На одном коньке
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Миллиметровый офсайд украл у «Торпедо» классный гол. Судьи 6 минут смотрели видео!

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А ведь счет мог стать равным.

Первый день плей-офф подарил целую пачку неожиданных результатов, а во второй все внимание было приковано к «Торпедо» и «Динамо». Их серию будут долго и внимательно разбирать – она самая интересная именно с точки зрения хоккея: противостояние разных стилей и философий.

По стартовой игре показалось, что Нижний не лучшим образом провел первый период, но во втором и третьем смотрелся лучше. При этом стоит отметить хоккеистов «Динамо»: строго действовали в обороне и не позволили сопернику сыграть еще активнее. Именно активности и не хватило  «Торпедо» под конец: 6 бросков в створ за период – все-таки маловато, когда ты хочешь спасти игру.

Один из ключевых эпизодов произошел в середине матча. Бело-голубые вышли вперед при розыгрыше большинства, но через 76 секунд пропустили гол – Сергей Гончарук просто идеально попал в дальний угол.

Но тут началось самое интересное: тренерский штаб «Динамо» пошел на риск и взял запрос на офсайд. Линейные судьи Торнике Кучава и Никита Новиков поехали изучать видео – момент оказался очень сложным, арбитры смотрели повторы с разных камер и ракурсов ровно шесть минут!

С одной стороны – очень много, такие долгие просмотры – просто перебор. В какой-то степени правы те, кто считает, что при неочевидности офсайда можно вынести решение в пользу атаки. С другой стороны – речь про матч плей-офф, важность решений судей возрастает. К тому же это выглядит слишком затянуто, если вы нейтральный зритель, но если вы болельщик одной из команд, то наверняка готовы терпеть и дольше, чтобы судьи вынесли справедливый вердикт.

После долгого просмотра арбитры решили, что офсайд был. Вероятно, это действительно так, хотя момент и остается спорным. Лига на официальном сайте оперативно опубликовала разъяснения по отмененной шайбе, но после этого релиза все равно остается вопрос: было ли «вне игры»?

В видео от судейского департамента главным стоп-кадром для объяснений выбран вот этот момент:

На скриншоте указано, что шайба полностью не пересекла линию, но при этом Николай Коваленко якобы двумя коньками вошел в зону. Хотя по картинке создается впечатление, что он все-таки цепляется краешком стакана конька за синюю линию.

Если посмотреть без привязки к стоп-кадрам, то в динамике вообще ничего не ясно. Поэтому ниже еще одна гифка для понимания, насколько тонким был этот эпизод. Тем более, момент оказался очень важным – вместо 2:2 «Торпедо» осталось в положении отыгрывающихся, и так и не смогло забить еще раз.

Первую победу «Динамо», кроме парней на льду, принесли трое ребят, работающих наверху: видеоаналитики Алексей Скабелка (да-да, это сын Андрея Скабелки), Павел Корсаков и администратор команды Денис Соловьев вовремя подсказали по рации на лавку, что есть смысл брать челлендж. С их камеры и без такого количества повторов, какое в распоряжении судей, принять решение было вдвойне рискованно, но оно себя оправдало на все 100%.

Кубок Гагарина

1-й раунд

Торпедо – Динамо Москва 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Дата проведения
2 марта, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео
1:0 – 16 Коваленко ()
1:1 – 19 Уил (Лилья, Миронов)
1:2 – 26 Джиошвили (Уил, Лилья)
1:3 – 58 Муранов ()
Вратари: Кульбаков 18/20 – Коновалов 32/33.

Счет в серии – 0-1

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Фото: vk.com/torpedonn

Был ли офсайд перед броском Гончарука?
109 голосов
Да, судьи верно разобрались
59%
Динамо
Нет, там не было «вне игры»
41%
Торпедо

3 комментария

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Джульетта Джульетта
Ответ Red_right_wing
болел за торпедо, но офсайд скорее был. по динамике, будь скоростная камера, то в моменте когда шайба еще цеплялась бы за линию, даже край лезвия, скорее всего, уже нет.
С вердиктом согласен, хотя для нас решение, конечно, очень обидное, да и сам момент идеально подходит под определение "на тоненького". Конечно, хотелось бы, чтобы такие ситуевины трактовались в пользу атаки, но, согласно действующим правилам, если непредвзятое решение может быть вынесено, то это должно случиться. Во-первых, шайба на линии — это факт, причем очевидный, а конек, если и на ней, то неочевидный, спорный. Во-вторых, можно заметить, что скорость движения Коваленко чуть выше скорости шайбы. Стало быть, в следующее мгновение конек уже точно будет в зоне. Вот как-то так.
Ну, а руководство "Торпедо", думаю, извлечет правильные выводы, как из ситуации, так и из самой игры, и уже в следующей игре парни сделают все для победы.
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maxoc
Эти миллиметры, которые 6 минут разглядывали, конечно перебор, там на 100% никто не скажет было или нет. Нужны или камеры более точные или ещё какой-то фактор, не знаю, подсветка линий этих синих, ультрафиолетовая, чтобы видеть в повторах что-нибудь.
Ну так в таком случае давайте в пользу атаки, это же зрелище, голы, эмоции. Что в футболе, что в хоккее, постоянные отмены голов из-за ногтя на пальце или льда на лезвии конька, утрирую но всё же.
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Red_right_wing
болел за торпедо, но офсайд скорее был. по динамике, будь скоростная камера, то в моменте когда шайба еще цеплялась бы за линию, даже край лезвия, скорее всего, уже нет.
+4
0
+4
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