Самое неочевидное в футбольных лигах: новый сезон подкаста «Что я пропустил?» В первом выпуске об Испании и Бельгии

Подкаст «Что я пропустил?» возвращается, чтобы рассказать о самых неочевидных проектах главных лиг мира. Стартуем с блогерами Трибуны Вадимом Высоцким и Артемом Прожогой. В выпуске вы услышите почти все, что только возможно: от историй о тренерских увольнениях из-за гадалки, землетрясениях из-за болельщиков до «живого» просмотра Ансу Фати в далекие не самые звездные годы.

Где еще можно послушать подкаст:

00:00 — Что будет в этом сезоне подкаста

00:53 — Представление гостей — Вадима Высоцкого и Артема Прожоги, которые рассказывают на Трибуне о Ла Лиге и Про-Лиге.

01:49 — «Осасуна» — одна из самых прогрессирующих команд…

06:36 — …очему клуб — один из самых здоровых проектов Испании и неофициальном слогане клуба.

08:04 — О тренере команды, которого сравнивают с Клоппом.

09:53 — Ответ Артема Прожоги — о слабости к Испании, неочевидном бельгийском клубе и тренере, который начинал анализировать футбол благодаря CD.

16:54 — Про одного из самых впечатляющих игроков этой команды неочевидной бельгийской команды.

18:28 — Когда нам ждать новую главую книги о бельгийском футболе?

20:21 — Минута испаноязычных экспертов.

22:27 — Переходим ко второй испанской компанде, которая очень быстро вернулась в Ла Лигу в этот раз.

28:59 — Артем и Вадим, конечно, вспоминают про «Эйбар». И целая история о тренерском увольнении из-за гадалки.

33:44 — Бельгийская команда, которую точно вспомнят болельщики «Локомотива».

42:53 — Переходим к игрокам. Три неожиданных игрока, за которыми стоит следить. Начинаем с Испании. И снова «Осасуна».

46:58 — Неожиданно «попсовый» вариант из Ла Лиги.

48:42 — Как Вадим увидел игру Ансу Фати до сверхпопулярности

51:09 — Третий неочевидный игрок, и причем здесь Кавани.

54:16 — Самородки от Артема Прожоги до 23 лет. Начинаем с двух неочевидных

58:56 — И самом «попсовом» игроке Про-Лиги.

1:02:23 — Самый японский бельгийский клуб. Да, их там очень много.

1:05:14 — Подводим итоги и называем всех героев выпуска.