Криптовалюта заплатит «МЮ» 20 млн фунтов за лого на форме. Хотя в ней даже не будут играть

Заработают больше, чем «Атлетико» от титульного спонсора.

«Манчестер Юнайтед» подписал спонсорский контракт на 20 миллионов фунтов. Такая новость легко бы осталась без внимания, если бы не пара деталей.

Новый спонсор «МЮ» – криптовалюта и блокчейн-платформа Tezos – заплатит 20 млн за размещение логотипа на тренировочной форме, в которой никогда не будут играть (только разминаться перед началом матча и тренироваться на базе).

Tezos – блокчейн-платформа и криптовалюта Tez, созданная для запуска смарт-контрактов (программ для выполнения операций между пользователями). Через Tezos можно строить блокчейны, создавать игры и собирать NFT-токены.

Главное отличие Tezos от других платформ в том, что она более демократизированная. Не только разработчики, но и пользователи с балансом в 30 тысяч долларов могут предлагать изменение кода. Если 80% пользователей (владельцев нод – компьютеров, подключенных к блокчейн-сети) согласны, то система самостоятельно видоизменяется.

Tezos быстрее и дешевле проводит транзакции, чем Etherium (главный конкурент и одна из важнейших блокчейн-платформ), но потребляет серьезную вычислительную мощность.

У Tezos есть и цифровой токен Tez (XTZ). Правда, его стоимость в начале февраля в два раза меньше пиковой. В октябре 2021-го токен стоил 632 рубля, сейчас – 324. С момента объявления сделки с «Манчестер Юнайтед» утром 11 февраля курс подрос на 20 рублей.

Спонсорство «МЮ» не первый заход этой платформы в спорт. Прошлым летом Tezos подписал «Нью-Йорк Метс» из МЛБ, «Макларен» и «Ред Булл» из «Формулы-1».

Причины – повышение репутации платформы, создание лицензионного NFT-контента и поиск новых клиентов. The Athletic добавляет, что одной из целей спонсора может быть рост стоимости токена Tez (после объявления о сделке он вырос с 304 до 325 рублей и продолжает расти).

В релизе на официальном сайте «Манчестер Юнайтед» делает упор на экологию.

«Мы рады партнерству с одним из самых экологичных блокчейнов, который использует энергоэффективные технологии, – говорит директор по партнерствам «Манчестер Юнайтед» Виктория Тимпсон. – Tezos сокращает выбросы углерода. Это сочетается с целями клуба для поддержания экологической устойчивости».

Кажется, Tezos и правда более экологичная криптоплатформа, чем другие. Согласно отчету PWC, годовое энергопотребление Tezos – около 0,001 тераватт-час, Bitcoin – 130 ТВтч, Ethereum – 26 ТВтч.

Деньги!

В соглашение «МЮ» и Tezos входит размещение логотипа блокчейн-платформы на тренировочной форме клуба – и только. Лого не будет мелькать везде, где возникает «МЮ».

В итоге тренировочная форма принесет «МЮ» 27 млн долларов в год (23,7 млн евро). По данным аудиторов из KPMG, это больше, чем получают многие топ-клубы от титульных спонсоров с логотипом в центре основной формы.

Для сравнения:

• Авиакомпания Emirates и «Лион» – 20 млн евро

• Блокчейн-платформа Socios.com и «Интер» – 19,9 млн

• Криптобиржа Plus500 и «Атлетико» – 16,9 млн

• Криптобиржа Digitabits и «Рома» – 12 млн .

Титульный спонсор TeamViewer платит «МЮ» намного больше – 47 млн фунтов в год (56 млн евро).

Фан-токены – точно нет. Tezos их не выпускает, а «МЮ» пока ничего не говорил об интересе к этому продукту.

Возможно, «МЮ» вместе с Tezos выпустит NFT-токены.

Так уже было с «Маклареном». В октябре гоночная команда сделала токены из 22 цифровых компонентов болида MCL35M, который использовали в сезоне-2021.

Our first ever digital collectables are now on sale and you can unlock your first piece of the MCL35M for free! McLaren Racing Collective NFTs are on the @Tezos blockchain, an energy-efficient and eco-friendly blockchain that uses less energy than some other types of blockchain.