алонсо
Каспер Шмейхель Каспер Шмейхель
Люка Эрнандес Люка Эрнандес
Эузебио Ди Франческо Эузебио Ди Франческо
Люка Зидан Люка Зидан
Хаби Алонсо Хаби Алонсо
Андре Айю Андре Айю
Диего Симеоне Диего Симеоне
Энрико Кьеза Энрико Кьеза
Андреа Конти Андреа Конти
Федерико Ди Франческо Федерико Ди Франческо
Футбол Футбол

Футбольные династии – очень распространенная история. Яркие папы-футболисты делают спортсменов из детей, потому что знают, как стать топом.

Но связка папа-сын в большом клубе – редкость. Как правило кто-то из них на футбольный уровень (или даже несколько) выше. 

Ниже – те самые исключительные случаи, когда и папа, и сын, и иногда даже внук играли за один клуб топ-5!

Историю Эрлинга Холанда вы прекрасно знаете. Он один из главных игроков современности, бьет все бомбардирские рекорды. Его папа Альф-Инге Холанд больше играл за «Ноттингем Форест» и «Лидс» (в Лидсе, кстати, родился Эрлинг). Холанд-старший был тихим капитаном «Сити», который вылетал из АПЛ, возненавидел Роя Кина после знаменитого стыка и закончил карьеру в 28.

Джордж Веа был лидером лучшего «ПСЖ» до шейхов: чемпионов-1994 с Жинола, Раи, Лама и Комбуаре. Либериец взял «Золотой мяч», поиграл во Франции, Италии и Англии, а потом вообще стал президентом Либерии. Его сын Тимоти – американец (родился в Нью-Йорке). Он пока не стал суперзвездой и лидером «ПСЖ» (хотя выиграл Лигу 1 три раза с «ПСЖ» и «Лиллем»), но исполнил другую папину мечту. Веа-младший сыграл на чемпионате мира-2022 и забил Уэльсу. Папа очень гордился.

Чезаре Мальдини – легенда «Милана». Как игрок: 12 лет в клубе и 4 чемпионства, потом – 18 лет в сборной Италии (помощник главного, тренер молодежки и главный тренер), а потом – технический директор «Милана». В сборной Чезаре даже тренировал сына Паоло. Мальдини-средний еще важнее для «Милана»: 25 лет в клубе, выиграл вообще все кроме чемпионата мира, а потом стал техническим директором. Даниэле Мальдини всего 21, он уже поиграл за «Милан» и даже забил «Специи» в Серии А, но теперь бегает за «Специю». 

Вообще-то Алонсо – династия центральных полузащитник «Реал Сосьедада». Папа Перико был опорником баскского клуба в конце 70-х, в 80-х играл с Марадоной в «Барселоне» и в сборной Испании.

Старший сын Микель не был суперзвездой, но поиграл за «Реал Сосьедад», «Тенерифе» и «Болтон». Рядом рос Хаби, на год младше Микеля, но сильно талантливее. Младший Алонсо стал важным игроком «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии», взял чемпионат мира, два Евро и две Лиги чемпионов.

Зинедин Зидан – один из главных футболистов, да уже и тренеров в истории. Чемпионат мира и Европы, ЛЧ и «Золотой мяч» как игрок, три ЛЧ и два чемпионата Испании как тренер.

Четыре сына Зидана стали футболистами.

Энцо – 27, он полузащитник. Сыграл 1 матч за «Реал» в Кубке, пока его тренировал папа, еще «Алавес», «Лозанна», «Альмерия» и «Родез».

Люке – 24, вратарь. У него два матча за «Реал» в чемпионате Испании и еще 8 – за «Райо Вальекано». Сейчас Зидан-вратарь играет за «Эйбар» в Сегунде, команда лидирует и рвется в Ла Лигу.

Тео – 20. Он центральный полузащитник «Кастильи». Выходит на замену, до основы «Реала» очень далеко.

Эльясу – 17. Левый защитник «Реала» до 18 лет, играет за юношескую сборную Франции.

Андреас Кепке – один из лучших вратарей в истории Германии. Чемпион мира-1990, чемпион Европы-1996 (лучший вратарь турнира), с 2004 по 2021 тренировал вратарей в сборной Германии. Правда, ни разу не выиграл Бундеслигу, потому что большую часть карьеры провел в «Нюрнберге».

Сын Паскаль – нападающий. Большая часть его карьеры прошла в «Эрцгебирге» во второй Бундеслиге, но он, как и папа, поиграл за «Нюрнберг» и «Герту». Сейчас в «Нюрнберге» во второй немецкой лиге.

Кристиан Вьери – один из лучших футболистов конца 90-х. В 1999-м его трансфер в «Интера» из «Лацио» побил рекорд (49 миллионов евро). Правда, уже в 2000-м за Креспо заплатили 55. Вьери много забивал за «Интер», чуть меньше – за «Атлетико», еще меньше – за «Лацио», «Ювентус», «Аталанту», «Монако», «Милан», «Торино» и «Фиорентину». Для нас важнее всего сезон-1996/97 в «Ювентусе»: 37 матчей, 14 голов, победа в чемпионате Италии и финал ЛЧ.

Дело в том, что папа Кристиана, Роберто Вьери, был неплохим полузащитником. И тоже играл за «Ювентус», в сезоне-1969/70. А еще выступал за «Рому», «Сампдорию» и «Болонью».

У Кристиана есть младший брат Массимилиано. У него двойное гражданство, австрало-итальянское. Массимилиано играл за «Наполи», «Верону», «Новару», «Прато» и «Анкону». У него 2 матча на скамейке «Ювентуса» и 6 – в составе сборной Австралии в 2004-м.

 Диего Симеоне – легенда сборной Аргентины и яркая звезда 90-х в «Атлетико», «Интере» и «Лацио». Три сына Симеоне тоже в футболе. Самый известный Джованни. Играл за «Фиорентину», «Кальяри», «Верону» и мчит к титулу с «Наполи». Но клубных пересечений с папой нет.

Средний брат – Джанлука. Ему 24 года, почти вся карьера – в низших испанских лигах. А вот Джулиано, младший, даже поработал с папой в «Атлетико». У 20-летнего нападающего, правда, только один матч за мадридцев. Папа выпустил его на одну минуту в Ла Лиге. Так что Джулиано Симеоне повторяет путь сыновей Зидана. Сейчас он в «Сарагосе» в Сегунде. 

Абеди Пеле – суперзвезда Ганы и «Марселя». Три победы в чемпионате Франции, голевой пас в победном финале ЛЧ-1993 и три сына-футболиста.

Старший, Ибрагим, сыграл всего 6 матчей за сборную, а большую часть карьеры в чемпионате Гибралтара, сейчас тоже там выходит в 34 года.

Андре и Джордан – важные люди в истории «Марселя». Андре был лучшим игроком сезона-2011 и стал легендой сборной Ганы, 10 матчей на трех чемпионатах мира. У Джордана тоже мощная карьера: 147 матчей за «Марсель», 156 за «Кристал Пэлас» и два чемпионата мира – 2014 и 2022.

 Пепе Рейна – легенда «Ливерпуля», чемпион мира и Европы и важный игрок для «Наполи» и «Вильярреала», в котором до сих пор играет (в 40 лет). Но начинал Рейна в «Барселоне». В 17 лет (в 2000-м) его поставили в перерыве против «Сельты» Карпина и Мостового.

Тогда Рейна играл в одной команде с Гвардиолой, Ривалдо, Клюйвертом и молодым Хави. Гвардиола потом будет его тренировать в «Баварии». Рейна провел за «Барсу» два неполных и не очень удачных сезона, а потом перешел в «Вильярреал» и взлетел.

У его папы, вратаря Мигеля Рейны, тоже был интересный путь внутри Ла Лиги. В 20 лет поехал на ЧМ-1966, потом перешел в «Барселону» из «Кордобы», два сезона просидел в запасе, а потом отыграл четыре. Та «Барселона» еще не сверкала, чемпионство забирали «Реал» или «Атлетико». Вот Рейна-старший и ушел в «Атлетико». А на следующий год в «Барсу» приехал Йохан Кройфф и сделал ее чемпионом.

Рейна-старший возьмет трофей с «Атлетико» в 1977-м под руководством Луиса Арагонеса. Того самого Арагонеса, который через 40 лет позовет в сборную Испании его сына, Пепе, и выиграет с ним чемпионат Европы.

Сейчас Эусебио Ди Франческо – солидный тренер. Поднимал «Сассуоло» и «Рому». В 90-х Ди Франческо – игрок сборной Италии, «Эмполи» и «Ромы». Ди Франческо-старший зацепил проект Фабио Капелло с Тотти, Кафу, Батистутой и Накатой и взял последнее до сих пор чемпионство «Ромы» в 2001-м.

Его сын Федерико Ди Франческо – тоже крепкий футболист. Выходил на фланге «Пескары», «Болоньи», «Сассуоло», «СПАЛа», «Эмполи» и «Лечче» в Серии А. Не звезда, но крепкий игрок ротации для середняков и аутсайдеров. 

Люка и Тео Эрнандесы – самые яркие братья-футболисты современного футбола. Оба попали в состав сборной Франции на ЧМ-2022 (правда, Люка порвал кресты в матче с Австралией, а Тео забил победный гол в полуфинале).

Оба числились в «Атлетико». Люка сыграл больше 100 матчей и перешел в «Баварию» за 80 миллионов, а Тео прошел академию, но за основу так и не сыграл – его сразу продали в «Реал», а потом в «Милан».

Папа Жан-Франсуа тоже был центральным защитником и играл за «Атлетико», пусть и один сезон (у него 160 матчей за «Тулузу»). В 2004-м, через два года после завершения карьеры, отец неожиданно исчез, бросив семью, и жил в Таиланде. Объявился только 18 лет спустя перед чемпионатом мира.

И Петер, и Каспер Шмейхель – легенды и сборной Дании, и клубов АПЛ. Петер наиграл 386 матчей за «МЮ» и 121 за сборную, выигрывал Евро-1992, 5 чемпионатов Англии и Лигу чемпионов.

У Каспера тоже яркие цифры  – 479 матчей за «Лестер» и 89 за сборную, историческое чемпионство с «Лестером» и полуфинал Евро-2020. Вот это династия!

При всем этом забавно, что статистически они – династия вратарей «Манчестер Сити». Причем для Петера это был последний клуб в карьере, там он заканчивал в сезоне-2002/03, а для Каспера – один из первых. Пока папа играл в «Сити», Каспер тренировался в академии, а в сезоне-2007/08 дебютировал в АПЛ.

Мазиньо – чемпион мира-1994. Он трижды выигрывал чемпионат Бразилии, а потом переехал в Европу и стал важным человеком в «Валенсии» и «Сельты» 90-х с Мостовым и Карпиным.

Его сыновья Тиаго и Рафинья Алькантара – тоже звезды. Старший, Тиаго, начинал в «Барселоне» и поучаствовал в победной ЛЧ-2010/11. А потом перешел в «Баварию» и стал там настоящей суперзвездой Бундеслиги и сборной Испании. Рафинья тоже начинал в «Барсе», просто чуть позже. Он пару раз ездил в аренду в «Сельту», ушел в «ПСЖ», а теперь доигрывает в Катаре.

Серджи Бускетс – легенда «Барселоны». Наиграл уже больше 700 матчей, взял 8 чемпионств, 3 ЛЧ, чемпионат мира и Евро-2012. Мощно!

Но вообще-то его папа Карлес Бускетс – тоже не последний человек в истории «Барсы». Он был вратарем команды Кройффа со Стоичковым, Ромарио, Гвардиолой и Куманом. Бускетс-старший почти всю карьеру провел в «Барселоне», ждал шанса под Субисарретой, но отыграл только два полных сезона, пока не пришел Луи Ван Гал.

Бускетс-старший до сих пор в «Барселоне». С 2002 тренирует вратарей. То во второй команде, то в основе, то в академии. 

Вообще-то у Лилиана Тюрама два сына-футболиста. Маркус – ярче, нападающий сборной Франции, отдал голевой пас на ЧМ-2022, звезда гладбахской «Боруссии». Только с отцом он никак не пересекался клубами. Маркус выходил за «Сошо», «Генгам» и «Боруссию», Лилиан – за «Монако», «Парму», «Ювентус» и «Барселону».

Кефрену еще 21 год, он стоит 25 миллионов евро и уже зажигает в «Ницце». Но начинал младший сын Тюрама в «Монако». Даже заменял Головина в ЛЧ-2018/19.

 Бруно Конти – один из лучших полузащитников в истории Италии, звезда чемпионской сборной-1982. Конти был пластичным хулиганом. Даже Пеле говорил, что Бруно больше бразилец, чем все бразильцы вместе взятые. Почти всю карьеру провел в «Роме» – 402 матча, чемпионство-1983 и четыре Кубка Италии.

Сыновья Конти Андреа и Даниэле легендами не стали. Андреа выходил в чемпионате Швейцарии за «Беллинцону», а Даниэле отыграл 464 матча за «Кальяри». Зато оба отыграли хотя бы по матчу за «Рому» в середине девяностых.

Ладислао Кубала – легенда «Барселоны» 50-х. Он играл за сборную Чехословакии, Венгрии и Испании (родился в Будапеште), выходил в финал Кубка чемпионов, выигрывал 4 чемпионата и 5 Кубков Испании. Закончил карьеру после «Барселоны», но вернулся, чтобы еще пару лет поиграть за «Эспаньол», «Цюрих» и «Торонто Фэлконс».

Дело в том, что в «Эспаньоле» великий форвард играл вместе с сыном Браниславом. У сына только два матча в конце сезона, зато вместе с папой. А Ладислао был еще и тренером того «Эспаньола».

Мы помним Карло Кудичини как вратаря «Челси». Но еще он играл за «Тоттенхэм» и «Гэлакси», а начинал вообще в «Милане». Правда, провел всего три матча в 1993-м из-за травмы основного вратаря Себастьяно Росси.

Его папа Фабио Кудичини провел карьеру играл в Италии. Больше 200 матчей за «Рому» и 184 – за «Милан» в 60-х и начале 70-х. Кудичини-старший – чемпион Италии и победитель Кубка Европейских чемпионов-1968/69. 

Маркос Льоренте – важный игрок «Атлетико» Диего Симеоне, хотя начинал в «Реале». Его папа, Пако Льоренте, прошел обратный путь. После года в «Атлетико» Льоренте-старший перешел в «Реал» и выиграл три чемпионства рядом с Бутрагеньо и Уго Санчесом.

Фрэнка Лэмпарда–младшего весь старт карьеры дразнили из-за футбольной семьи. Полузащитник начинал в «Вест Хэме», за который почти 20 лет играл его папа, левый защитник Фрэнк Лэмпард.

Лэмпард-младший дебютировал в «Вест Хэме» в 1996-м. Главным тренером клуба был Харри Реднапп, дядя Фрэнка. Лэмпард-сын не стал легендой «Вест Хэма», но смог даже больше. Взял Лигу чемпионов и три чемпионата Англии, сыграл на трех чемпионатах мира и стал легендой английского футбола.

Маттиас Заммер – обладатель «Золотого Мяча»-1996, один из главных футболистов Германии 90-х. Выиграл ЛЧ с «Боруссией», Евро-1996 и три чемпионата Германии. Но начинал в дрезденском «Динамо». Его папа вообще – легенда «Динамо»: 9 лет в Дрездене и две победы в чемпионате ГДР.

В Испании две династии Алонсо. Одна – из «Реал Сосьедада», другая – из «Реала» и «Барселоны». Дедушка Маркитос был правым защитником «Реала» 50-х. Выиграл пять чемпионатов Испании и пять Лиг чемпионов.

Его сын Маркос Алонсо – атакующий полузащитник «Барселоны» 80-х. Начинал с Марадоной, а потом заменил легендарного аргентинца после его ухода в «Наполи».

Внук Маркос Алонсо играл и за «Реал» (там начинал карьеру), и за «Барсу» (сейчас). Хотя большую часть карьеры провел в «Челси», там выиграл чемпионат Англии, ЛЧ и ЛЕ. 

Федерико Кьеза – одна из главных звезд Италии прямо сейчас. Он зажигал еще в «Фиорентине», выиграл Евро-2020, а потом перешел в «Ювентус». Правда, к этому моменту гегемония «Юве» как раз закончилась.

Его папа Эрико – одна из главных звезд Италии конца 90-х. Ярко играл за «Парму» и «Фиорентину», но так и не выиграл чемпионат Италии. Только Кубок УЕФА с «Пармой».

Мануэль и Маноло Санчисы – важные игроки в истории «Реала». Мануэль – фланговый защитник 60-х. Побеждал в ЛЧ-1966, выиграл 4 чемпионата Испании и участвовал в ЧМ-1966.

Сын Маноло – прославился еще больше. У него почти 700 матчей с 1981 по 2001 год. Восемь побед в чемпионате Испании, две Лиги чемпионов, два Кубка УЕФА, участие в ЧМ-1990 и ЧЕ-1988.

Полузащитник Рольф Кан не был великим футболистом. В 60-х папа Оливера Кана пару лет поиграл в «Карлсруэ», ничего не выиграл, но зацепил Бундеслигу.

Его старший сын Аксель Кан тоже полузащитник. Но еще скромнее, чем папа. В 21 год поиграл за «Карлсруэ» во второй Бундеслиге, забил «Ваттеншайду» в апреле 1987-го и не вышел на высокий уровень.

А вот младший, Оливер, попал в «Карлсруэ» как раз после ухода Акселя, в сезоне-1987/88. С 18 до 21 года Кан-младший почти не играл, но в 1991-м попал в основу и через четыре сезона перебрался в «Баварию», чтобы стать легендой. Там у Кана больше 600 матчей, 8 чемпионств, ЛЧ, Кубок УЕФА, а теперь и место гендиректора. 

Йохан Кройфф – один из главных футболистов в истории. Легенда «Аякса» и «Барселоны», обладатель трех «Золотых мячей», 3 ЛЧ, чемпион Испании и девятикратный чемпион Нидерландов.

В 1974-м  Йохан праздновал третий «Золотой мяч» и рождение сына Йорди. Когда папа возглавил «Барселону» в 1988-м, сын пошел в каталонскую академию. Йорди дебютировал за клуб в 20 лет – на тот момент Йохан выиграл с «Барселоной» ЛЧ и три чемпионата Испании. Кройфф-младший играл в «Барсе» неплохо, но только пока ее тренировал папа. А дальше другие клубы: «МЮ» Алекса Фергюсона, «Алавес», «Сельта» и «Эспаньол». Может, и не великая, но точно крепкая карьера.

Отец Холанда в «Ман Сити»: оплатил фанатам бензин за плохую игру, был безликим капитаном и ненавидел «МЮ»

Дизайн картинок: Марина Семенова

Фото: Gettyimages.ru/Aubrey Washington /Allsport; REUTERS/Phil Noble

49 комментариев

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Ivan Vladyko
Ответ Don Merzavez
Навскидку еще вспомнил Шустиковых
Тоже мне напомнил. Реально дед, сын и внук - все играли за "Торпедо" (а потому попадают под условия отбора, а то упомянутые Черышевы за одну команду и не играли на взрослом уровне) Правда по-настоящему зажёг только дед. Но и остальные не мало отыграли.
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Александр Максаков
Удивительно, про Лэмпарда не знал, и очень удивился) Особенно внешнее сходство, да и имена одинаковые
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Denchik_RED-BLUE
Ответ Michael_Monza
По большому счету, именно на великую династию, тянет только Мальдини.
Смотря в каких масштабах мы смотрим (хотя все равно, пока все Даниэль смазывает). В мировых масштабах - самая известная, но разве Санчисы меньше сделали для успехов Реала? Шмейхели в контексте сборной Дании легендарны, а семья Абеди Пеле выделяется и тем, что все трое оказались важными людьми и для одного клуба, и для страны.
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Ингвар
У Шмейхелей Манчестер Сити - не главный клуб. У Питера МЮ главный клуб в карьере, у Каспера - Лестер. Это не династия, а просто отец и сын играли за один клуб в разное время. Легендами Манчестер Сити они не стали.
+2
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Heath...
Ответ Олег Овчинников
Фрэнк Фрэнкович Лэмпард ну вылитый батя!
Больше этих ребят похожи друг на друга только Маркос Алонсо и его отец
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Кирилл Голивец
Ответ Петроград
А в России кто? Вспоминаю Алексея и Павла Мелешиных (Спартак) и Анатолия и Дмитрия Давыдовых (Зенит). Давыдовы тоже, кстати, вместе на поле выходили. Кто-нибудь ещё династии помнит?
Сын Максима Бокова растет в воротах ЦСКА в молодежной команде. Но пока рано, конечно
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Анвар Масимов
Династия из двух представителей ???
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SadlerRG
Ответ Олег Овчинников
Фрэнк Фрэнкович Лэмпард ну вылитый батя!
На Лэмпарда просто феном подули и получилась вторая фотка.
+2
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Don Merzavez
Ответ Петроград
А в России кто? Вспоминаю Алексея и Павла Мелешиных (Спартак) и Анатолия и Дмитрия Давыдовых (Зенит). Давыдовы тоже, кстати, вместе на поле выходили. Кто-нибудь ещё династии помнит?
Шустиковы.
+1
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Don Merzavez
Навскидку еще вспомнил Шустиковых
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Джон Хартсон
Где три Владимира Вайса?
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fkded
Ответ pumpking
Почему где-то Папа-Сын-Сын, а где-то Пара-Брат-Брат. Последнее не верно, я считаю. Нужно Сын-Сын
можно еще Сон-Хын-Мин
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Demetrio-77
Ответ Петроград
По-моему, Черышевы не играли за один клуб?
А, верно, я как-то увлёкся и забыл об этом ограничении
+1
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Ivan Vladyko
Ответ Ярослав Сусов
Они будут во второй части, разумеется)
И еще забыл добавить, что в 1982 года они сыграли в финале Кубка друг против друга соответственно за "Динамо" и "Торпедо"
https://www.youtube.com/watch?v=Sw2Fw99I8nI
0
0
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Trash Talking
Вот это я понимаю, проделана большая и серьезная работа в поисках. Автору спасибо.
+6
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+6
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kaviknat
Ответ Singidunum1389
Жаль, что Паоло - один из величайших защитников в истории мирового футбола - так и не стал чемпионом мира.
Да и Евро они тогда обидно упустили.
+1
0
+1
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МТБ
Ответ JealousNobody
Зидану позорище, что своих деревянных сыновей пытался впихнуть в состав по блату
Что за бред, а?
Во-первых у Зидана оба сына прошли академию реала, а вы так говорите, будто он сыновей со стороны покупал, лишь бы купить. Нет же, оба были подняты из юниорки, как и любые другие игроки.
Во-вторых, Энцо при отцев основном бегал за команду Б, и при отце же был продан. Капец какой блат, выпустить игрока на замену аж целый 1 раз в кубке, против клуба низшей лиги, при счёте 3:1. Блат так блат. А по факту, чем Энцо отличается от кучи подобных игроков? Да ничем.

Такая же история с Люкой - воспитанник, при отце был третьим вратарём команды, сыграл аж в паре не особо значимых матчах, да и на скамейку попадал какое-то считанное число раз. При отце был отправлен в аренду, а потом и на все 4 строны. Ну офигеть, какй блат, да.
+4
-3
+1
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Анатолий Бабкин
Лэмпард-старший больше 500 матчей за ВХ сыграл
+1
0
+1
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Рома Голованов
Ответ Michael_Monza
По большому счету, именно на великую династию, тянет только Мальдини.
Вон династия Алонсо возможно в какой то мере и поимбовее будет
+5
-2
+3
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Singidunum1389
Ответ kaviknat
Спасибо, многого не знал. С династией Мальдини никто не сравнится.
Жаль, что Паоло - один из величайших защитников в истории мирового футбола - так и не стал чемпионом мира.
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Ivan Vladyko
Ответ Ярослав Сусов
Они будут во второй части, разумеется)
Ну, думаю, что и без меня справитесь, но забыл еще добавить, что сын Виктор же еще Кубок Кубков в 86-ом году брал с "Динамо". Ну и оба сына становились лучшими вратарями года в СССР.
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Singidunum1389
про Блиндов из Аякса забыли
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Terr0risT
Папа-брат-брат на примере Алонсо это что вообще? Чей брат-то, папы?
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Ярослав Сусов
Автор
Ярослав Сусов
автор раздела Футбол Sports.ru
34 подписчика
Ответ Петроград
А в России кто? Вспоминаю Алексея и Павла Мелешиных (Спартак) и Анатолия и Дмитрия Давыдовых (Зенит). Давыдовы тоже, кстати, вместе на поле выходили. Кто-нибудь ещё династии помнит?
Все будут во второй части подборки)
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BaldFraud
Лэмпарды так похожи. Представляю, как в Вест Хэме работала какая-нибудь повориха. И тут спустя 10 лет приходит Лэмпард младший и она говорит: "Опят ты! Еще и помолодел".
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