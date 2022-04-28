Подкасты Sports.ru
Блог
Подкасты

Спорное решение CAS в пользу «Атлетико», неочевидные детали нового ФФП, отстранение россиян от «Уимблдона» – «SILA Права» разбирает главные события

Михаил Прокопец
Подкасты Подкасты
Уимблдон Уимблдон
финансовый фэйр-плей
Атлетико Атлетико
болельщики
УЕФА УЕФА
Жерар Пике Жерар Пике
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

«SILA Права» снова здесь: ведущие – Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Илья Чичеров – вернулись к обсуждению всего самого актуального в юридическом контексте.

Поговорили про спорное решение CAS в пользу «Атлетико», новые правила ФФП и скандал с участием Жерара Пике. А еще обсудили курьез «Баварии» (12 футболистов на поле, но без технического поражения) и отстранение российских теннисистов от «Уимблдона» – это решение неожиданно осудили ATP и WTA.

👨‍⚖️ УЕФА наказал «Атлетико» за нацистские приветствия фанатов на игре с «Сити» – но клуб обратился в CAS и выиграл?

🤑 Исполнительный комитет УЕФА утвердил новые правила ФФП – что изменилось?

🇪🇸 Компания Жерара Пике получает миллионы за организацию Суперкубка Испании в Саудовской Аравии – это законно?

❌ «Уимблдон» не допустил российских теннисистов – почему другие организации осудили решение?

РПЛ останется без легионеров? Как продвигается дело РФС в CAS? Что вообще будет с нашим спортом? Объясняет «SILA Права»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные