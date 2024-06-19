Кроос, Беллингем и… проблема с центрфорвардом: символическая сборная 1-го тура

Тактические авторы Спортса выбрали героев тура – по каждой позиции. Оценивайте.

Унаи Симон

Да-да, мы выбираем испанского вратаря, но не за современные приемчики и влияние на розыгрыши, а просто потому что тащил больше всех. Согласно постшот модели, Симон спас команду от 2,4 гола (в том числе пенальти) – на 0,9 больше, чем любой другой кипер в первом туре.

Йозуа Киммих

Главный атакующий мозг среди правых защитников, второй по ключевым передачам, надежен сзади.

Алессандро Бастони

Один из главных героев камбэка: забил гол, был одним из ключевых элементов во всех фазах. Внушал уверенность – двигал мяч, как пиковый Бонуччи, а оборонялся как лучшая версия Кьеллини.

Риккардо Калафьори

Смелый центральный защитник с самыми стильными и креативными подключениями в первом туре.

Мишель Эбишер

Швейцарский нож. Левый латераль без мяча и практически повсеместный игрок при владении с шикарным голом и элегантным ассистом.

Тони Кроос

Скелет сборной Германии и автор идеальных предголевых диагоналей, даже если поскальзывается. 102 передачи, 101 точная.

Кристиан Эриксен

Не только из-за красивой истории (вернулся на топ-уровень) и гола, но также объема: был везде.

Джуд Беллингем

Сначала забил фирменным рывком в штрафную, потом самоотверженно пахал на команду в более глубокой позиции, умудрялся вставлять вспышки элегантности в самый унылый матч тура.

Коди Гакпо

Три созданных голевых шанса, четыре попытки дриблинга – все успешные. Фланг Гакпо стал основным направлением атак Нидерландов, хотя второй тайм Коди мог бы провести и помощнее.

Джамал Мусиала

Очень яркий перфоманс в свободной роли. Формально стартовал справа, но при владение участвовал в каруселях внутри чужой опорной. Пожалуй, был лучшим в них в команде, у которой максимально мощно работала атака.

Квадво Дуа

По итогам первого тура ни один нападающий не заслужил уверенного попадания в сборную – Дуа здесь скорее из-за приятного удивления: и Швейцарией, и появлением неизвестного игрока в старте сильной сборной.

Составлено при участии Тимура Бокова, Ильи Васильева, Артема Денисова, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Павла Тихонова

Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: Gettyimages.ru /Claudio Villa, Matthias Hangst