Кубок России: бессмысленный и беспощадный

Я как-то играл в минус 20. Это был матч ТДК (помните, был такой?), который игрался в январе. Мы тогда арендовали поляну на стадионе им. Нетто. Из того матча я помню ровно три момента.

Первый - я забил. Этот момент я помню очень хорошо, потому что после удара у меня было ощущение, что я ударил по кирпичу. Влетело хорошо, но очень болела нога.

Второй - сыграли 3:3. Это я запомнил потому, что мой гол был как раз третьим и мы повели 3:2. Но не удержали.

И третий. Когда я был на замене - я думал, что я сдохну. Но когда я выходил на поле - я был уже уверен, что я сдохну от наполняющего легкие морозного воздуха. И это при том, что на нас не распространяются все эти сраные регламенты РФС и РФПЛ - на каждом было по восемь пар штанов, четыре шубы, шапки, перчатки и специальная грелка для яиц, чтобы не звенеть ими на поле и не привлекать внимание защитников, когда делаешь рывок.

Стоило тебе хотя бы на минуту остановиться, просто подышать - и ты в секунду превращался в ледышку. Пальцы на ногах к концу игры я не чувствовал, несмотря на все ухищрения, после двух рывков - задыхался. Мне к тому моменту было 23 года, организм еще делал вид, что ему на все насрать и он все сдюжит. Хер там - я свалился недели на две. Я не помню больше ни одной игры из ТДК того сезона. Да и не того тоже. А вот эту конкретную запомнил на всю жизнь. И игру и последствия.

Вообще, конечно, тот факт, что нашим футболом руководят идиоты - он уже не особо удивляет. И не особо шокирует. Гораздо больше удивляет то, что каждый раз, когда происходит подобная херня, все вдруг начинают разводить руками. Мол, как так-то?

А вы поле в Туле видели, когда там Спартак играл? А погоду? А сам матч видели? Прекрасную работу камер? И все еще удивляетесь? А тому факту, что один из главных матчей года, дерби Спартак - ЦСКА засунули последним туром перед зимним перерывом, в декабрь - тоже удивлялись?

Этот матч, в итоге, сослужил плохую службу. Тогда с погодой повезло, был легкий минус - решили, что и сейчас прокатит. Поэтому, давайте-ка, друзья, пиздуйте в феврале играть на кубок в Хабаровск и Пермь. И еще в Питер - там идеальный климат для февральского футбола.

И сразу понятно, что ни одна насиженная жопа в РФС ни разу не выходила играть в футбол хотя бы в минус 10. Когда я говорю "играть в футбол" - я не имею в виду "придти с термосом чая с коньяком в норковой шубе до пят, время от времени пиная мячик пролетающий мимо", а именно играть. На пределе. Когда пульс, когда борьба, многочисленные стыки, вот это все.

Какой-то мудак в интервью РФС говорит, что два перелома у ЦСКА, которые случились в Хабаровске не имеют отношения к погоде - там был удар по ноге. Только вот "удары по ноге" случаются в каждом матче десятки раз, а ноги ломаются почему-то на морозе в Хабаровске. Сколько еще было переломов берцовых костей за этот сезон? Ноль. НОЛЬ, блять, ни одного перелома. Зато сразу два в Хабаровске. Но мороз тут, конечно, не при чем.

Выход, впрочем, есть. Если сегодня в Самаре и Питере игры состоятся и что-то случится с футболистами - их лечение и зарплату на период простоя должен выплачивать не клуб, а РФС. Желательно - прямо из кармана того человека, который утвердил и подписал календарь. Чтобы, наконец, хоть один человек понес ответственность за тот факт, что он - недальновидный мудак.

Влад Буханцев. Telegram