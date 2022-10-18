Парадокс Капризова: положил дубль «Колорадо», но «-3» в полезности (в сезоне «-8» – худший в лиге)

У «Уайлд» 20 пропущенных за 3 матча.

На фоне ситуации с Иваном Федотовым менеджмент «Миннесоты» летом сильно переживал, получится ли у Капризова приехать в Северную Америку. Оно и понятно: нападающий – топ-звезда «дикарей» и главная надежда руководства и болельщиков.

И Кирилл вроде бы начал сезон лучше, чем год назад, но вопросов к нему все равно предостаточно, да и сама команда сильно забуксовала.

«Уайлд» начали сезон с домашней серии, но умудрились пропустить по 7 шайб от «Рейнджерс» и «Кингс». В понедельник в гости приехал действующий обладатель Кубка Стэнли, который чуть не дотянул до предыдущих соперников «Миннесоты» – всего 6 голов!

Капризову если и предъявлять, то не в первую очередь – он играет больше всех (с «лавинами» – почти 23 минуты), у него в сумме 5 (3+2) очков на старте и дубль в ворота «Колорадо». Здесь особенно хорош первый гол форварда – подстроился под шайбу и от души зарядил в касание.

С другой стороны, у Кирилла ужасающие «-8» в полезности – и это худшая цифра не только в команде, но и во всей лиге. Конечно, когда «дикари» пропускают 20 за 3 игры, то вряд ли здесь крайний именно Капризов. Но при голах соперника он оказывается на льду чаще других – в том числе, в игре с «Эвс» он находился на площадке при четырех шайбах в ворота Филипа Густавссона.

К самому шведу полно претензий. При счете 2:2 он совершил ужасную ошибку, которая привела к голу Микко Рантанена.

Дано: «Уайлд» забрасывают в среднем по 4 шайбы за игру. Вопрос: сколько нужно забивать «Уайлд» для победы, если вратарь дает такие подарки сопернику?

Кто был в порядке в этом матче – так это Валерий Ничушкин. Два ассиста, гол в пустые – теперь на его счету 6 (4+2) очков, и это даже больше, чем у Капризова. Валерий делит первое место в списке лучших снайперов сезона.

У «Миннесоты» впереди домашняя игра с «Ванкувером», который тоже пока не побеждал – чья-то серия точно прервется.

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