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Cколько стоят фильмы про спорт и откуда бум документалок? Разговор с шефом видео на Sports.ru

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Новый выпуск «Подкаста Сирена» посвящен документальным фильмам! Почему люди полюбили документалки, сколько стоит их сделать и могут ли российские компании снять кино с иностранными спикерами в 2023-м году?

Обсудили эти и другие вопросы с руководителем видеонаправления Sports.ru Олегом Халиулиным.

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Таймкоды: 0:00 Герой – руководитель видеонаправления Sports.ru Олег Халиулин 

0:40 «Деньги в этом направлении есть, спрос тоже» Как получилось, что Sports.ru начал снимать фильмы?

1:41 Какие проекты уже выпустили? 

2:50 Документалка про «Челси» – самый большой проект Sports.ru. Когда он выйдет?

3:30 Спортивные документалки очень популярны, свои проект есть и у Netflix. Как так вышло?

6:40 «Каждый из нас видел голы Аршавина». Почему документальные фильмы ближе к зрителю, чем художественное кино?

8:08 Документалки – это только для взрослых или молодым тоже интересно?

9:11 «Сейчас будет спрос на патриотическое кино». Почему документальные фильмы про спорт сейчас востребованны в России? 

10:30 «У нас разрабатывается около 100 тем». Как команда Олега решает, про какие истории снимать фильмы?

12:23 Как рассказать историю про победу СССР/России, не скатываясь в описание тяжелой ситуации в стране?

13:25 Получится ли в 2023-м году у российского продакшена снять фильм про западные команды, с иностранными гостями?

15:32 Интересно ли снять фильмы не только про футбол, но и про другие виды спорта?

17:35 Сколько стоит съемка документального фильма в России? Минимум: 3 млн рублей

18:29 Как долго монтируются фильмы?

19:05 Будет ли Sports.ru снимать художественные фильмы про спорт?

21:15 «Не думаю, что нам откажут только потому, что мы россияне». Для кого, кроме России, наши компании могут сейчас снимать кино?

23:51 «У Дмитрия Нагиева на некоторых рекламных проектах съемочный день стоит 800 тысяч рублей» Почему художественные фильмы дороже документальных? Ищем, на что уходят деньги

25:45 Отличаются ли команды для съемок документального фильма и художественного?

26:15 В России умеют снимать игровое кино про спорт? И почему «Движение вверх» – топ

30:25 Как документальные фильмы про спорт влияют на популярность спорта?

32:00 Блиц! Кем Олег мечтал стать в детстве? Любимый фильм про спорт? Одна документалка про спорт, которую надо посмотреть каждому?

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5 комментариев

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Andrew Kolevatykh
Ответ Pol Belov
бум?? на документалку о спорте?? а примеры можно?
Неймар: Идеальный хаос, Я надеялся, что не доживу до этого момента, Все или ничего: Тоттенхэм, Игра родом из Англии, Дело Фигу, Мы - Спартак, Реал Мадрид: До конца, Сборная Аргентины: Дорога в Катар, ФК Барселона: Новая эра, Тайны ФИФА, Все или ничего: Арсенал, Суперлига: битва за футбол, Рио Фердинанд - Переломный момент, Добро пожаловать в Рэксэм, Люди, которые продали кубок мира, Накал страстей - возвышение Премьер-Лиги, Марадона: Благословенная мечта, Все или ничего: Ювентус, Становление чемпионами, Это футбол, Matchday: Изнутри ФК Барселона, Боруссия Дортмунд изнутри, Первая команда: Ювентус, Все или ничего: Сборная Бразилии, Сандерленд до гроба, Жозе Моуриньо, Все или ничего: Манчестер Сити, Марадона в Мексике, Бока Хуниорс: конфиденциально. Это за лет 5 только. Ах да, я ещё только о футболе привел примеры. Если я правильно посчитал, то тут 29 фильмов/сериалов.

Насколько надо не интересоваться спортом, чтобы не обратить внимание на огромную кучу контента о нем? Хотя бы загуглил, прежде чем писать что-то.
+7
0
+7
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Нейтральный критик
"Как рассказать историю про победу СССР/России, не скатываясь в описание тяжелой ситуации в стране?"
– Снимите про что-то хорошее – лишим премии! Только вопреки, а не благодаря!
+3
0
+3
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Garrincha_the best
Уже пора "Air" обсуждать так то...
+1
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