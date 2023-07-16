Добавит чемпионского духа.

Пару дней назад СКА коротко и сухо объявил о некоторых переменах в высшем руководстве клуба, которые на самом деле выглядят эпохально. Новым председателем совета директоров клуба стал Александр Медведев, сменив Геннадия Тимченко, который занимал эту должность с апреля 2011 года – собственно, тогда он как раз пришел на место Медведева.

Не каждый день в верхушке топовых клубов КХЛ происходят важные перестановки, и интересно, что в это межсезонье это случилось еще и в «Авангард». Правда, если в случае с Омском это действительно имеет значение с точки зрения дальнейшего развития клуба, то в Питере вряд ли что-то изменится в глобальном смысле.

Смена председателя совдира не должна кардинально повлиять на СКА

Что мы знаем о структуре СКА? Более-менее понятно, что всеми процессами в клубе рулит один человек. И в последние годы этим человеком был Роман Ротенберг.

Тимченко как-то аккуратно отошел от дел в Питере и уже давно сосредоточился на других проектах. Конечно, это совсем не значит, что у Медведева будет формальная роль. Определенно, он может внести что-то новое в жизнь СКА, но так сложилось, что питерский клуб функционирует без видимого участия совета директоров. Тут надо понимать, что у Медведева хоккейный клуб – далеко не главный вид деятельности.

Очень похожий на правду инсайд выдал Алексей Шевченко в своем телеграм-канале: что главным человеком в структуре СКА был, есть и будет глава «Газпрома» Алексей Миллер. По факту именно он – начальник Ротенберга. Достаточно посмотреть на постоянные реверансы от СКА и Романа в адрес Миллера и главного спонсора.

Чего точно прибавится – ярких высказываний Медведева в медиа. Спикер он интересный, и его цитат на тему СКА и КХЛ почти наверняка станет больше.

Чем дальше будет заниматься Тимченко?

Пока непонятно. Когда он только заходил в СКА в 2011-м, много говорилось об их непростых отношениях с Медведевым. Но нынешнюю рокировку вряд ли можно рассматривать, как сведение каких-то личных счетов между двумя топ-менеджерами. Влияние Медведева в «Газпроме» уже не так велико, как было 10 лет назад, поэтому изменения в верхушке питерского клуба, скорее всего, носят не более чем технический характер.

В целом, Тимченко в последние годы даже больше ассоциировался со «Спартаком», который он как будто неофициально курирует уже несколько лет (официально клубом руководит Олег Усачев, давний партнер Тимченко). Благодаря ему «Спартак» вернулся в КХЛ после пропущенного сезона 2014/15 – то есть, именно Тимченко нашел деньги для возвращения и дальнейшего функционирования клуба. И даже некоторые последние трансферы красно-белые осуществили при его непосредственном участии – например, Порядин и Голдобин попали в «Спартак» после звонков Тимченко высшим руководителям «Нефтехимика» и «Магнитки».

Кроме того, он остается председателем Совета директоров КХЛ. В сентябре будет избран новый состав, тогда ситуация будет понятнее. Если Тимченко покинет и этот пост, это будет уже действительно важное решение для российского хоккея. Но надо понимать, что Тимченко уже 70, и в целом, неудивительно, если он будет понемногу отходить от больших хоккейных дел.

Где Медведев был все это время и зачем вернулся в хоккей

Для хоккейных болельщиков ситуация с Медведевым может выглядеть так, что после ухода с поста президента КХЛ он пропал с радаров. Однако он глобально никуда и не уходил – оставался в совете директоров СКА и часто появлялся на играх. Кроме того, Медведев нередко бывал в Подольске – «Газпром экспорт», где он больше десяти лет был гендиром, спонсировал «Витязь», плюс его связывают дружеские отношения с президентом клуба Игорем Головковым.

С 2016-го Медведев получил место в совете директоров КХЛ, и наверняка у него даже были какие-то рычаги для влияния как на СКА, так и на всю лигу в целом. В то же время, он не имел прежней власти и вряд ли к ней стремился. Его позиции в «Газпроме» потихоньку слабели, в 2019-м он покинул пост заместителя председателя правления компании и перешел на работу в футбол.

В последние годы Медведев занимал пост генерального директора футбольного «Зенита» – и пока остается на этой позиции, в субботу праздновал с командой победу в Суперкубке. А с июня этого года он еще и председатель правления клуба. Как и в баскетбольном клубе «Зенит». То есть должностей у него хватает.

Его позиции в футбольном клубе, с одной стороны, намекают на то, что именно там его основная работа. И это еще один аргумент в пользу того, что в СКА мало что поменяется после этих перестановок. С другой, мы помним, что СКА уже шесть лет не может выиграть Кубок Гагарина. А футбольный «Зенит» с приходом Медведева выиграл четыре чемпионата подряд. Баскетбольный – собрал все титулы год назад, прервав 20-летнюю гегемонию ЦСКА.

То есть высшее руководство «Газпрома» в лице Миллера видит: где Медведев, там победы. И, возможно, власть Романа Ротенберга в СКА станет чуть менее абсолютной. Но это мы увидим только со временем.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Кирилл Зыков, Владимир Федоренко