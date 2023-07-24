Подкаст «SILA Права» вернулся со свежим новостным выпуском. На этот раз ведущие – Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Илья Чичеров – обсудили большой конфликт «Реала» и «Барсы» с Хавьером Тебасом, невыход «Бордо» в Лигу 1 из-за фаната, который толкнул соперника, и нашумевшее дело Квинси Промеса.

Рекомендуем послушать целиком, мы выбрали только несколько любопытных тем, чтобы рассказать текстом.

Агенты по всему миру начинают судиться с ФИФА. Их настолько злит новая реформа?

Сначала напомним суть реформы. ФИФА запретила агентам устанавливать ту комиссию, которую они считают справедливой при сделке. Теперь агент сможет получить только 5% от зарплаты футболиста, если она не превышает 200 тысяч долларов в год. Если превышает, размер комиссии снижается до 3%.

Агенты судятся по всему миру. В Дортмунде вынесли судебный запрет, по которому применение нового регламента ФИФА недопустимо, пока европейский суд не вынесет окончательное решение по этому делу. Германия стала местом, где регламент начнет действовать не сразу.

А теперь – мнение юристов.

Агенты имеют право работать на конкурентном рынке, регулировать их может только законодательство Европейского союза. ФИФА же – общественная организация, у которой формально таких прав нет.

Это связано с нарушением антимонопольных норм. ФИФА создает все футбольные регламенты, и они должны организовать для всех одинаковые условия. А теперь выходит так, что организация обновляет их так, что маленькие агенты фактически не могут работать рентабельно.

Если у человека пять клиентов, к которым он относится со всем вниманием, он просто не может конкурировать с агентством на 400-500 футболистов, потому что его доход теперь так лимитирован.

Суд встал на сторону «Реала» и «Барсы» – сделку Ла Лиги с фондом CVC признали недействительной. В чем конфликт?

«Барса», «Реал» и «Атлетик» подали в суд, потому что считают незаконным соглашение Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC. История закрутилась два года назад, когда несколько испанских клубов отказались голосовать за продажу медиаправ аж на 50 лет вперед.

Суд признал, что соглашение недействительно, потому что голосование среди клубов провели с нарушениями: вынесли крупную сделку, на два с лишним миллиарда евро, а подробную информацию о ней не донесли до всех голосующих.

Особо крупные сделки должны проходить специальную процедуру одобрения, а если ее не соблюсти, возможны вот такие юридические последствия: теперь голосование и подписание недействительны.

Большие испанские клубы недовольны распределением голосов. Вес их мнения равен, например, клубам второго дивизиона – так голоса «Реала» и «Барселоны» размываются. На грандов это решение оказывает большое влияние, на представителей второго дивизиона – отдаленное, и это не устраивает лидеров испанского футбола.

«Бордо» пролетел мимо Лиги 1 из-за фаната, ударившего соперника. Клубы всегда в ответе за действия болельщиков?

Для начала контекст.

В последнем туре Лиги 2 «Бордо», который бился за повышение, принимал «Родез» и должен был побеждать с разницей в пять или больше мячей, а гости пытались не опуститься еще ниже. На 22-й минуте «Родез» неожиданно вышел вперед: пока автор гола Люка Бюаде праздновал, к обнимавшим его партнерам подобрался фанат «Бордо» и толкнул всю компанию в спину. Люка и его одноклубник тут же рухнули на поле.

Встречу прервали: выяснилось, что у футболиста сотрясение мозга. «Бордо» получил техническое поражение – и пустил в Лигу 1 «Метц». К тому же следующий сезон начнет с очком штрафа.

Что тут важно с юридической точки зрения?

Клубы всегда отвечают за поведение фанатов. В регламенте прописано: если такая ситуация произошла, ответственность несет принимающий клуб – значит он не обеспечил безопасность. Только если не будет четко доказано, что нарушение совершил болельщик гостей.

То есть по умолчанию любой болельщик на стадионе поддерживает «Бордо», только если на нем не будет ярких атрибутов другой команды.

Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы в Нидерландах. «Спартак» не обязан его передать? А наше государство?

В деле Квинси Промеса развязка: суд в Амстердаме приговорил его к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах. Еще Промес должен выплатить потерпевшему 7 тысяч евро как компенсацию.

По словам голландских юристов, приговор могли смягчить минимум на шесть месяцев, если бы Промес присутствовал в суде и участвовал в деле. Была вероятность даже условного наказания, но футболист не идти навстречу, и его осудили заочно.

Может ли Промес продолжать работать в «Спартаке», если его уже осудили в Нидерландах? Этот случай попадает под статью, когда трудовой договор прекращается по причинам, которые находятся за пределами воли сторон. Арест работника – как раз одно из таких обстоятельств.

Но в трудовом кодексе сказано, что прекратить договор – право работодателя. Двоякая ситуация: с одной стороны, есть приговор, а с другой футболист – актив, за который заплачены деньги. И клуб вряд ли будет выбрасывать их на ветер.

Этот вопрос трудового законодательства близко связан с тем, что должна сделать с Промесом Россия как государство. В 2000-м страна ратифицировала конвенцию о выдаче 1957 года, и до сих пор этот документ действует. По нему стороны обязаны выдавать друг другу преступников, в отношении которых вынесено решение.

Но есть нюансы. Промес может получить российское гражданство – а россияне не выдаются по конвенциям и запросам. Правда, процедура получения гражданства предполагает отсутствие судимости. Формально у Промеса ее пока нет, решение обжаловали. Если сильно поторопиться, можно успеть. Только нужен указ президента.

При ратификации той самой конвенции Россия оставила за собой право не выдавать некоторых лиц, если это может затронуть ее суверенитет, безопасность, общественный порядок или другие существенные интересы. Например, интерес России можно увидеть в том, чтобы известный футболист играл на ее территории.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин; East News/Pau BARRENA / AFP, Thibaud MORITZ / AFP