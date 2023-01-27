Холанд, Мальдини, Кройфф и другие клубные династии в топ-лигах

Футбольные династии – очень распространенная история. Яркие папы-футболисты делают спортсменов из детей, потому что знают, как стать топом.

Но связка папа-сын в большом клубе – редкость. Как правило кто-то из них на футбольный уровень (или даже несколько) выше.

Ниже – те самые исключительные случаи, когда и папа, и сын, и иногда даже внук играли за один клуб топ-5!

Историю Эрлинга Холанда вы прекрасно знаете. Он один из главных игроков современности, бьет все бомбардирские рекорды. Его папа Альф-Инге Холанд больше играл за «Ноттингем Форест» и «Лидс» (в Лидсе, кстати, родился Эрлинг). Холанд-старший был тихим капитаном «Сити», который вылетал из АПЛ, возненавидел Роя Кина после знаменитого стыка и закончил карьеру в 28.

Джордж Веа был лидером лучшего «ПСЖ» до шейхов: чемпионов-1994 с Жинола, Раи, Лама и Комбуаре. Либериец взял «Золотой мяч», поиграл во Франции, Италии и Англии, а потом вообще стал президентом Либерии. Его сын Тимоти – американец (родился в Нью-Йорке). Он пока не стал суперзвездой и лидером «ПСЖ» (хотя выиграл Лигу 1 три раза с «ПСЖ» и «Лиллем»), но исполнил другую папину мечту. Веа-младший сыграл на чемпионате мира-2022 и забил Уэльсу. Папа очень гордился.

Чезаре Мальдини – легенда «Милана». Как игрок: 12 лет в клубе и 4 чемпионства, потом – 18 лет в сборной Италии (помощник главного, тренер молодежки и главный тренер), а потом – технический директор «Милана». В сборной Чезаре даже тренировал сына Паоло. Мальдини-средний еще важнее для «Милана»: 25 лет в клубе, выиграл вообще все кроме чемпионата мира, а потом стал техническим директором. Даниэле Мальдини всего 21, он уже поиграл за «Милан» и даже забил «Специи» в Серии А, но теперь бегает за «Специю».

Вообще-то Алонсо – династия центральных полузащитник «Реал Сосьедада». Папа Перико был опорником баскского клуба в конце 70-х, в 80-х играл с Марадоной в «Барселоне» и в сборной Испании.

Старший сын Микель не был суперзвездой, но поиграл за «Реал Сосьедад», «Тенерифе» и «Болтон». Рядом рос Хаби, на год младше Микеля, но сильно талантливее. Младший Алонсо стал важным игроком «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии», взял чемпионат мира, два Евро и две Лиги чемпионов.

Зинедин Зидан – один из главных футболистов, да уже и тренеров в истории. Чемпионат мира и Европы, ЛЧ и «Золотой мяч» как игрок, три ЛЧ и два чемпионата Испании как тренер.

Четыре сына Зидана стали футболистами.

Энцо – 27, он полузащитник. Сыграл 1 матч за «Реал» в Кубке, пока его тренировал папа, еще «Алавес», «Лозанна», «Альмерия» и «Родез».

Люке – 24, вратарь. У него два матча за «Реал» в чемпионате Испании и еще 8 – за «Райо Вальекано». Сейчас Зидан-вратарь играет за «Эйбар» в Сегунде, команда лидирует и рвется в Ла Лигу.

Тео – 20. Он центральный полузащитник «Кастильи». Выходит на замену, до основы «Реала» очень далеко.

Эльясу – 17. Левый защитник «Реала» до 18 лет, играет за юношескую сборную Франции.

Андреас Кепке – один из лучших вратарей в истории Германии. Чемпион мира-1990, чемпион Европы-1996 (лучший вратарь турнира), с 2004 по 2021 тренировал вратарей в сборной Германии. Правда, ни разу не выиграл Бундеслигу, потому что большую часть карьеры провел в «Нюрнберге».

Сын Паскаль – нападающий. Большая часть его карьеры прошла в «Эрцгебирге» во второй Бундеслиге, но он, как и папа, поиграл за «Нюрнберг» и «Герту». Сейчас в «Нюрнберге» во второй немецкой лиге.

Кристиан Вьери – один из лучших футболистов конца 90-х. В 1999-м его трансфер в «Интера» из «Лацио» побил рекорд (49 миллионов евро). Правда, уже в 2000-м за Креспо заплатили 55. Вьери много забивал за «Интер», чуть меньше – за «Атлетико», еще меньше – за «Лацио», «Ювентус», «Аталанту», «Монако», «Милан», «Торино» и «Фиорентину». Для нас важнее всего сезон-1996/97 в «Ювентусе»: 37 матчей, 14 голов, победа в чемпионате Италии и финал ЛЧ.

Дело в том, что папа Кристиана, Роберто Вьери, был неплохим полузащитником. И тоже играл за «Ювентус», в сезоне-1969/70. А еще выступал за «Рому», «Сампдорию» и «Болонью».

У Кристиана есть младший брат Массимилиано. У него двойное гражданство, австрало-итальянское. Массимилиано играл за «Наполи», «Верону», «Новару», «Прато» и «Анкону». У него 2 матча на скамейке «Ювентуса» и 6 – в составе сборной Австралии в 2004-м.

Диего Симеоне – легенда сборной Аргентины и яркая звезда 90-х в «Атлетико», «Интере» и «Лацио». Три сына Симеоне тоже в футболе. Самый известный Джованни. Играл за «Фиорентину», «Кальяри», «Верону» и мчит к титулу с «Наполи». Но клубных пересечений с папой нет.

Средний брат – Джанлука. Ему 24 года, почти вся карьера – в низших испанских лигах. А вот Джулиано, младший, даже поработал с папой в «Атлетико». У 20-летнего нападающего, правда, только один матч за мадридцев. Папа выпустил его на одну минуту в Ла Лиге. Так что Джулиано Симеоне повторяет путь сыновей Зидана. Сейчас он в «Сарагосе» в Сегунде.

Абеди Пеле – суперзвезда Ганы и «Марселя». Три победы в чемпионате Франции, голевой пас в победном финале ЛЧ-1993 и три сына-футболиста.

Старший, Ибрагим, сыграл всего 6 матчей за сборную, а большую часть карьеры в чемпионате Гибралтара, сейчас тоже там выходит в 34 года.

Андре и Джордан – важные люди в истории «Марселя». Андре был лучшим игроком сезона-2011 и стал легендой сборной Ганы, 10 матчей на трех чемпионатах мира. У Джордана тоже мощная карьера: 147 матчей за «Марсель», 156 за «Кристал Пэлас» и два чемпионата мира – 2014 и 2022.

Пепе Рейна – легенда «Ливерпуля», чемпион мира и Европы и важный игрок для «Наполи» и «Вильярреала», в котором до сих пор играет (в 40 лет). Но начинал Рейна в «Барселоне». В 17 лет (в 2000-м) его поставили в перерыве против «Сельты» Карпина и Мостового.

Тогда Рейна играл в одной команде с Гвардиолой, Ривалдо, Клюйвертом и молодым Хави. Гвардиола потом будет его тренировать в «Баварии». Рейна провел за «Барсу» два неполных и не очень удачных сезона, а потом перешел в «Вильярреал» и взлетел.

У его папы, вратаря Мигеля Рейны, тоже был интересный путь внутри Ла Лиги. В 20 лет поехал на ЧМ-1966, потом перешел в «Барселону» из «Кордобы», два сезона просидел в запасе, а потом отыграл четыре. Та «Барселона» еще не сверкала, чемпионство забирали «Реал» или «Атлетико». Вот Рейна-старший и ушел в «Атлетико». А на следующий год в «Барсу» приехал Йохан Кройфф и сделал ее чемпионом.

Рейна-старший возьмет трофей с «Атлетико» в 1977-м под руководством Луиса Арагонеса. Того самого Арагонеса, который через 40 лет позовет в сборную Испании его сына, Пепе, и выиграет с ним чемпионат Европы.

Сейчас Эусебио Ди Франческо – солидный тренер. Поднимал «Сассуоло» и «Рому». В 90-х Ди Франческо – игрок сборной Италии, «Эмполи» и «Ромы». Ди Франческо-старший зацепил проект Фабио Капелло с Тотти, Кафу, Батистутой и Накатой и взял последнее до сих пор чемпионство «Ромы» в 2001-м.

Его сын Федерико Ди Франческо – тоже крепкий футболист. Выходил на фланге «Пескары», «Болоньи», «Сассуоло», «СПАЛа», «Эмполи» и «Лечче» в Серии А. Не звезда, но крепкий игрок ротации для середняков и аутсайдеров.

Люка и Тео Эрнандесы – самые яркие братья-футболисты современного футбола. Оба попали в состав сборной Франции на ЧМ-2022 (правда, Люка порвал кресты в матче с Австралией, а Тео забил победный гол в полуфинале).

Оба числились в «Атлетико». Люка сыграл больше 100 матчей и перешел в «Баварию» за 80 миллионов, а Тео прошел академию, но за основу так и не сыграл – его сразу продали в «Реал», а потом в «Милан».

Папа Жан-Франсуа тоже был центральным защитником и играл за «Атлетико», пусть и один сезон (у него 160 матчей за «Тулузу»). В 2004-м, через два года после завершения карьеры, отец неожиданно исчез, бросив семью, и жил в Таиланде. Объявился только 18 лет спустя перед чемпионатом мира.

И Петер, и Каспер Шмейхель – легенды и сборной Дании, и клубов АПЛ. Петер наиграл 386 матчей за «МЮ» и 121 за сборную, выигрывал Евро-1992, 5 чемпионатов Англии и Лигу чемпионов.

У Каспера тоже яркие цифры – 479 матчей за «Лестер» и 89 за сборную, историческое чемпионство с «Лестером» и полуфинал Евро-2020. Вот это династия!

При всем этом забавно, что статистически они – династия вратарей «Манчестер Сити». Причем для Петера это был последний клуб в карьере, там он заканчивал в сезоне-2002/03, а для Каспера – один из первых. Пока папа играл в «Сити», Каспер тренировался в академии, а в сезоне-2007/08 дебютировал в АПЛ.

Мазиньо – чемпион мира-1994. Он трижды выигрывал чемпионат Бразилии, а потом переехал в Европу и стал важным человеком в «Валенсии» и «Сельты» 90-х с Мостовым и Карпиным.

Его сыновья Тиаго и Рафинья Алькантара – тоже звезды. Старший, Тиаго, начинал в «Барселоне» и поучаствовал в победной ЛЧ-2010/11. А потом перешел в «Баварию» и стал там настоящей суперзвездой Бундеслиги и сборной Испании. Рафинья тоже начинал в «Барсе», просто чуть позже. Он пару раз ездил в аренду в «Сельту», ушел в «ПСЖ», а теперь доигрывает в Катаре.

Серджи Бускетс – легенда «Барселоны». Наиграл уже больше 700 матчей, взял 8 чемпионств, 3 ЛЧ, чемпионат мира и Евро-2012. Мощно!

Но вообще-то его папа Карлес Бускетс – тоже не последний человек в истории «Барсы». Он был вратарем команды Кройффа со Стоичковым, Ромарио, Гвардиолой и Куманом. Бускетс-старший почти всю карьеру провел в «Барселоне», ждал шанса под Субисарретой, но отыграл только два полных сезона, пока не пришел Луи Ван Гал.

Бускетс-старший до сих пор в «Барселоне». С 2002 тренирует вратарей. То во второй команде, то в основе, то в академии.

Вообще-то у Лилиана Тюрама два сына-футболиста. Маркус – ярче, нападающий сборной Франции, отдал голевой пас на ЧМ-2022, звезда гладбахской «Боруссии». Только с отцом он никак не пересекался клубами. Маркус выходил за «Сошо», «Генгам» и «Боруссию», Лилиан – за «Монако», «Парму», «Ювентус» и «Барселону».

Кефрену еще 21 год, он стоит 25 миллионов евро и уже зажигает в «Ницце». Но начинал младший сын Тюрама в «Монако». Даже заменял Головина в ЛЧ-2018/19.

Бруно Конти – один из лучших полузащитников в истории Италии, звезда чемпионской сборной-1982. Конти был пластичным хулиганом. Даже Пеле говорил, что Бруно больше бразилец, чем все бразильцы вместе взятые. Почти всю карьеру провел в «Роме» – 402 матча, чемпионство-1983 и четыре Кубка Италии.

Сыновья Конти Андреа и Даниэле легендами не стали. Андреа выходил в чемпионате Швейцарии за «Беллинцону», а Даниэле отыграл 464 матча за «Кальяри». Зато оба отыграли хотя бы по матчу за «Рому» в середине девяностых.

Ладислао Кубала – легенда «Барселоны» 50-х. Он играл за сборную Чехословакии, Венгрии и Испании (родился в Будапеште), выходил в финал Кубка чемпионов, выигрывал 4 чемпионата и 5 Кубков Испании. Закончил карьеру после «Барселоны», но вернулся, чтобы еще пару лет поиграть за «Эспаньол», «Цюрих» и «Торонто Фэлконс».

Дело в том, что в «Эспаньоле» великий форвард играл вместе с сыном Браниславом. У сына только два матча в конце сезона, зато вместе с папой. А Ладислао был еще и тренером того «Эспаньола».

Мы помним Карло Кудичини как вратаря «Челси». Но еще он играл за «Тоттенхэм» и «Гэлакси», а начинал вообще в «Милане». Правда, провел всего три матча в 1993-м из-за травмы основного вратаря Себастьяно Росси.

Его папа Фабио Кудичини провел карьеру играл в Италии. Больше 200 матчей за «Рому» и 184 – за «Милан» в 60-х и начале 70-х. Кудичини-старший – чемпион Италии и победитель Кубка Европейских чемпионов-1968/69.

Маркос Льоренте – важный игрок «Атлетико» Диего Симеоне, хотя начинал в «Реале». Его папа, Пако Льоренте, прошел обратный путь. После года в «Атлетико» Льоренте-старший перешел в «Реал» и выиграл три чемпионства рядом с Бутрагеньо и Уго Санчесом.

Фрэнка Лэмпарда–младшего весь старт карьеры дразнили из-за футбольной семьи. Полузащитник начинал в «Вест Хэме», за который почти 20 лет играл его папа, левый защитник Фрэнк Лэмпард.

Лэмпард-младший дебютировал в «Вест Хэме» в 1996-м. Главным тренером клуба был Харри Реднапп, дядя Фрэнка. Лэмпард-сын не стал легендой «Вест Хэма», но смог даже больше. Взял Лигу чемпионов и три чемпионата Англии, сыграл на трех чемпионатах мира и стал легендой английского футбола.

Маттиас Заммер – обладатель «Золотого Мяча»-1996, один из главных футболистов Германии 90-х. Выиграл ЛЧ с «Боруссией», Евро-1996 и три чемпионата Германии. Но начинал в дрезденском «Динамо». Его папа вообще – легенда «Динамо»: 9 лет в Дрездене и две победы в чемпионате ГДР.

В Испании две династии Алонсо. Одна – из «Реал Сосьедада», другая – из «Реала» и «Барселоны». Дедушка Маркитос был правым защитником «Реала» 50-х. Выиграл пять чемпионатов Испании и пять Лиг чемпионов.

Его сын Маркос Алонсо – атакующий полузащитник «Барселоны» 80-х. Начинал с Марадоной, а потом заменил легендарного аргентинца после его ухода в «Наполи».

Внук Маркос Алонсо играл и за «Реал» (там начинал карьеру), и за «Барсу» (сейчас). Хотя большую часть карьеры провел в «Челси», там выиграл чемпионат Англии, ЛЧ и ЛЕ.

Федерико Кьеза – одна из главных звезд Италии прямо сейчас. Он зажигал еще в «Фиорентине», выиграл Евро-2020, а потом перешел в «Ювентус». Правда, к этому моменту гегемония «Юве» как раз закончилась.

Его папа Эрико – одна из главных звезд Италии конца 90-х. Ярко играл за «Парму» и «Фиорентину», но так и не выиграл чемпионат Италии. Только Кубок УЕФА с «Пармой».

Мануэль и Маноло Санчисы – важные игроки в истории «Реала». Мануэль – фланговый защитник 60-х. Побеждал в ЛЧ-1966, выиграл 4 чемпионата Испании и участвовал в ЧМ-1966.

Сын Маноло – прославился еще больше. У него почти 700 матчей с 1981 по 2001 год. Восемь побед в чемпионате Испании, две Лиги чемпионов, два Кубка УЕФА, участие в ЧМ-1990 и ЧЕ-1988.

Полузащитник Рольф Кан не был великим футболистом. В 60-х папа Оливера Кана пару лет поиграл в «Карлсруэ», ничего не выиграл, но зацепил Бундеслигу.

Его старший сын Аксель Кан тоже полузащитник. Но еще скромнее, чем папа. В 21 год поиграл за «Карлсруэ» во второй Бундеслиге, забил «Ваттеншайду» в апреле 1987-го и не вышел на высокий уровень.

А вот младший, Оливер, попал в «Карлсруэ» как раз после ухода Акселя, в сезоне-1987/88. С 18 до 21 года Кан-младший почти не играл, но в 1991-м попал в основу и через четыре сезона перебрался в «Баварию», чтобы стать легендой. Там у Кана больше 600 матчей, 8 чемпионств, ЛЧ, Кубок УЕФА, а теперь и место гендиректора.

Йохан Кройфф – один из главных футболистов в истории. Легенда «Аякса» и «Барселоны», обладатель трех «Золотых мячей», 3 ЛЧ, чемпион Испании и девятикратный чемпион Нидерландов.

В 1974-м Йохан праздновал третий «Золотой мяч» и рождение сына Йорди. Когда папа возглавил «Барселону» в 1988-м, сын пошел в каталонскую академию. Йорди дебютировал за клуб в 20 лет – на тот момент Йохан выиграл с «Барселоной» ЛЧ и три чемпионата Испании. Кройфф-младший играл в «Барсе» неплохо, но только пока ее тренировал папа. А дальше другие клубы: «МЮ» Алекса Фергюсона, «Алавес», «Сельта» и «Эспаньол». Может, и не великая, но точно крепкая карьера.

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Дизайн картинок: Марина Семенова

Фото: Gettyimages.ru/Aubrey Washington /Allsport; REUTERS/Phil Noble