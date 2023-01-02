Панарин ударно начал год: 1+1 с «Флоридой» – снова огорчил друга Бобровского

Забивал ему в 5 матчах из 6!

Русские парни отлично проводят новогодние матчи в НХЛ. Вечером 31-го (а по московскому времени – в ночь на 1 января) Александр Овечкин отгрузил очередной хет-трик, а в первый день 2023-го отметились и другие игроки.

«Рейнджерс» приехали в гости к «Флориде», и вполне возможно, что два закадычных друга – Артемий Панарин и Сергей Бобровский – успели встретиться за ужином и отметить наступление Нового года. Но сегодня друзей на льду уже не было.

Панарин вместе с партнерами доминировал в первом периоде, и вратарю «пантер» пришлось серьезно потрудиться. До 15-й минуты он выручал свою команду, но затем спасти не смог. Руку к голу приложил как раз Артемий – рискнул и отдал в прорыв Мике Зибанежаду, который и защитника изящно обыграл, и Бобровского перехитрил голом без броска. Или же у него просто сошла шайба, но выглядело в любом случае красиво.

В середине третьего Панарин забивал уже сам. Причем он дезориентировал всех, в том числе и друга. Отдал неточный пас, но тут же подобрал отскок и бросил между щитков – гол, которым и Бобровского огорчил, и «Флориду» морально прибил, потому что счет стал 5:3.

Лидеры «Рейнджерс» сыграли на пятерку: у Панарина, Криса Крайдера и Винсента Трочека по 1+1, у Зибанежада в итоге дубль. НХЛ дала интересную статистику: было 70 матчей, когда Панарин, Зибанежад и Крайдер вместе набирали очки, и ньюйоркцы выиграли 54 из них.

Не менее интересен и другой факт: Артемий играл против Бобровского 6 раз – и 5 из них он непременно забивал Сергею. Причем после того, как оба ушли из «Коламбуса», Панарин отгружает Бобровскому по голу в каждой игре. Забавно, что при этом в 4 из 6 матчах его шайбы не влияли на конечный результат – команды вратаря все равно выигрывали, хотя сегодня все сложилось не в пользу Сергея.

Вообще интересно, с какими чувствами сейчас ходят на матчи болельщики «Флориды» и как самим себе объясняют свои летние решения боссы «Пантерс». В прошлом сезоне их команда во главе с исполняющим обязанности главного тренера Эндрю Брюнеттом выиграла Президентский кубок, а теперь с Полом Морисом плетется где-то в нижней части таблицы с сомнительными шансами на плей-офф. Конечно, еще много времени для того, чтобы исправить положение, но предпосылок к этому пока не так уж много – всего 3 победы в последних 11 играх.

Куда лучше дела обстоят у «Рейнджерс». Они хоть и проиграли дважды после рождественской паузы, но одержали победы в 9 матчах из предыдущих 12. И главное, что лидеры в полном порядке – у Панарина на этом отрезке 5+12, у Зибанежада – 7+8, у Трочека – 5+10. Есть ощущение, что команда Жерара Галлана может сохранить эту стабильность и побороться за более высокие места в своем дивизионе.

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