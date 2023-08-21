Плюс феноменальные Беллингем и Фоден.

Это второй выпуск нашего тактического дайджеста выходных – теперь с Серией А и Бундеслигой. Наблюдениями делятся футбольные авторы Sports.ru.

Страшнее игры «ПСЖ» только пресс-конференции Энрике

«ПСЖ» опять сыграл вничью (1:1 с «Тулузой»).

Вот пугающее резюме игры от Энрике: «Думаю, у нас был хороший первый тайм. Во втором мы потеряли контроль и недостаточно хорошо обращались с мячом, начали теряться в переходных фазах. Нам не хватило владения. Наша цель заключается не в том, чтобы бегать от одних ворот к другим».

Владение «ПСЖ» в первом тайме против «Тулузы» – 80%.

Владение «ПСЖ» во втором тайме против «Тулузы» – 72%.

Луису Энрике не хватило владения.

Цитата звучит так, будто какой-то хейтер Энрике придуманным интервью решил высмеять тренерский стиль Луиса. Но нет. Это не троллинг. Это прямая речь Энрике.

А вот карта передач «ПСЖ» в первом тайме. Ворота «Тулузы» слева.

Знайте: хороший первый тайм – это бесконечный перекат с одним хорошим моментом за 45 минут и двумя открываниями за спину.

Примечательно, какие вещи Энрике упомянул для описания второго тайма: потеря контроля (в голове не укладывается, как можно 72% владения назвать потерей контроля) и проблемы в переходных фазах. Луис не акцентировал внимание на том, что с выходом Мбаппе и Дембеле «ПСЖ» хотя бы вскрывал пространство за спинами защитников «Тулузы». Тренеру больше нравится стерильная перепасовка без моментов.

Брат «ПСЖ» по бесцельным пасам туда-сюда на этих выходных – «Дортмунд»

А вот карта передач «Дортмунда» против «Кельна» (1:0) – тут за весь матч. Ворота «Кельна» справа. Еще один пример позиционного футбола без моментов.

Очень плохая игра и на стадии продвижения, и на стадии обострения.

Эмре Джан и Никлас Зюле регулярно обрезались при первом пасе. Еще и контрпрессинг работал нескладно, из-за чего «Кельн» устраивал быстрые выпады.

Ближе к штрафной вообще не было качественной игры. Себастьян Аллер существовал в полной изоляции: всего 10 передач за 59 минут – очень мало для форварда, любящего подыгрыш. Марко Ройс максимально незаметен и слишком легко проигрывал борьбу за мячи. Юлиан Брандт угрожал только со стандартов. Дониэлл Мален выглядел невзрачно.

Чувствуется нехватка Рафаэла Геррейру и Джуда Беллингема. Геррейру гарантировал заходы в штрафную через стенки на левом фланге – пришедший на замену Рами Бенсебаини много старается, но без заметного КПД. Беллингем гарантировал рывки то в стадию розыгрыша, то в центр нападения, то на фланги. Всегда был готов поддержать атаку быстрой комбинацией накоротке. Марсель Забитцер, позиционно вставший вместо Джуда, пока выглядит ослаблением по всем параметрам. Нет стольких рывков, нет привычных передач и подключений.

Но новичков странно ругать (Бенсебаини уж точно не заслужил) – тут важнее именно отсутствие Геррейру и Беллингема.

С 65% владения «Дортмунд» вообще не показал работающих механизмов. Очень тугой переход от своих ворот на чужую треть, нет передач между линиями, слишком сырые связки на флангах, ни одной вдумчивой законченной комбинации накоротке с ударом, даже навесы так себе.

Стоит отметить и компактную оборону «Кельна». Моменты случались только после стандартов. Именно после стандарта Брандта Мален корявым ударом принес «Дортмунду» победу на 88-й минуте. Важно не воспринимать победу как должное и дальше работать над позиционными атаками – они пока очень плохи.

Беренс из «Униона» сделал хет-трик ударами головой

Мог быть даже покер – Кевин Беренс еще однажды очень опасно бил после подачи углового, но мяч прошел рядом со штангой.

Вот видеообзор матча «Униона» против «Майнца (4:1), можете оценить все голы Беренса. Каждый – с игры.

Сначала «Майнц» забыл Беренса у ближней штанги – Кевин идеально пробил в дальний угол. Затем прилетел навес с правого фланга. «Майнц» допустил в штрафной ситуацию 2-в-2. По Беренсу должен был играть ближайший к нему Доминик Кор, но тот выключился из эпизода, и на Кевина с опозданием реагировал Эдимилсон Фернандеш. В третьем голе просто хочется восхищаться Беренсом. На скорости влетел в штрафную, хорошо выпрыгнул, здорово ударил.

Во всех трех случаях были и очень качественные подачи. Отметим ассистентов: Жером Руссийон, Аисса Лаидуни, Шералдо Беккер.

«Майнц» плохо реагировал на навесы. Изначально вышла специфическая тройка центральных защитников: профильный Штефан Белль, переделанный из полузащитника Фернандеш (окей, уже привык играть в центре защиты, но верховая борьба – его слабое место) и опорник Доминик Кор, который появился на непривычной позиции из-за травмы основного Андреаса Ханче-Ольсена. При этом в запасе были номинальные защитники: Сепп ван ден Берг и Максим Ляйтш. Ван ден Берг заменил Кора на 60-й минуте – кажется, тренер Бо Свенссон признал ошибку в выборе стартового состава.

Беренс прекрасно воспользовался шансами. В прошлом сезоне Бундеслиги Беренс забил восемь раз, трижды сделав это головой. Выполнил норму уже в первом туре новой кампании.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Проигрыш «Тоттенхэму» подсветил фундаментальную проблему «МЮ»: команде не хватает терпения

Главная загадка выходных – как «Юнайтед» утратил контроль над игрой с «Тоттенхэмом». Контраст хорошо описывает даже простое соотношение ударов. В стартовые полчаса первого тайма было 11:4 в пользу «МЮ». В стартовые полчаса второго – уже 7:2 в пользу «шпор». Особенно удивляет то, в какой момент произошла трансформация: «Юнайтед» быстро пропустил после перерыва, но так и не смог навязать свою игру.

Эрик Тен Хаг объяснил парадокс так: «Пропускать первым никогда не здорово, но нужно сохранять спокойствие и продолжать планомерно идти вперед. Нужно бережно относиться к мячу, а не форсировать атаки. Когда соперник садится глубже, нужно шаг за шагом продвигаться к воротам и, только оказавшись там, действовать более прямолинейно».

В случае «МЮ» это кажется экзистенциальной дилеммой. Логику Эрика понять можно: когда команда форсирует атаки, увеличивается риск потерь, потери в свою очередь приводят к контратакам соперника, а так как команда еще не успела расставиться, то и не готова эти контратаки накрывать. С другой стороны, попытки быстро вывести нападающих пасом на ход – часть стихии «Юнайтед». Даже Тен Хаг называл это «United Way», а летом вообще обещал создать лучшую команду мира в переходных стадиях.

В субботу баланса между обострениями и контролем категорически не хватало. Показательной было даже реакция игроков. Один эпизод резюмирует проблему. В течение 10 секунд Антони дважды форсирует атаку – сначала пытается обыграть соперника 1-в-1 в центральной зоне, затем пробует вертикальную передачу под открывание Бруну. Оба раза его отговаривает Мэйсон Маунт – размахивает руками, показывая, что есть вариант под планомерный розыгрыш:

Оба раза Антони ошибается. После второй потери от Маунта следует аналогичный жест, но теперь из-за того, что придется 60 метров бежать назад:

Пожалуй, в одиночку дилемму олицетворяет Бруну. Португалец – мастер обостряющих передач, особенно если в адресатах – улетающий в отрыв Маркус Рэшфорд. В субботу этим передачам не хватало точности, но Бруну не прекращал пытаться. Из-за этого точность передач невероятно просела для игрока, чья команда уступает в счете: в первом тайме – 87%, во втором – 61%.

Что Фоден может предложить на позиции КДБ? Ответ дал матч с «Ньюкаслом»

В середине недели Фил уже пытался подменить травмированного Де Брюйне в матче с «Севильей». Эксперимент получился не слишком удачным: скопировать качества КДБ оказалось слишком сложной задачей, уже в перерыве Пеп перевел Фодена ближе к левому флангу. Подробнее мы расписывали здесь.

Тем не менее Фил не сдается. После матча с «Ньюкаслом» дерзил и рассказывал, что хотел бы и дальше пробоваться в этой роли: «Это та позиция, где в будущем я надеюсь заиграть. Возможно, это произойдет уже в этом сезоне. Понимаю, что это место Кевина – лучшего игрока мира на этой позиции. И точно так же понимаю, что когда играешь за лучшую команду мира, трудно заслужить доверие. Но давайте честно: сегодня я наслаждался игрой на этой позиции».

Если вы по каким-то причинам пропустили матч, то семь передач Фодена под удар подтверждают: Фил был действительно хорош. О причинах после игры рассказывал Пеп:

«У Фила невероятная способность принимать мяч между линиями, быстро разворачиваться и атаковать защиту соперника. Ему не нужно 2-3-4 касания, чтобы развернуться. Все происходит в один клик. Мы подумали, что против «Ньюкасла» сможем чаще находить его через проникающий пас. А после приема ему поможет скорость Альвареса и Холанда – так у Фила было сразу два адресата. Это и есть задача тренера: адаптировать игру под качества футболистов и решать с их помощью проблемы».

Чтобы создать удобные условия Фодену, Пеп даже слегка поменял структуру «Сити». Во второй линии было не два игрока, а сразу три – помимо Родри и Аканджи (так играли против «Севильи»), еще был Матео Ковачич. За счет этого удавалось стянуть всю тройку полузащитников «Ньюкасла» и освобождать Фодена. Дальше Фил мог спокойно выбирать адресата для завершения атаки:

Благодаря мегаперфомансу Фоден уже там, где обычно мы видим Де Брюйне – на вершине чарта плеймейкеров (столько же моментов пока создал только Каору Митома из «Брайтона). Без громких выводов обойдемся, но за развитием истории обязательно последим.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Кейн заряжен на прессинг (даже слишком)

Редчайшим сомнением по Кейну в «Баварии» была его способность давать нужный объем в прессинге. Важен акцент: Харри в свое время был машиной для прессинга у Почеттино, но в последние годы играл с другими требованиями (плюс, возможно, постарел). Это можно было трактовать и как инициативу тренеров (такой у них стиль), и как адаптацию под Кейна, который больше не может.

В первом старте за «Баварию» Кейн был особенно заряжен доказать, что все-таки может. Он был инициатором давления, далее включалась тройка Коман, Мусиала, Сане. Схему при давлении можно было условно обозначить как 4-2-3-1, но она умело смещалась относительно положения мяча. Харри тянул нужный объем и иногда даже слишком усердствовал.

Особенно показательным в плане желания был эпизод, в котором Кейн в пределах 30 секунд помог при обороне на стандарте и прибежал прессинговать у чужой штрафной:

В прессинге в этой ситуации Кейн был не нужен. В первой линии были другие, а он мог по цепочке занять позицию в следующей линии давления до конца эпизода. Это было бы эффективнее и в плане распределения сил, и в плане командного расположения, но из-за дикого желания Харри побежал до упора:

На старте «Борнмут» душил «Ливерпуль», но оказался не готов к адаптациям Трента и Робертсона

«Борнмут» Андони Ираолы смело играл на «Энфилде». Команда хорошо давила, когда «Ливерпуль» разыгрывал в новой структуре с Трентом в опорной рядом с Мак Аллистером. Почти все такие эпизоды завершались удачно – либо сдерживание, либо высокие отборы.

А вот когда «Ливерпуль» разыгрывал с Трентом и Роббо в широких позициях, возникали дыры (именно на флангах). Помогавшие в центре вингеры «Борнмута» не знали, как реагировать. Биллинг, который в обычных эпизодах держал и Алексиса, и Трента (они были близко друг к другу), тоже вынужден был выбирать.

На скриншоте ключевое продвижение в эпизоде с пенальти. Вингер Джейдон Энтони бросил Трента и побежал давить на Конате (было бы разумным решением при стартовой структуре «Ливерпуля»). Биллинг при таком расположении игроков «Ливерпуля» тоже далеко. Результат: именно ТАА продвигает, но не через центр, а по старинке:

По ходу матча старый вариант стал все более востребованным для «Ливерпуль». Еще в первом тайме трудный матч превратился в рядовой – по крайней мере до удаления Мак Аллистера.

Беллингем – связующий элемент нового «Реала»

Беллингем блестяще начал испанский этап карьеры. Символическая проблема: он настолько хорош во всем, что тяжело сделать акцент на одном аспекте. Выберем неочевидный с потенциалом развития в будущем.

Таким сейчас видится роль Беллингема при позиционном владении. Как правило, «Мадрид» выстраивается в схему 2-3-1-4. Два центральных защитника, в следующей линии полузащитники – Кроос, Тчуамени, Вальверде. В верхней четверки позициями меняются форварды и крайние защитники. Джуд – связующий элемент между частями команды.

Он решает, когда уместнее стать частью последней линии, когда опуститься помочь под прессингом, а когда уходить на фланги. Его свобода ставит соперников в тупик, а «Реалу» организует дополнительного игрока для комбинаций.

Например, тут в одном эпизоде Джуд сначала создает треугольник с Винисиусом и Франом на левом фланге, в рамках которого комбинирует:

Потом доступен уже в геометрии правого фланга:

Он очень хорош внутри таких комбинаций, а следить за ним очень трудно. С таким клеем футбол «Мадрида» будет не только эффективным, но и зрелищным.

Ди Лоренцо – скрытая угроза «Наполи»

Правый защитник «Наполи» собрал 5 передач под удар в матче против «Фрозиноне». Так выглядит карта (ворота «Фрозиноне» слева):

Сразу три паса из чужой опорной и два из штрафной после дохода до лицевой. Очень четкие акценты. При этом Ди Лоренцо не играл в ложной роли. Большую часть встречи он закрывал фланг. Просто у него есть право на резкие своевременные рывки. Джованни мастерски выбирает момент, а соперник не понимал, как реагировать.

Часто дополнительной трудностью становятся стеночки. Ди Лоренцо любит их разыгрывать перед тем, как оказаться на одной из позиций. Из-за инстинктов Джованни такая роль может оказаться даже более убойной, чем нынче модное постоянное присутствие в центральной зоне. Определенно надо следить.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Незаметный футбол Скамакки помог «Аталанте» дожать «Сассуоло»

Бывают нападающие настолько большие, что притягивают другие объекты. Если они к тому же достаточно ловки и техничны, чтобы вывести мяч в другую зону, команда почти в каждой атаке получает гарантированное преимущество.

Скамакка вышел на последние полчаса матча с «Сассуоло» и не отметился результативными действиями, но изменил игру. Он появился при счете 0:0, причем бергамаски отнюдь не доминировали – ни по владению, ни по моментам. С ним «Аталанта» наконец зажала соперника в штрафной и забрала контроль сначала над мячом (61% владения в следующие 20 минут), а после первого гола и над пространством.

На первом отрезке Скамакка встречался с мячом в четыре раза чаще другого нападающего – Де Кетеларе, – и практически освободил его от защитников. Через минуту после его появления бельгиец погнул перекладину: Джанлука собрал четверых (и обыграл), оставив Шарля в изоляции.

Первый гол получился похожим. Сначала Скамакка собрал вокруг сразу трех защитников. У латераля появился выбор между навесом, прострелом на ближнюю и выкатом на линию штрафной.

Смещаясь во время навеса, Скамакка увел от Де Кетеларе одного опекуна и забрал из зоны самого рослого защитника.

На втором отрезке Скамакка разгонял контратаки, защищая мячи спиной к воротам.

Белотти напомнил пикового себя

В карьере Белотти был великолепный сезон, после которого его оценили в 100 миллионов евро. В плане результативности он так и не повторился. Отчасти в этом виноват объем черновой работы, отчасти сам нападающий. Ни разу после он не был так подавляюще силен и точен (при том что по-прежнему впечатлял движением и координацией). Оба качества критически важны: мощь фундаментальна для стиля Андреа, реализация важна из-за игры в низовых командах.

Дубль «Салернитане» (2:2) – это еще не сезон. Но даже на дистанции матча Белотти никогда так сильно не напоминал пикового себя. Его породистый первый гол отменили из-за 2-сантиметрового офсайда, но римский бычок сразу исправился: открылся под длинный пас, убрал корпусом одного защитника и прошел сквозь второго. Больше всего впечатлил силового прием в начале движения: двухметровый Фасио отлетел, как будто разбился о стену – Андреа даже не подвинулся.

После матча Белотти подтвердил, что ему не хватало прежнего атлетизма: «Я не был собой. Травмы повлияли на подготовку, но этим летом ничего не мешало заложить физику. Когда я готов на 100%, приношу огромную пользу».

Андрей Клещенок (телеграм-канал)