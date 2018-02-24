Это снова новости

Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о борьбе с незаконной перепродажей билетов на чемпионат мира.

– Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении административных штрафов для перекупщиков билетов на матчи ЧМ-2018. На ваш взгляд, эти изменения окажутся действенными?

– Надеюсь, серьезное увеличение размера штрафов поможет пресечь противоправные действия с билетами. Избежать перепродажи билетов на крупных спортивных соревнованиях не удавалось никому и никогда.

Полностью пресечь спекуляции действительно не получится. Можно лишь создать максимальное количество барьеров для спекулянтов. И как нам кажется, наша страна делает все возможное в этом направлении.

– Есть мнение, что основные компании, занимавшиеся спекуляцией билетами на Кубок конфедераций, были зарегистрированы за границей. Что делать с ними?

– Нам кажется, у ФИФА есть достаточное количество механизмов, чтобы противостоять спекулянтам. Плюс Fan ID создает определенные сложности для перепродажи, – сказал Сорокин.

Верный перевод:

Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал про полученное в тяжелой борьбе право на незаконную перепродажу билетов на чемпионат мира:

"Мы зарегистрировали за бугром однодневки и пробили нужный закон, чтобы отжать от корыта левую шушеру, которая наивно пыталась подвизаться в этой же теме. Сейчас мы договариваемся о проценте с фифой, чтобы они не только продолжали не замечать нас, но и помогали нам отлавливать мелкую шелупонь".

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб установит рекорд по выручке за один матч.

«5 дней до матча «Локомотив» – «Спартак». Реализовано более 85% билетов. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что мы соберем рекордную матчевую выручку за всю историю клуба и установим рекорд по реализации билетов по клубным картам.

Спасибо за поддержку! РФПЛ возвращается!» – написал Геркус в своем твиттере.

Верный перевод:

Президент «Локомотива» Илья Геркус написал в твиттере:

"Я слишком много отсвечиваю, и теперь я на карандаше у серьезных людей. Хочу, чтобы они знали: впервые за всю историю клуба матчевая выручка будет не поделена по карманам, а занесена в кассу, тут ко мне точно не подкопаться. Это решение далось мне непросто, спасибо за поддержку!"

Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мыслями насчет травмы нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Если у Неймара действительно трещина пятой плюсневой кости, то в игре против сборной России мы его точно не увидим. Если у футболиста трещина пятой плюсневой кости, то срок лечения составляет минимум месяц.

Играть-то можно и с трещиной, и такие случаи были, но болевой синдром может быть очень выраженным и есть риск усугубления повреждения», – сказал Безуглов.

Верный перевод:

Врач сборной России нашел способ посветиться:

"Мы так договорились: я кормлю правильным допингом наших колченогов, и получаю за это медийность"

Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал ситуацию с завышенными ценами на жилье в Саранске в преддверии ЧМ-2018.

— Многие болельщики возмущаются, что в небольших городах, которые будут принимать ЧМ-2018, — в частности, в Саранске — уже не осталось доступного жилья. Стоимость проживания в обычных съемных квартирах якобы достигает 100, 200, 300 тысяч рублей в сутки. Оргкомитет следит за этой ситуацией?

— Озабоченность абстрактная, а информация о дефиците доступного жилья нагнетается искусственно. Недавно уполномоченный агент ФИФА освободил часть гостиничных номеров в Саранске, которые планировались под соответствующие клиентские группы.

Они поступили в продажу, и у нас нет информации о том, что есть конкретный дефицит. Нужно смотреть на вещи объективно. Если бы были заполнены абсолютно все гостиницы в Саранске, то мы бы об этом знали.

Каждый город должен был предоставить от 5 до 7 тысяч номеров. Это достаточно большая цифра. И тот же Саранск — если рассматривать сам город плюс его ближайшие районы, загородные резиденции — имеет вполне приличное количество гостиничных номеров за адекватные деньги.

Вообще вопрос о ценах на жилье во время проведения ЧМ-2018 обрастает слухами. Например, на встрече с представителями посольств один из участников сказал, что, по его информации, цены на гостиницы завышаются в 5 тысяч раз. Это, конечно, в корне неверно, – сказал Сорокин.

Верный перевод:

- Почему такие цены на квартиры в Саранске?

- Потому что озабоченность абстрактная, а деньги - конкретные. Мы внимательно следим за взвинтившими цены: каждый занесет. Если нет - мы им что-нибудь организуем, мы же в России.

Полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа рассказал о своих отношениях с Курбаном Бердыевым и Роберто Манчини.

— Вообще с Манчини какие у тебя отношения сложились?

— Таких человеческих отношений, как с Курбаном Бекиевичем, у меня с Манчини не было. Чисто профессиональные. Бердыев мог с тобой присесть, объяснить все вопросы, обсудить все моменты, а здесь были чисто профессиональные отношения.

Верный перевод:

Полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа рассказал о своих отношениях с Курбаном Бердыевым и Роберто Манчини.

- Как ты снова оказался в Казани?

- Бердыев знает что мой папа возит на своих кораблях и обещал рассказать Манчини, если я не вернусь. Не забывайте, у его головорезов в заложниках моя семья.

Тренер «Зенита» по физической подготовке Андреа Сканавино рассказал о форварде команды Александре Кокорине.

— Кто самый физически развитый футболист «Зенита»?

— Я думаю, Кокорин. Он самый сильный с точки зрения футбольной готовности, к которой должен стремиться любой игрок. В первую очередь у Саши очень хорошие генетические данные, которые ему достались от родителей. Он сразу был готов к тому, чтобы стать футболистом, у него изначально хорошо были развиты все мышцы.

Верный перевод:

Пиар-агентство Кокорина решило поднять перчатку, брошенную пиар-агентством Смолова.

Мэр Бильбао Хуан Мари Абурто заявил, что сожалеет о критике в адрес российских болельщиков по итогам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак» (1:2).

Перед игрой между фанатами клубов произошли столкновения, во время которых умер полицейский. Полиция Бильбао установила, что ее сотрудник скончался от инфаркта.

«Сожалею о сделанных заявлениях. Русские всегда приветствуются в нашем городе, как и граждане других стран мира.

Верный перевод:

Мэр Бильбао сожалеет о сказанном:

"Откуда мне было знать, что у вас в стране выборы! Теперь я не могу выйти из мэрии, потому что около входа торчат какие-то бородачи!"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о тяжелой травме защитника ЦСКА Виктора Васина.

«К сожалению, за последний месяц два центральных защитника сборной России – Георгий Джикия и Виктор Васин – получили серьезные травмы крестообразной связки коленного сустава.

Как и в случае с Джикией, хотел бы от всего коллектива сборной России и РФС выразить слова поддержки Виктору Васину.

Уверен, что он вернется в строй и еще принесет немало пользы как своему клубу, так и сборной России.

Верный перевод:

Станислав Черчесов огорчен:

"Пацаны всегда четко отдавали долю с премиальных. Жду не дождусь вас, ребятки. Алло, копирайтер, напиши, что место им держу"

«Крылья Советов» продолжают готовить домашнюю арену в Самаре к матчу 1/4 финала Кубка России со «Спартаком».

«Сегодня болельщики с активного сектора поддержки помогли клубу в расчистке снега с трибун стадиона «Металлург».

В очистке 8 сектора от снежных завалов приняли участие порядка 20 человек. В понедельник и вторник работа по уборке снега продолжится.

Поддержать клуб и помочь в очистке секторов стадиона также выразили желание студенты региональных ВУЗов, с которыми «Крылья Советов» заключили соглашение о сотрудничестве», – говорится в заявлении клуба.

Верный перевод:

В Самаре продолжается веселье. В городе нашлось порядка 20 согласных на все бесплатное сумасшедших любителей фитнесса миллионеров. Студенты местных вузов отчаянно пытаются вписаться в это выездное выступление психбольницы, чтобы свалить с пар.