А ведь счет мог стать равным.

Первый день плей-офф подарил целую пачку неожиданных результатов, а во второй все внимание было приковано к «Торпедо» и «Динамо». Их серию будут долго и внимательно разбирать – она самая интересная именно с точки зрения хоккея: противостояние разных стилей и философий.

По стартовой игре показалось, что Нижний не лучшим образом провел первый период, но во втором и третьем смотрелся лучше. При этом стоит отметить хоккеистов «Динамо»: строго действовали в обороне и не позволили сопернику сыграть еще активнее. Именно активности и не хватило «Торпедо» под конец: 6 бросков в створ за период – все-таки маловато, когда ты хочешь спасти игру.

Один из ключевых эпизодов произошел в середине матча. Бело-голубые вышли вперед при розыгрыше большинства, но через 76 секунд пропустили гол – Сергей Гончарук просто идеально попал в дальний угол.

Но тут началось самое интересное: тренерский штаб «Динамо» пошел на риск и взял запрос на офсайд. Линейные судьи Торнике Кучава и Никита Новиков поехали изучать видео – момент оказался очень сложным, арбитры смотрели повторы с разных камер и ракурсов ровно шесть минут!

С одной стороны – очень много, такие долгие просмотры – просто перебор. В какой-то степени правы те, кто считает, что при неочевидности офсайда можно вынести решение в пользу атаки. С другой стороны – речь про матч плей-офф, важность решений судей возрастает. К тому же это выглядит слишком затянуто, если вы нейтральный зритель, но если вы болельщик одной из команд, то наверняка готовы терпеть и дольше, чтобы судьи вынесли справедливый вердикт.

После долгого просмотра арбитры решили, что офсайд был. Вероятно, это действительно так, хотя момент и остается спорным. Лига на официальном сайте оперативно опубликовала разъяснения по отмененной шайбе, но после этого релиза все равно остается вопрос: было ли «вне игры»?

В видео от судейского департамента главным стоп-кадром для объяснений выбран вот этот момент:

На скриншоте указано, что шайба полностью не пересекла линию, но при этом Николай Коваленко якобы двумя коньками вошел в зону. Хотя по картинке создается впечатление, что он все-таки цепляется краешком стакана конька за синюю линию.

Если посмотреть без привязки к стоп-кадрам, то в динамике вообще ничего не ясно. Поэтому ниже еще одна гифка для понимания, насколько тонким был этот эпизод. Тем более, момент оказался очень важным – вместо 2:2 «Торпедо» осталось в положении отыгрывающихся, и так и не смогло забить еще раз.

Первую победу «Динамо», кроме парней на льду, принесли трое ребят, работающих наверху: видеоаналитики Алексей Скабелка (да-да, это сын Андрея Скабелки), Павел Корсаков и администратор команды Денис Соловьев вовремя подсказали по рации на лавку, что есть смысл брать челлендж. С их камеры и без такого количества повторов, какое в распоряжении судей, принять решение было вдвойне рискованно, но оно себя оправдало на все 100%.

1-й раунд

Счет в серии – 0-1

Фото: vk.com/torpedonn