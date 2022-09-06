Что не так с «Локомотивом»?

Колонка Ярослава Сусова.

«Локомотив» лихорадит. Клуб поставил взаимоисключающие цели, принимает противоречащие импульсивные решения и идет по пути, который уже не работает.

Простая хронология:

Год назад «Локомотив» полностью поменял стратегию, селекцию, тренеров и наполовину – игроков. После увольнения Марко Николича «Локомотив» окончательно пошел по пути Ральфа Рангника.

В ноябре ушел Рангник.

Полгода назад «Локо» покинули и многие другие немцы. Сначала тайно уехал главный тренер Маркус Гиздоль, а затем уволился и преемник Рангника, идеолог Ларс Корнетка. Главным поставили недавнего помощника Марвина Комппера, у которого не было опыта работы главным.

Три месяца назад главным тренером-ширмой стал Йозеф Циннбауэр (у Комппера проблемы с лицензией), а спортивный директор Томас Цорн объявил, что теперь Йозеф отвечает за результат.

Теперь клуб увольняет Комппера, последнего тренера из команды Рангника.

А еще прекраснее, что клуб за неудовлетворительные результаты уволили второго тренера, оставляя формально главного (ведь это Цорн говорил: «У нас главный тренер – Йозеф Циннбауэр. Марвин Комппер активно участвует в процессе, но Йозеф выше»).

Как так? Где логика?

В «Локомотиве» игнорируют реальность. Не отказались от целей после экзистенциальных проблем, а теперь оправдывают ими ошибки

Понятно, что после 24 февраля говорить о воплощении «Сапсана» Рангника странно. Рангника и его команды больше нет. Покупать молодых и талантливых европейцев теперь в сотни раз сложнее: их и так непросто было уломать приехать в Россию, а теперь – почти нереально. Продавать дорого с учетом бана в еврокубках и разрешения ФИФА на заморозку контрактов – тоже без шансов (Бека-Бека – приятное исключение). Ставить новый стиль без тех, кто его придумал – сложно и вообще сомнительная затея.

Но кажется, что в «Локомотиве» с марта игнорируют реальность. Вместо того чтобы задуматься об издержках и адаптировать подбитую стратегию под новые обстоятельства, боссы «Локомотива» настойчиво повторяют, что она сохраняется и отказываться от нее никто не планирует.

Очевидно, что для стратегии омоложения состава и инвестиций в трансферы такие сложности с покупкой и продажей игроков – экзистенциальные. Европейские клубы вроде «Лейпцига» или «Хоффенхайма», в которых работали идеологи пути «Локо», никогда не сталкивались с такими проблемами. Клубы-продавцы из развивающихся стран (вроде бразильского «Гремио» или хорватского «Динамо» Загреб) – тоже. Потому что они никогда и не копировали модель «Лейпцига», а делали деньги на воспитанниках или закупках на внутреннем рынке. А работать на внутрироссийском, полуизолированном рынке никому из топов с европейским опытом не интересно.

Но «Локомотиву» как будто все равно. Клуб продолжает верить в путь, стартовую цель которого невозможно достигнуть. Прошлой осенью мечтали о победах в РПЛ и плей-офф ЛЧ и ЛЕ, положительном трансферном балансе и 250 млн евро стоимости состава (сейчас – 68, а 250 – у «Аякса»!) и изменении стиля (ключевой пункт!), а еще собирались развивать «Казанку» и забирать оттуда по 3 футболиста в год в основу.

Все эти цели схлопнулись: в РПЛ увязли в болоте, еврокубков нет, потенциал трансферного баланса скукожен санкциями, стиль так и не проявился, «Казанка» – закрыта. Реализовывать ноу-хау «Лейпцига» некому (да и незачем), вот все мысли и идеи «Локо» сжались до двух взаимоисключающих пунктов: покупать игроков до 22 лет на продажу и выиграть чемпионство. Такое работает только у «Аякса» – с бюджетом в два раза больше, чем у конкурентов.

Такая разнонаправленность целей приводит к удивительным решениям. В «Локомотиве» теперь настойчиво закупают молодых футболистов, но стратегия не взлетает: одни еще не готовы играть на уровне РПЛ (Раконяц), другие получают травмы (Фассон) или бегут из России (Кухта). Но клуб продолжает питаться чемпионскими настроениями.

На таком фоне прессинг-стиль «Лейпцига», который в декабре прошлого года был ключевым пунктом всей стратегии и ради которого вообще все затевалось, ушел на второй план. Последний человек, который тотально заточен под изначальную идею (Марвин Комппер, оказался просто не нужен. Не удивлюсь, если Йозеф Циннбауэр откажется от Рангник-прессинга, а следующий тренер поменяет стиль в другую сторону.

Увольнение Комппера – удивительно. Ведь Марвина специально оставили в клубе после февраля, лишь бы не отказываться от немецкой системы, под него искали формально главного тренера, который будет ходить на пресс-конференции, помогать и верить в его идеи чуть больше, чем Лоськов, Хапов и Пашинин.

Но что теперь осталось? На бумаге «Локо» все еще имитирует систему Рангника, но уже без людей Ральфа. Идеолог проекта – Томас Цорн, изначально – посредник между немцами и российской реальностью, а главный тренер – человек, приходивший ширмой под реального тренера без лицензии.

Я не веду к тому, что в «Локо» остались какие-то плохие и неправильные люди. Проблема масштабнее.

Сначала «Локо» выстраивал команду вокруг цели, а не придумывал цель под команду. Теперь – потерял цель и перестал понимать, что делать. Если в сезоне-2020/21 у «Локомотива» был результат и тренер Николич, в сезоне-2021/22 – Идея и создатели ноу-хау на контрактах, то в сезоне-2022/23 осталась трансферная интуиция Томаса Цорна и долги (согласно финансовой отчетности за 2021 год у «Локо» 3 млрд рублей банковских кредитов, раньше было около 1 млрд).

Фото: VK/fclokomotiv; РИА Новости/Владимир Астапкович