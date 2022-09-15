Крутость российской бронзы на Олимпиаде-2012 поражает до сих пор. Это была команда выдающихся мастеров

Главное достижение российского баскетбола.

В честь десятилетия бронзы сборной России на Олимпиаде-2012 в Лондоне я решил освежить воспоминания и пересмотреть некоторые общедоступные матчи того турнира в повторе. Параллельно я записывал свои впечатления, получилось что-то вроде дневника.

Россия – Австралия (80:82), групповой этап

Первое ощущение: на площадке сплошь знаковые фигуры для российского баскетбола, никого лишнего.

Вторая мысль – какой же все-таки разношерстный именно в игровом аспекте состав. Есть разыгрывающий пас-ферст (Хвостов), есть разыгрывающий шут-ферст (Швед). Плюс, есть габаритный разыгрывающий для мисматчей (Понкрашов). Есть дальнобойщик для задней линии (Фридзон), есть дальнобойщик из передней линии (Антонов). Есть подвижный центровой для пик-н-роллов (Каун), есть центровой-башня для скидок (Мозгов). Атлетизма и бросковой угрозы на тройке дают Моня и Хряпа. Плюс уникум Кириленко, который склеивает это все воедино.

Дальше – больше. Дэвид Блатт. Выдающийся специалист по меркам отечественного баскетбола. Работал ли еще когда-то в российском баскетболе тренер уровня работы главным в НБА? Можно как угодно относиться к его назначению в «Кливленд» – в моменте обсуждалось, например, что он переходил под молодежь, но вернулся Леброн, юношеский проект свернули, а Блатта оставили, хотя он не подходил под работу с ветеранами. Но блин, финал НБА у человека в послужном списке. Плюс, естественно, долгие годы работы на топ-уровне в Евролиге. В XXI веке в нашем баскетболе вряд ли была фигура более высокого профессионального статуса, это класс уровня Ивковича и Мессины. Оговорка про XXI век нужна, чтобы исключить из рейтинга Сергея Белова, про него необходимо говорить отдельно.

И соперники тоже очень живые. Старый знакомый Дэвид Андерсен, Пэтти Миллс, Джо Инглс, плюс Бретт Браун на тренерском мостике. Классная команда, марку Олимпиады держит с лихвой. И мурашки по коже от ощущения, что Россия высоко котируется даже среди лучших из лучших.

Россия – Бразилия (75:74), групповой этап

Техника броска Кауна со штрафного выглядит прямо очень плохо.

Кириленко – уникум в плане соотношения влияния на игру и времени с мячом. Он везде и всегда опасен, хотя почти не держит мяч в руках дольше 1-2 секунд. Даже когда у него что-то не получается технически, то никогда нельзя упрекнуть его в том, что в его действиях не было интересной задумки. А тайминг всех действий в защите просто выдающийся. Именно Кириленко при росте 206 см лучше других даже более высокорослых игроков воплощает правило Билла Рассела о том, что задача не накрыть каждый бросок, а заставить соперника поверить в то, что ты можешь накрыть каждый бросок. В Расселе, к слову, было всего 208 см.

ОИ-2012 запустила карьеру Шведа в НБА, Мозгов уже выступал там с 2010-го. Но даже на их фоне кажется, что Каун уже должен был увереннее смотреться в НБА. 211 см, быстрый и подвижный, резкие и четкие провалы под кольцо, все несет сверху, приличный крюк с обеих рук.

Я бы сказал, что в глаза бросается длина рук игроков сборной России как ключевой фактор игры в защите. Атакуешь против россиян? Лучше быстрей беги в отрыв, иначе в позиционном нападении придется много бросать через руки. А это неприятно, особенно когда постоянно кто-то (вплоть до Фридзона) охотится за блок-шотом в качестве страхующего. Каун кажется наименее рукастым игроком передней линии сборной.

Второй матч подряд проблемы с дальними отскоками при подборе в защите. Скорее всего, это намеренная тактика – Россия прилагает максимум усилий, чтобы лишить соперника спейсинга, скучивая защитников в трехсекундной.

Победный бросок Фридзона все еще прекрасен.

Четвертьфинал против Литвы (83:74) / полуфинал против Испании (59:67)

Победа, которая должна была быть более уверенной, и поражение, которое было менее закономерным, нежели может показаться по статистике или просто итоговому счету.

Мне показалось, что обе встречи проходили по похожему сценарию с поправкой на исполнителей. Литва пыталась делать ставку на атаки из трехсекундной и отстала в счете, не имея достаточно лошадиных сил для навязывания россиянам борьбы под кольцом. Сборная России допустила расконцентрацию и столкнулась с проблемой создания ситуаций для бросков попроще, в результате чего литовцы сумели перехватить инициативу. Помогла Литве и маленькая пятерка с Сонгайлой на пятом номере – хотя не то чтобы у команды были другие хорошие варианты.

Испанию россияне сдержали до 20 набранных очков за первую половину – выдающееся мини-достижение. Правда, у испанцев нашелся подходящий набор исполнителей, чтобы перестроиться по ходу встречи в пользу атак с периметра и движения мяча без использования нижнего поста. Когда даже Пау Газоль начал выходить на трехочковую дугу, это было начало конца для России.

Алексей Швед (23-летний на тот момент) провалил два первых матча плей-офф. В матчах с Литвой и Испанией он выбросил в общей сложности 3/9 двухочковых, 0/9 трехочковых и 0/4 штрафных. Справедливости ради, даже с такими трясущимися руками он генерировал много бросков для партнеров, оставаясь лучшим игроком российской команды на пик-н-роллах. Его взаимодействия с Кауном и Мозговым были еще не далеко не столь филигранны, как, например, то, что он вытворял за ЦСКА в минувшем сезоне или за «Химки» год назад. В 2012-м Швед уже демонстрировал очень необычное для отечественного игрока ощущение взаимодействий. Как результат – 13 результативных передач за два матча. Но бросковый запал он утратил в самый важный момент, что станет для него лейтмотивом на годы вперед.

Жутко обидно, что против Испании «холодную серию» словил и Кириленко – 2/12 с игры и 5/10 штрафных. Два промаха после неспортивного у Кальдерона ранят прямо в сердце до сих пор. У России вообще было не ахти со штрафными по ходу того турнира – 66,5% реализации штрафных. Для сравнения испанцы забили 73,7%, сборная США – 71,7%, Аргентина – 74,8%. Самый кошмар – у Саши Кауна, 8/24 (33%). Ману Джинобили забил 34/34.

Несмотря на индивидуальные ошибки, игра с Испанией сегодня смотрится на ура. Да, атакующий ступор во второй половине. Но у меня, например, возникло ощущение, что Россия могла бы затянуть Испанию в 6-7 игр в рамках серии до четырех побед. При пересмотре финала Евробаскета-2007 такого ощущения не было, та победа воспринимается лично мной как суперчудо и пойманная в бутылку молния.

Матч за 3-е место с Аргентиной (81:77)

Похоже на классический сценарий матчей при Блатте – уверенное начало, проблемы в районе большого перерыва после подстроек соперника, бодание в концовке. Блатт вообще кажется недооценным в качестве гейм-менеджера: Россия при нем как будто находилась в поиске себя даже в неудачно складывающихся матчах. Разумеется, матч за бронзу останется в памяти как бенефис Алексея Шведа, но его 25 очков против аргентинцев – это, возможно, самые взвешенные 20+ очков, которые я видел в его исполнении. Совсем уж героических бросков через лес рук почти нет, потери смог минимизировать.

Интересно, что в той сборной России Швед пришелся ко двору, поскольку другие лидеры (особенно Кириленко) были не против на отдельных отрезках игры потаскать рояль. Роль Кириленко в нападении – это вообще былина о том, как человек отгружает под двадцатку, почти не опуская мяч на пол. Чтобы быть на острие в таком формате, нужны мозги совершенно космического уровня. С другой стороны, Кириленко умудрялся и всегда за всем успевать и находить время для отдыха в нападении, чтобы потом успевать за всем уже в защите. Когда говорят, что Леброн все еще хорош в нападении, но действует при помощи чтения игры в защите – у Кириленко то же самое наоборот.

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Вывод в целом по турниру? Бронза ОИ-2012 – это не заслуга «русского духа»/характера/каких-то абстрактных качеств. Этого было гораздо больше в 2007-м. В Лондоне на площадку выходила команда очень высокого класса, все игроки обладали несомненными баскетбольными достоинствами и добывали результат за счет них. Основа ротации (Кириленко, Мозгов, Каун, Моня, Хряпа, Швед) либо уже имела опыт выступлений в НБА, либо уже соответствовала этому уровню на момент Игр.

Яйца у этой команды, конечно, тоже были. Но у меня создалось впечатление, что в 2012-м уверенность в себе росла не из голого желания, а из конкретных навыков.

Возможно, не хватило кого-нибудь взрывного и наглого со скамейки, чуть более качественный восьмой-девятый игрок в ротации помог бы побороться за выход в финал. К примеру, было бы идеально, если бы в Лондон можно было бы взять из будущего чуть более опытную версию Сергея Карасева. Андрей Воронцевич залечивал травму и не смог сыграть на той Олимпиаде.

Я пока что еще думаю над тем, как бронза ОИ-2012 соотносится с серебряными медалями ЧМ в 1994/1998 и победой на Евробаскете-2007.

Честное слово, сегодня тяжело поверить, что 10 лет назад сборной России не хватило чуть-чуть, чтобы сыграть с США за золотые медали в финале Олимпиады. Были же люди!

Фото: Gettyimages.ru/Streeter Lecka, Christian Petersen