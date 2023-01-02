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Панарин ударно начал год: 1+1 с «Флоридой» – снова огорчил друга Бобровского

Эндрю Брюнетт Эндрю Брюнетт
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Забивал ему в 5 матчах из 6!

Русские парни отлично проводят новогодние матчи в НХЛ. Вечером 31-го (а по московскому времени – в ночь на 1 января) Александр Овечкин отгрузил очередной хет-трик, а в первый день 2023-го отметились и другие игроки.

«Рейнджерс» приехали в гости к «Флориде», и вполне возможно, что два закадычных друга – Артемий Панарин и Сергей Бобровский – успели встретиться за ужином и отметить наступление Нового года. Но сегодня друзей на льду уже не было.

Панарин вместе с партнерами доминировал в первом периоде, и вратарю «пантер» пришлось серьезно потрудиться. До 15-й минуты он выручал свою команду, но затем спасти не смог. Руку к голу приложил как раз Артемий – рискнул и отдал в прорыв Мике Зибанежаду, который и защитника изящно обыграл, и Бобровского перехитрил голом без броска. Или же у него просто сошла шайба, но выглядело в любом случае красиво.

В середине третьего Панарин забивал уже сам. Причем он дезориентировал всех, в том числе и друга. Отдал неточный пас, но тут же подобрал отскок и бросил между щитков – гол, которым и Бобровского огорчил, и «Флориду» морально прибил, потому что счет стал 5:3.

Лидеры «Рейнджерс» сыграли на пятерку: у Панарина, Криса Крайдера и Винсента Трочека по 1+1, у Зибанежада в итоге дубль. НХЛ дала интересную статистику: было 70 матчей, когда Панарин, Зибанежад и Крайдер вместе набирали очки, и ньюйоркцы выиграли 54 из них.

Не менее интересен и другой факт: Артемий играл против Бобровского 6 раз – и 5 из них он непременно забивал Сергею. Причем после того, как оба ушли из «Коламбуса», Панарин отгружает Бобровскому по голу в каждой игре. Забавно, что при этом в 4 из 6 матчах его шайбы не влияли на конечный результат – команды вратаря все равно выигрывали, хотя сегодня все сложилось не в пользу Сергея.

Вообще интересно, с какими чувствами сейчас ходят на матчи болельщики «Флориды» и как самим себе объясняют свои летние решения боссы «Пантерс». В прошлом сезоне их команда во главе с исполняющим обязанности главного тренера Эндрю Брюнеттом выиграла Президентский кубок, а теперь с Полом Морисом плетется где-то в нижней части таблицы с сомнительными шансами на плей-офф. Конечно, еще много времени для того, чтобы исправить положение, но предпосылок к этому пока не так уж много – всего 3 победы в последних 11 играх.

Куда лучше дела обстоят у «Рейнджерс». Они хоть и проиграли дважды после рождественской паузы, но одержали победы в 9 матчах из предыдущих 12. И главное, что лидеры в полном порядке – у Панарина на этом отрезке 5+12, у Зибанежада – 7+8, у Трочека – 5+10. Есть ощущение, что команда Жерара Галлана может сохранить эту стабильность и побороться за более высокие места в своем дивизионе.

Регулярный чемпионат

Флорида – Рейнджерс 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)
Дата проведения
2 января, 01.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 15 Зибанежад (Фокс, Панарин)
0:2 – 31 Зибанежад (Шнайдер, Какко)
1:2 – 34 Казинс (Махура, Э.Стаал)
1:3 – 36 Крайдер (Фокс, Какко)
2:3 – 40 Беннетт (Форслинг, Верхэге)
2:4 – 42 Трочек (Крайдер)
3:4 – 43 Э.Стаал ()
3:5 – 51 Панарин (Харпур, Трочек)
Вратари: Бобровский 23/28 – Галак 32/35.

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7 комментариев

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Max Kovalev
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Ну вы серьезно ?)) Ахах, ну это дно ) у панаренова теперь любая случайная шайба это как мана небесная)
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TR31HK
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Панару не надо к Какко ставить, он хороший игрок, но не складывается химия у Тёмы с ним.... Тёме удачи!!!!!!
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e1ther - e1ther
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Схемы Галлана, это вам не в тапки гадить(нет),но смешно на фоне второй НЙ)))
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Penarol
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Солидные 10 шайб за почти 40 матчей. Это на целый гол больше, чем у грозного забивалы Каапо Какко. Показатель полезности лучше, чем -8. Артемий проводит вне всякого сомнения великий сезон, отрабатывая каждый цент своего контракта.
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Михаил1970
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Бобровский: "Когда есть такие друзья, как Панарин, то и врагов не нужно"
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Волька-ибн-Алёша
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бобровский не очень
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Александр Ворох
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А Бобровского с его защитой не очень сложно сейчас огорчить
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