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Что же так рассердило Тутберидзе, которая набросилась на американского журналиста? Разбираем его инсайд про дочь Этери

Диана Дэвис Диана Дэвис
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Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
танцы на льду
Глеб Смолкин Глеб Смолкин
Фигурное катание Фигурное катание

Привет! Подкаст «Чистый хвост» продолжает главную тему фигурного лета – потенциальный переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную США. Вопрос – за кого будет выступать дочь Этери Тутберидзе – до сих пор открыт.

Сама тренер взорвалась, отчитав американского журналиста Дэйва Лиза, который с мая сыпал инсайдами на эту тему.

«Дейв, ты полное дерьмо. У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился», – написала Тутберидзе в комментариях к одной из записей Лиза в соцсетях.

Да, фигуристы написали в инстаграме, что они «действующие спортсмены сборной России» (пока так – с этим не поспоришь), а судья Александр Веденин уверил, что это был не просмотр в команде соперника, а консультации у нового председателя технического комитета по танцам ISU Шона Реттстатта.

В этой истории слишком много нюансов:

• Полноценного опровержения так и не было – никто из действующих лиц не назвал переход фейком;

• Фигуристы тайно поженились 18 марта – как раз накануне разговоров о смене сборной;

• Тутберидзе долго гостила в США, устраивая будущее пары;

• Наконец, фигуристы сменили тренера – и тут тоже вопросов больше, чем ответов. Говорят, в расставании с Игорем Шпильбандом большая заслуга мамы Дианы и тещи Глеба.

Полина Крутихина, Настя Жаворонкова и Павел Копачев воспринимают этот переход (или не переход?) как сериал, поэтому и записали новый выпуск:

Таймкоды, чтобы было удобно

0:00 обзор новостей из жизни Дианы Дэвис и Глеба Смолкина

5:54 две теории о том, зачем Дэвис и Смолкину понадобился просмотр перед американской федерацией

10:27 Ваня хочет увидеть либо очередное опровержение перехода, либо свадебное платье Дэвис

15:30 переход Дэвис и Смолкина выгоден американской федерации с политической точки зрения?

19:15 пишем возможный пресс-релиз на переход Дэвис и Смолкина

24:45 трансфер обсуждался, но его пресекли российские чиновники?

28:56 история о том, как Настю чуть не усыновил американский дед

34:55 самое жизненное объяснение возможного перехода Дианы и Глеба

38:16 неожиданно сравниваем Глеба Смолкина и сына Дмитрия Медведева

41:00 Полина рассказывает, зачем России нужна пара, которая тренируется в США

44:09 Паша традиционно разносит ISU и ждет, что фигуристы будут кататься за электрочайники

51:15 а может, Дэвис и Смолкин будут кататься за сборную Грузии?

54:32 почему Диана и Глеб ушли от Игоря Шпильбанда? Или от них отказался сам Шпильбанд?

57:20 Дэвис и Смолкин сбежали от конкуренции внутри группы?

1:01:39 уход Дианы и Глеба – большая потеря для российской сборной?

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

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