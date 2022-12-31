Душевные истории с ЧМ-2022: любовь Аргентины и Мексики, глупый фэйл с вопросом про Кокорина, агрессивное гостеприимство
Чемпионат мира по футболу закончился уже больше недели как, но у Дениса Романцова и Ярослава Сусова еще остались нерасказанные истории. Про добро, любовь, гостеприимство и рассеянность.
Местные пытались угодить – иногда выходило до жуткого настойчиво
В Катаре слишком сильно пытались угодить. Даже болельщики сборной Катара на матче открытия убеждали: «Нам нужен чемпионат мира, чтобы показать миру, как у нас безопасно и комфортно».
Гостеприимства было даже слишком много. Стюарды и волонтеры почти за ручку отводили в метро или к местам на стадионе, а местные из Пакистана и Индии максимально пытались угодить. Хотя в первый день мы этого еще не знали.
В два часа ночи возле аэропорта Дохи было страшно. Интернет не работает, местных денег нет, куда идти – непонятно. Даже местные в форме сборной Катара не помогли – они не знали дорогу примерно никуда. Спас двухметровый пакистанец в зеленом жилете. Оказалось, он уже несколько лет работает в аэропорту Дохи и живет где-то недалеко, возле метро и аэропорта. Вот и решил проводить.
Но с каждой минутой становилось все страшнее. Мы зашли в какой-то пустынный район с трехэтажными зданиями, вокруг – ни души, мусорки, коты и пара машин.
А новый друг все активнее спрашивал:
– Ну как Россия? Хорошая страна, богатая? Как Путин?
Боязно отвечать на такие вопросы первому встречному в неизвестном районе Дохи в 2:30 ночи. Но на этом новый друг не останавливался.
– А тебе есть, где спать? Ты голодный? Пошли ко мне домой, я тут недалеко живу, накормлю тебя. Давай, пойдем!
Пришлось сознаться, что его слова только сильнее пугают, как и пустой район вокруг.
– Не переживай! Пока я с тобой, с нами ничего не случится! – уверял пакистанский друг.
Через 10 минут мы действительно дошли до метро, а его дом – прямо напротив входа. Оказалось, мужчина в зеленом жилете не хотел никого и ничего красть, убивать или насиловать. Это было искреннее, просто очень, слишком настойчиво.
❤️ Внезапная история любви мексиканки и аргентинца. С предложением в пустыне!
Песня Muchachos, с которой Аргентина двигалась к золоту, хороша тем, что она про веру, любовь и страсть, а не про злобу на соперников.
А вот бразильцы, например, на каждой игре исполняли ехидные песни про Марадону и Месси – со словами: «Марадона – нюхач» и «Месси, чао!»
Перед игрой с Кореей несколько бразильцев запели это в прямом эфире канала TUDN. Немного по-хулигански, конечно, но вроде бы ничего запрещенного – тем более для мексиканского телевидения.
Правда, репортер Валерия Марин отреагировала так, чтобы ни у кого не осталось сомнений – она под словами о Марадоне и Месси не подписывается.
До финала было еще далеко, и Аргентину там мало кто видел – после первых трех матчей еще казалось, что играет команда Месси так себе, а светит ей скорый вылет. Расшаркиваться перед аргентинским величием было еще не в тренде.
Так откуда такая реакция мексиканской журналистки?
Ответ мы узнали через два дня. В катарской пустыне Валерии сделал предложение аргентинский актер/модель/ведущий (4 млн подписчиков в соцсети) Хулиан Хиль.
Все-таки чемпионат мира – это про любовь, а не про ненависть.
«Как можно платить за игрока «Зениту» и «Газпрому» сейчас?»
В Катаре к россиянам относились максимально доброжелательно. У болельщиков не отбирали флаги c формой, не заставляли переодеваться. Только фотографировались и любезно интересовались: «Ну как вы там?»
Новые друзья из Камеруна звали нас на вечеринку с легендами футбола Руанды, перуанцы искали номер Юрия Семина, а мексиканцы и аргентинцы спрашивали, как же мы без макдональдса и кока-колы.
Но так было не всегда. Иногда за приветливой маской скрывались не самые дружелюбные мысли. Один шведский коллега деликатно спросил, как сильно влияет политическая ситуация на освещение чемпионата мира в России. Оказалось, даже час подробного рассказа не слишком повлиял на его шведское мировоззрение.
Швед убеждал, что сотрудничество с какой-либо российской командой сейчас невозможно, а контактировать можно только с футболистами, которые уже играют в Европе.
Говорил, что болеет за «Юргорден», в воротах которого – россиянин Александр Васютин. К вратарю никаких претензий, он – супер. Только покупать его «Юргорден» не будет. Потому что, по словам шведского коллеги, для этого нужно сделать невообразимое: как можно платить за футболиста «Зениту» и «Газпрому»?!
В Катаре почти невозможно ничего потерять. Сумку нашли, подписали и быстро вернули
На чемпионате мира в Катаре почти невозможно было столкнуться с неприятностями. Конечно, если не искать их целенаправленно.
Коллега Романцов каждый день говорил мне, что не стоит носить телефон, деньги и документы в одной небольшой красной сумке через плечо. Потеряешь – останешься в катарской фан-зоне для мигрантов.
Но я не слушал. И уже в пятый день чемпионата мира оставил все: от загранпаспорта и солнечных очков до командировочных и загранпаспорта. Обычный обед в столовой для журналистов без Дениса обернулся потерей потерь – опытный коллега уехал на матч Бразилия – Сербия и не смог проконтролировать.
Через пару часов после несчастья я бегал по всему пресс-центру в поисках сумки. Пока меня не встретил один из охранников.
– Красная сумка?
– Ага!
Спаситель оказался индусом. Очень доброжелательным. «Зис из ноу Индия, ноу Пакистан. Зис из Катар!» – объяснил он. Потому что в Индии или Пакистане можно что-то потерять, а в Катаре – никак!
Оказалось, потерянную сумку сразу нашли, отнесли на стойку с потерянными вещами, запечатали и подписали место, где я ее оставил. Достаточно было назвать цвет и бренд – тут же вернули. Так индусы спасли документы, деньги и всю командировку.
Хотя в следующие дни я все равно потерял кепку и зарядку для телефона. Но это уже другая история.
Игроков ЧМ допрашивали о россиянах. Главный хит – вопросы про Кокорина камерунцу из неправильного «Ариса»
На ЧМ-2022 все-таки была наша сборная. Правда, журналистская – но и она вымотала некоторых звезд не хуже, чем Дрис Мертенс – Дмитрия Комбарова на ЧМ-2014.
После 90 минут игры и нескольких интервью футболистам предстоял натиск российских репортеров.
Мартена Де Рона расспрашивали про Алексея Миранчука, Софьяна Амрабата – про Кокорина, Деяну Ловрену показывали драку «Зенита» со «Спартаком» и так далее.
Казалось, вершина в этом жанре – подробный ответ Марко Ливаи о работе с Курбаном Бердыевым в «Рубине» (хотя игрок пришел через полгода после Курбана и застал Рината Билялетдинова, о котором, очевидно, и говорил).
Но игра Швейцария – Камерун подарила новый хит. После поражения африканцев 0:1 с голом Бреэля Эмболо наш журналист придумал изощренное наказание защитнику Николя Нкулу: он из «Ариса» – значит, будет допрошен про Александра Кокорина!
Мигом нашелся знаток французского – объяснившись за 0:1 перед камерунцами, Нкулу перешел к главному испытанию микст-зоны.
И отлично справился. Вежливо ответил, что Кокорин – талантливый и сильный футболист, а провал в «Фиорентине» – ну, с кем не бывает. Крепкая новость тут же разлетелась по редакциям, и эту безусловную победу сборной журналистов России омрачил лишь один нюанс.
Нкулу из другого «Ариса». Греческого, а не кипрского.
«Пик катарских гуляний – 3% от Никольской». Колонка Тимура Журавеля о ЧМ-2022
Фото: Денис Романцов; Ярослав Сусов.
И абсолютно нулевая рефлексия у авторов, что просто плохо думали о человеке, просто потому испугались. Вывод: "сам виноват, зачем такой навязчивый".
Может, и правда надо было вас, дурачков, ограбить.