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Малкин в лучшей форме за три года. «Питтсбург» бьется за плей-офф, но проигрывает аутсайдеру

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Евгений Малкин Евгений Малкин
Монреаль Монреаль
Питтсбург Питтсбург
Хоккей Хоккей

Стабильности нет.

«Питтсбург» в последнее время ведет себя как типичный середняк – то вырвет победу над «Рейнджерс» в овертайме и спокойно разделается с аутсайдером вроде «Филадельфии», то у себя дома позволит другому андердогу прервать 7-матчевую серию поражений и пропустит от него 6 раз. Так «Монреаль» этой ночью уделал «пингвинов» и забрал два очка.

Причем «Канадиенс» и этот матч начали с 0:2 к 5-й минуте, но к первому перерыву сделали 4:2, а в третьем вырвали победу – 6:4.

Малкин не забивал 7 матчей, но прервал серию

А разбудил «Монреаль» гол Малкина, который он забил из правого круга вбрасывания. Впору эту точку называть «офисом Малкина» – не первый раз он кладет оттуда в большинстве.

Посмотрите на видео – ощущение, что он вложил всю душу в этот бросок. Шайба настолько резко вылетела из ворот, что Евгений, кажется, сам немного удивился. Какой все-таки шикарный бросок у Малкина. Тут он мог не забить, только если бы случайно попал в черенок клюшки вратаря.

Евгений на этом не остановился. Во втором периоде он зарядил ровно с той же точки, но на этот раз перед вратарем был Джейк Генцел, который подправил шайбу. Не факт, что она зашла бы без этого подставления, но в любом случае вклад Малкина в этот гол максимальный.

Малкин фантастически хорош – и в этом сезоне, и после 30 лет в целом

Евгений во время безголевой серии времени зря не терял. У него была другая серия – из пяти игр с голевыми передачами (всего набрал 0+8), которую он после встречи с «Канадиенс» трансформировал в 6-матчевую результативную.

С начала марта у него уже 10 (1+9) очков – из русских столько же у Валерия Ничушкина и Никиты Кучерова, на один балл больше у Павла Бучневича, а кто вообще лучший за первую половину месяца, вы и так знаете: у МакДэвида 14 (6+8) очков.

Но хотелось бы обратить внимание на другое. У Малкина уже 72 (24+48) очка в 67 матчах – то есть он даже чуть опережает график «очко за игру», и это в 36 лет! В этом сезоне НХЛ 42 игрока имеют среднюю результативность на уровне очка за игру и выше, но старше 35 только трое – Сидни Кросби (1,21), Евгений Малкин (1,07 – и это его лучший результат за три года) и Александр Овечкин (1,00). И Кросби из них самый молодой.

При этом после 30 Малкин совсем не сбавил в результативности. Сокращенный сезон-2020/21 был единственным, когда он набирал меньше очка за игру. К тому же, тогда он пропустил часть регулярки из-за травмы.

«Питтсбург» должен спокойно заходить в плей-офф

Регулярка НХЛ потихоньку выходит на финишную прямую, и стоит сказать, что у «Пингвинс» не должно возникнуть проблем с выходом в плей-офф. Да, это будет место в wild card, потому что с первой тройкой дивизиона уже более-менее все понятно – до «Рейнджерс» 8 очков, до «Нью-Джерси» – 16, до «Каролины» – 18 (полная таблица тут).

За два оставшихся места на Востоке конкуренция большая, но «Питтсбург» в этой группе явный фаворит. «Айлендерс» он опережает сейчас на 2 очка, а «Флорида», «Баффало», «Вашингтон», «Оттава» и «Детройт» отстают на 5-9 очков. И всем им надо прыгать выше головы, да еще и надеяться, что «пингвины» поплывут и начнут раздавать очки направо и налево – примерно как с «Монреалем».

Но это маловероятно. «Питтсбург» выиграл 7 из последних 10 матчей и уже вряд ли свое упустит. Более того, две ближайших игры у «пингвинов» против «Рейнджерс», и если они заберут обе в основное время, получат шанс еще и за тройку дивизиона пободаться.

Питтсбург – Монреаль 4:6 (2:4, 2:0, 0:2)
Дата проведения
15 марта, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Генцел (Кросби, Раст)
2:0 – 4 Малкин (Генцел, Летанг)
2:1 – 5 Хоффман (Бэррон, Питлик)
2:2 – 7 Юлонен (Харви-Пинар, Мэтисон)
2:3 – 11 Гурьянов (Друэн, Белзил)
2:4 – 19 Эдмундсон (Друэн, Ковачевич)
3:4 – 30 Летанг (Ракелль, Петтерссон)
4:4 – 38 Генцел (Летанг, Малкин)
4:5 – 43 Ришар (Эдмундсон, Бэррон)
4:6 – 59 Андерсон ()
Вратари: ДеСмит 13/14, Джерри 3/7 – Монтембо 39/43.

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Фото: REUTERS/Charles LeClaire-USA TODAY Sports

6 комментариев

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Rasan
Ответ Spartakovec navsegda
Матч не видел, но очень похоже на расхлябанность, когда, быстро поведя 2-0, могло показаться, что игра сделана и аутсайдер особых проблем не доставит. Так не играют, когда хотят повыше забраться в таблице. Итогом может быть как вылет в первой же стадии плей-офф, так и непопадание туда.
Блин, да мы в этом сезоне уже сколько матчей отдали, ведя в счёте в пару-тройку шайб. Именно, что расхлябанность, по-другому не назовёшь. Но надеемся, что соберутся на финальный отрезок. Даст Бог в плэй-офф выйти, а там на кураже можем и пошалить: Сид, Джино и Летанг в форме
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Рифат
Вратари, вратари, вратари...
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Владимир Самсонов
Малкин - то молодец, но Питтсбург смотрится так себе. Уверен, что его выбьют в первом же раунде
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Why always me?!
Джерри пропустил 4 шайбы в первом периоде, но поражение пойдёт в статистику ДеСмита. Потому что победную шайбу Монреаль забросил когда в воротах ДеСмит был.
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Spartakovec navsegda
Матч не видел, но очень похоже на расхлябанность, когда, быстро поведя 2-0, могло показаться, что игра сделана и аутсайдер особых проблем не доставит. Так не играют, когда хотят повыше забраться в таблице. Итогом может быть как вылет в первой же стадии плей-офф, так и непопадание туда.
+1
0
+1
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sociologvladimir
Малкин молодец, полностью отрабатывает свой контракт (в этом сезоне). Их игра с Кросби и Летангом вызывает уважение. Партнёры пока недотягивают
+4
0
+4
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