Хвича исполнил кинтаури, празднуя выход на Евро. Что это за танец?

На банкете в честь выхода на Евро Хвича и остальные игроки сборной Грузии исполнили кинтаури – традиционный грузинский танец.

Кинто – уличные торговцы в Тифлисе (название Тбилиси до 1936 года), которые плотно вошли в местный фольклор как люди, ведущие веселый и праздный образ жизни. А кинтаури соответственно – танец уличных весельчаков, появившийся в XIX веке: в нем мужчины соревнуются в ловкости и координации.

Обязательные элементы: танец с бутылкой или кувшином вина на голове, поднятие зубами с земли бокала или традиционного платка кинто (багдади) без помощи рук. Движения изобилуют прыжками и приседаниями в гротескной форме. Так кинто раскрывали свои свободные нравы.

Кварацхелия с товарищами зажигали под Mama Mia, но обычно кинтаури сопровождается ансамблем народных инструментов.

«Застолье с шарманщиком Датико Земель», Пиросмани

Сегодня кинтаури очень популярен в Грузии: часто исполняется на свадьбах и других массовых праздниках. А еще входит в программу Ансамбля народного танца Грузии Сухишвили.

В 2005-м Джорджа Буша, заехавшего в Тбилиси, встречали кинтаури.

«Мои ребята исполнили два танца − соревнование и кинтаури, − вспоминал Тамаз Гоготишвили, хореограф Детского хореографического ансамбля при Тбилисском государственном Академическом театре оперы и балета им. Палиашвили. − Так во время исполнения кинтаури и пустился в пляс американский президент. Буш подтанцовывал моим ребятам несколько секунд. Затем он подошел к шестилетнему солисту Гоге Гагнидзе, обнял его и сфотографировался с ним и со всеми нами на память».

Без кинтаури никак не могли обойтись и вчера.

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Фото: instagram.com/kvara7