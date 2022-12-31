Душевные истории с ЧМ-2022: любовь Аргентины и Мексики, глупый фэйл с вопросом про Кокорина, агрессивное гостеприимство

Чемпионат мира по футболу закончился уже больше недели как, но у Дениса Романцова и Ярослава Сусова еще остались нерасказанные истории. Про добро, любовь, гостеприимство и рассеянность.

Местные пытались угодить – иногда выходило до жуткого настойчиво

В Катаре слишком сильно пытались угодить. Даже болельщики сборной Катара на матче открытия убеждали: «Нам нужен чемпионат мира, чтобы показать миру, как у нас безопасно и комфортно».

Гостеприимства было даже слишком много. Стюарды и волонтеры почти за ручку отводили в метро или к местам на стадионе, а местные из Пакистана и Индии максимально пытались угодить. Хотя в первый день мы этого еще не знали.

В два часа ночи возле аэропорта Дохи было страшно. Интернет не работает, местных денег нет, куда идти – непонятно. Даже местные в форме сборной Катара не помогли – они не знали дорогу примерно никуда. Спас двухметровый пакистанец в зеленом жилете. Оказалось, он уже несколько лет работает в аэропорту Дохи и живет где-то недалеко, возле метро и аэропорта. Вот и решил проводить.

Но с каждой минутой становилось все страшнее. Мы зашли в какой-то пустынный район с трехэтажными зданиями, вокруг – ни души, мусорки, коты и пара машин.

А новый друг все активнее спрашивал:

– Ну как Россия? Хорошая страна, богатая? Как Путин?

Боязно отвечать на такие вопросы первому встречному в неизвестном районе Дохи в 2:30 ночи. Но на этом новый друг не останавливался.

– А тебе есть, где спать? Ты голодный? Пошли ко мне домой, я тут недалеко живу, накормлю тебя. Давай, пойдем!

Пришлось сознаться, что его слова только сильнее пугают, как и пустой район вокруг.

– Не переживай! Пока я с тобой, с нами ничего не случится! – уверял пакистанский друг.

Через 10 минут мы действительно дошли до метро, а его дом – прямо напротив входа. Оказалось, мужчина в зеленом жилете не хотел никого и ничего красть, убивать или насиловать. Это было искреннее, просто очень, слишком настойчиво.

❤️ Внезапная история любви мексиканки и аргентинца. С предложением в пустыне!

Песня Muchachos, с которой Аргентина двигалась к золоту, хороша тем, что она про веру, любовь и страсть, а не про злобу на соперников.

А вот бразильцы, например, на каждой игре исполняли ехидные песни про Марадону и Месси – со словами: «Марадона – нюхач» и «Месси, чао!»

Перед игрой с Кореей несколько бразильцев запели это в прямом эфире канала TUDN. Немного по-хулигански, конечно, но вроде бы ничего запрещенного – тем более для мексиканского телевидения.

Правда, репортер Валерия Марин отреагировала так, чтобы ни у кого не осталось сомнений – она под словами о Марадоне и Месси не подписывается.

До финала было еще далеко, и Аргентину там мало кто видел – после первых трех матчей еще казалось, что играет команда Месси так себе, а светит ей скорый вылет. Расшаркиваться перед аргентинским величием было еще не в тренде.

Так откуда такая реакция мексиканской журналистки?

Ответ мы узнали через два дня. В катарской пустыне Валерии сделал предложение аргентинский актер/модель/ведущий (4 млн подписчиков в соцсети) Хулиан Хиль.

Все-таки чемпионат мира – это про любовь, а не про ненависть.

«Как можно платить за игрока «Зениту» и «Газпрому» сейчас?»

В Катаре к россиянам относились максимально доброжелательно. У болельщиков не отбирали флаги c формой, не заставляли переодеваться. Только фотографировались и любезно интересовались: «Ну как вы там?»

Новые друзья из Камеруна звали нас на вечеринку с легендами футбола Руанды, перуанцы искали номер Юрия Семина, а мексиканцы и аргентинцы спрашивали, как же мы без макдональдса и кока-колы.

Но так было не всегда. Иногда за приветливой маской скрывались не самые дружелюбные мысли. Один шведский коллега деликатно спросил, как сильно влияет политическая ситуация на освещение чемпионата мира в России. Оказалось, даже час подробного рассказа не слишком повлиял на его шведское мировоззрение.

Швед убеждал, что сотрудничество с какой-либо российской командой сейчас невозможно, а контактировать можно только с футболистами, которые уже играют в Европе.

Говорил, что болеет за «Юргорден», в воротах которого – россиянин Александр Васютин. К вратарю никаких претензий, он – супер. Только покупать его «Юргорден» не будет. Потому что, по словам шведского коллеги, для этого нужно сделать невообразимое: как можно платить за футболиста «Зениту» и «Газпрому»?!

В Катаре почти невозможно ничего потерять. Сумку нашли, подписали и быстро вернули

На чемпионате мира в Катаре почти невозможно было столкнуться с неприятностями. Конечно, если не искать их целенаправленно.

Коллега Романцов каждый день говорил мне, что не стоит носить телефон, деньги и документы в одной небольшой красной сумке через плечо. Потеряешь – останешься в катарской фан-зоне для мигрантов.

Но я не слушал. И уже в пятый день чемпионата мира оставил все: от загранпаспорта и солнечных очков до командировочных и загранпаспорта. Обычный обед в столовой для журналистов без Дениса обернулся потерей потерь – опытный коллега уехал на матч Бразилия – Сербия и не смог проконтролировать.

Через пару часов после несчастья я бегал по всему пресс-центру в поисках сумки. Пока меня не встретил один из охранников.

– Красная сумка?

– Ага!

Спаситель оказался индусом. Очень доброжелательным. «Зис из ноу Индия, ноу Пакистан. Зис из Катар!» – объяснил он. Потому что в Индии или Пакистане можно что-то потерять, а в Катаре – никак!

Оказалось, потерянную сумку сразу нашли, отнесли на стойку с потерянными вещами, запечатали и подписали место, где я ее оставил. Достаточно было назвать цвет и бренд – тут же вернули. Так индусы спасли документы, деньги и всю командировку.

Хотя в следующие дни я все равно потерял кепку и зарядку для телефона. Но это уже другая история.

Игроков ЧМ допрашивали о россиянах. Главный хит – вопросы про Кокорина камерунцу из неправильного «Ариса»

На ЧМ-2022 все-таки была наша сборная. Правда, журналистская – но и она вымотала некоторых звезд не хуже, чем Дрис Мертенс – Дмитрия Комбарова на ЧМ-2014.

После 90 минут игры и нескольких интервью футболистам предстоял натиск российских репортеров.

Мартена Де Рона расспрашивали про Алексея Миранчука, Софьяна Амрабата – про Кокорина, Деяну Ловрену показывали драку «Зенита» со «Спартаком» и так далее.

Казалось, вершина в этом жанре – подробный ответ Марко Ливаи о работе с Курбаном Бердыевым в «Рубине» (хотя игрок пришел через полгода после Курбана и застал Рината Билялетдинова, о котором, очевидно, и говорил).

Но игра Швейцария – Камерун подарила новый хит. После поражения африканцев 0:1 с голом Бреэля Эмболо наш журналист придумал изощренное наказание защитнику Николя Нкулу: он из «Ариса» – значит, будет допрошен про Александра Кокорина!

Мигом нашелся знаток французского – объяснившись за 0:1 перед камерунцами, Нкулу перешел к главному испытанию микст-зоны.

И отлично справился. Вежливо ответил, что Кокорин – талантливый и сильный футболист, а провал в «Фиорентине» – ну, с кем не бывает. Крепкая новость тут же разлетелась по редакциям, и эту безусловную победу сборной журналистов России омрачил лишь один нюанс.

Нкулу из другого «Ариса». Греческого, а не кипрского.

Фото: Денис Романцов; Ярослав Сусов.