Овечкин забил 791-й гол, а Кузнецов придумал шедевр. «Вашингтон» оживает – вторая победа подряд

Засушили «Калгари».

В ноябре «Вашингтон» попал в трясину, из которой долго не мог выбраться – всего 2 победы в 12 матчах. Проблемы были отчасти связаны с травмами, но стоило вернуться одному Оши – и жизнь стала налаживаться. Сейчас у «Кэпиталс» две победы подряд, и обе добыты при участии Ти Джея, рядом с которым начали оживать и партнеры.

Собственно, сам Оши открыл счет в матче с «Калгари», причем пас от Густафссона получился шикарнее, чем бросок. Вообще у американского нападающего 1+3 в двух победных встречах после возвращения – и это действительно показывает его влияние на команду.

А дальше по голу забили Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Челябинец сделал настоящую красоту, вдохновившись ретроформой «Вашингтона» и тем самым легендарным голом Овечкина. Так красиво обыграть защитников и положить в падении – это, может, и не на все времена, но в топ недели или месяца войдет.

Кузнецов, кстати, пока отказался от своей традиционной птички во время празднования голов, поэтому Оши пытался запустить ее в ручном режиме. Выглядело забавно – и этот момент хорошо показывает, насколько веселее у «столичных» стало внутри команды.

Александр же забил из офиса в большинстве. Что тут может быть удивительного? Хотя все-таки один нюанс есть. Конор Шири отдал не самый удобный пас – но для Алекса это проблемой не стало: он коньком на лету остановил шайбу и без лишних движений зарядил с места.

Так что, вроде бы, и офис, но все не так просто. Ну и классика – все знают, что он бросит, но никто не знает, как ему гарантированно не дать забить.

Теперь у Овечкина 791 гол в НХЛ – до Горди Хоу остается 10, до Уэйна Гретцки – 103. Очевидно, что на вторую позицию он выйдет в течение ближайших недель, а дальше начнется томительное ожидание.

Если говорить об этом сезоне, то у него уже 11 голов и 21 очко в 22 играх. Сейчас Алекс в огне – в четырех последних матчах у него 7 (3+4) очков, и по нулям он сыграл только с «Колорадо», где ничего не забил весь «Вашингтон». Математика после шайбы в ворота «Калгари» чуть поменялась: сейчас у него в среднем 0,5 гола за игру – значит, за сезон из 82 матчей ждем от Алекса 41 гол. Но, если честно, и полтиннику никто не удивится.

Кроме того, Овечкин исправляет свой ужасный показатель полезности. Еще недавно у него были какие-то жуткие «-15», но сейчас картинка чуть меняется – уже «-12». Только за последние четыре игры он суммарно набрал «+3».

Возвращаясь к голам – с 11 шайбами Овечкин идет только во второй двадцатке рейтинга лучших снайперов сезона. Звучит не очень, да? Но на самом деле у лидеров снайперской гонки – Джейсона Робертсона, Коннора Макдэвида и Бо Хорвата – по 16 голов; порог входа в пятерку – 13 шайб. Так что, для Александра и здесь еще ничего не потеряно.

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Фото: twitter.com/Capitals