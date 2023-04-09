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История «Королевских гонок» таит в себе множество темных страниц. Одна из них – поддержка родезийских военных во время гражданской войны в Южной Родезии.

От британской колонии до расового противостояния – история Южной Родезии

В конце XIX века британский предприниматель и один из основоположников колониализма в Южной Африке Сесил Родс договорился с правителем нескольких южноафриканских земель Лобелунгой о вовлечении Великобритании в экономику территории нынешнего Зимбабве. С этого момента началась колониальная экспансия британского королевства в Южную Африку.

После окончания Второй мировой войны державы из Европы стали терять колонии в Африке. Франция с треском и позором потеряла Алжир, а Португалия влезла в масштабные войны со своими заморскими территориями.

В то же время британские колонии не стремились выйти из под патронажа Туманного Альбиона, так как власть принадлежала белому меньшинству. В Родезии и ЮАР проводилась политика сегрегации, последняя дошла до апартеида по отношению к чернокожему населению. В отличие от соседа, в Южной Родезии в парламенте сохранялось присутствие чернокожих депутатов, в армии существовали смешанные по расовому признаку части, в Родезии не проводилось территориальной сегрегации по южноафриканскому типу.

На деле вся власть все равно принадлежала белому меньшинству, в стране действовал режим расовой дискриминации. Во многих общественных заведениях обслуживали только белых, большая часть плодородных земель находилась в руках белых фермеров.

Чтобы ситуация, которая накалялась на фоне успехов северных соседних колоний в борьбе с захватчиками, не вышла из под контроля, Великобритания создала федерацию Родезии и Ньясаленда. Однако уже в 1963-м она развалилась, а пришедший к власти премьер-министр Южной Родезии Ян Смит потребовал от Королевства независимости.

Ян Смит – последний премьер-министр Родезии

Так и не получив согласия от британской короны, Смит объявил независимость, которую никто не признал. Параллельно активизировалась повстанческая группировка ЗАНЛА, возглавляемая будущим президентом Зимбабве Робертом Мугабе, которая объявила вооруженную борьбу с белым меньшинством, устраивая теракты в правительственных зданиях и сбивая пассажирские самолеты.

«Формула-1» и «Пуки»

В соседней Южно-Африканской Республике проходил Гран-при «Формулы-1». Но и в самой Родезии был популярен автоспорт. Там проходили этапы локальной южноафриканской «Формулы-1», которая состояла из списанных машин «Ф-1», «Ф-3000», «Ф-5000» и «Формулы Атлантик».

Несколько гонщиков родом из Родезии участвовали в международной «Формуле-1». Один из пилотов, Джо Лав, на Гран-при ЮАР 1967 года лидировал в гонке, переиграв Стюарта, Хилла, Кларка, Сертиза и других звезд мировой величины. Только необходимость провести пит-стоп отбросила Джо на итоговое второе место.

Постер родезийского Гран-при

Во время войны повстанцы минировали дороги, по которым передвигалась родезийская армия. У правительства не было достаточно людских ресурсов и сил, чтобы выполнить задачу по разминированию. Местный фермер и самоучка-изобретатель Эрнест Коншель предложил использовать недорогую машину простой конструкции, которая бы облегчила процесс разминирования. Ее прозвали «Пуки» – в честь небольшого глазастого зверька из местной саванны, одного из видов лемуров.

«Пуки»

Создали странную машину на сваренной раме из труб с мотором и другими деталей от «Фольксвагена» Beetle. Кабина оператора была поднята на большую высоту и обшита металлическими листами. Несмотря на ее странный вид, она была способна выполнять свою функцию. Одним из ее преимуществ было уменьшение давления шин, что уменьшало возможность подрыва на мине

А где можно было взять такие колеса? Правильно! У команд «Формулы-1».

Последние спокойно продавали использованные шины родезийской армии. Представители команд оправдывались, что военные представлялись «простыми торговцами». Тем не менее, использование гоночных шин снизило давление на поверхность на 40% по сравнению с человеческой ногой. Участники события отметили, что это позволило «Пуки» не подрываться на минных полях во время всего периода эксплуатации.

Задние колеса болидов хорошо подходили для машин разминирования

За период с 1972 по 1980 год было произведено 76 машин, предназначенных для разминирования. Они разгонялись до 60 км/ч и часто использовались для обеспечения безопасности военных конвоев. Не было зарегистрировано ни одного случая взрыва колонн во время использования машин «Пуки». За все время войны было потеряно 12 машин, а единственная смерть оператора произошла из-за минометного обстрела.

В 1980-м международное сообщество надавило на Яна Смита провести выборы в Южной Родезии. На выборах победил Роберт Мугабе, который переименовал страну в Зимбабве, а к белым гражданам применял дискриминационные законы. В 2000-х он решил полностью изгнать белое население, что привело к резкому ухудшению экономической обстановки и падению уровня жизни. По сей день Зимбабве остается самой бедной страной Африки.

В ЮАР тоже было не все хорошо. Против политики апартеида западные страны ввели санкции. Международный бизнес и спорт, в том числе и «Формула-1», покинули страну в знак протеста. После избрания Нельсона Манделы президентом и снятия санкций, ЮАР вновь стала частью мировой экономики. Последние две гонки провели в 1992 и 1993 годах, после чего «Формула-1» навсегда покинула африканский материк.

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Фото: Gettyimages.ru/Tony Duffy/Allsport, Evening Standard/Hulton Archive, Daily Express/Hulton Archive; tanks-encyclopedia.com; progcovers.com; East News/AFP