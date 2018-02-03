Плюшечный комбинат/«Пингвиньи плюхи» (выпуск 21-й «Дьявольский»)

«Пингвиньи плюхи» (выпуск 21-й «Дьявольский»)

1. Тысяча чертей! Эти канальи могли бы напрячься хотя бы в честь 50-летия своего бригадира королевских пингвинов)

2. Когда увидел в действии звено Кессел-Брассар-Шири, то сразу вспомнил сюжет из детской сказки: "Пузырь, Соломинка и Лапоть" и то, как они переправлялись через реку..) Кто не читал, очень рекомендую. Хорошо, что юбиляр быстро понял свой просчёт и изменил сочетания.

3. Олли "Убийца Мюррея", дьявол (Шеро) его по(д)бери, должен был искупить кровью, но видать так и не добрался до нужного для подвига градуса. Моё предложение прикручивать к каркасу ворот флягу вискаря с глотком за каждый победный спринт остаётся в силе)

4. В обороне пожар! Адски полыхает в своей зоне, на форуме и в его сатанинских окрестностях.. Для душевного равновесия следует после каждого поражения выбирать голосованием на форуме самую косячную пару дефов и виртуально награждать её переходящим призом "Минина и Пожарского". А когда-нибудь переименуем его в "ПриЛетанг-Трофи"))

5. Наш дорогой Брассар, на первый взгляд, довольно похож на Криса. Как утверждают канадские японцы: "Все франкофоны на одно лицо") Да и действовали они в схожей манере. Эффектно гарцевали перед строем противника, словно желая привести его в трепет и восхищение своей статью и молодецкой удалью. Жаль, что никаких дивидендов это гусарство пока не принесло. "Проколы, поломки, энтузиазм населения.. Всё это задерживает.." Верим, что это временные издержки.

"А ты знаешь, всё ещё будет,

Южный ветер ещё подует..")