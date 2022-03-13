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🔥 Среднеазиатское дерби «Кайрат» – «Пахтакор»: политический подтекст, повышенные премиальные и переполненные трибуны

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От редакции: привет! Вы в блоге «Football Memory». Его автор Михаил Науменко рассказывет нетипичные истории о советском и постсоветском футболе. Подписывайтесь и ставьте лайки, чтобы поддержать автора.

Матчи алматинского «Кайрата» и ташкентского «Пахтакора» носили название «Среднеазиатское дерби» не просто так!

Всегда это становилось основным спортивным событием года. Так исторически сложилось, что эти две советские республики доминировали в азиатской части СССР и негласно конкурировали.

Это касалось не только спорта, но и всего жизненного уклада республик. Отсюда следовала четкая иерархия представительства двух республик в партийной номенклатуре СССР: лидер Казахстана, как правило, был членом Политбюро ЦК КПСС, а лидер Узбекистана – кандидатом в члены Политбюро. Во времена Кунаева и Рашидова (а они были первыми секретарями компартий Казахстана и Узбекистана соответственно) конкуренция возросла высоко. Тогда соперничество выражалось в стремлении выставить именно свою республику в качестве самой передовой и успешной.

 Рашидов и Кунаев

Именно футбол, который так обожали Кунаев и Рашидов, был мощной отдушиной для многих. За победу каждой команде прощалось все. К примеру, вот воспоминания участников:

Сергей Страшненко

Сергей Страшненко, бывший футболист «Пахтакора», вспоминал:

– Зарплаты были на уровне других команд высшей лиги – 250 рублей ставка, плюс за звание мастера спорта мне давали еще 10 рублей. Правда, давали и солидные премиальные. Одна игра у нас считалась межпланетной. Было у «Пахтакора» соперничество с алма-атинским «Кайратом», сродни дерби киевского «Динамо» и «Спартака». И вот после одной из побед над «Кайратом» нам прямо в раздевалку принесли в конвертах двойную зарплату – 500 рублей.

Тимур Сегизбаев

Известный футболист и тренер «Кайрата» Тимур Сегизбаев:

– «Кайрат» – «Пахтакор»! «Пахтакор» – «Кайрат»! Как это громко и призывно звучало для болельщиков 60-х, 70-х и 80-х годов прошлого столетия. Полные арены в Алма-Ате и Ташкенте, вереницы машин с «чужими» номерами и настоящие битвы мастеров. Настраивать на такие матчи нас не надо было. Такие игры тогда именовались «международными».

НАЧАЛО ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Первое упоминание о встрече футболистов из Казахстана и Узбекистана относится к 18 мая 1924 года. ТАССР против КАССР. Ташкент был столицей Туркестанской Автономной Социалистической Советской Республики, столицей Киргизской АССР (куда входил Казахстан) был Оренбург. Поединок прошел в Ташкенте и завершился крупной победой хозяев поля – 5:1.

Истинное противостояние двух столиц, Алма-Аты и Ташкента, впервые состоялось летом 1935 года, в чемпионате СССР среди городов. Вновь поединок прошел в Ташкенте, и вновь его выиграли узбекские футболисты – 2:1.

Затем в 1938 году в матче за Кубок СССР встретились два «Динамо», сильнее, со счетом 5-2, оказалась команда города Алма-Ата.

В 1953 году в Алма-Ате вместо «Динамо» была создана команда «Локомотив», в 56-м она получила название «Кайрат». В том же году в Ташкенте появился «Пахтакор», прародителем которого был «Спартак». 

В рамках чемпионата Советского Союза «Класса Б» в 1956 году в Алма-Ате прошло первое полноценное среднеазиатское дерби. Крепче оказались хозяева – 2:0. На голову оказались выше кайратовцы и в Ташкенте, победив 4:0.

Матчи сезона 1957 года закончились победами гостей. В Ташкенте сильнее оказались кайратовцы – 1:0, а в Казахстане «Пахтакор» 4:1 

В 1958 году в Ташкенте победил «Пахтакор» (3:1), а в Алма-Ате со счетом 2:0 выиграл «Кайрат».

В 1960 году «Кайрат» и «Пахтакор», как сильнейшие клубы своих республик, автоматом были включены в обновленный класс А чемпионата СССР. В общей сложности команды провели там: «Кайрат» – 24 сезона, «Пахтакор» – 22.

В 1962 году «Пахтакор» занял высокое 6-е место, «Кайрат», оказался на последних местах таблицы. 

Интересный момент произошел в 1963 году. «Пахтакор» неожиданно вылетел, а «Кайрат» помог ему в этом, отобрав три очка. Ташкентцы расстались со своим тренером Келлером, который возглавил «Кайрат», но также вылетел с ним. Команды рокировались, но алмаатинцы быстро вернулись в высшую лигу.

В чемпионате 1966 года «Кайрат» по традиции выиграл в Ташкенте – 1:0, хотя и не сумел дома переиграть упиравшихся гостей (0:0).

Особым был сезон 1969 года, когда соперники в турнире из 6 команд боролись за первые два места, сохранявшие право на будущий год выступать в высшей лиге. Борьба шла между «Пахтакором», «Кайратом» и «Араратом», в результате алмаатинцы были вынуждены вновь покинуть Высшую лигу. 

Сезон 1971 года принес неудачу «Пахтакору». На следующий год выбыл «Кайрат», а потом обе команды переживали смену поколений и балансировали на грани вылета из высшей лиги, пока, наконец, не встретились в 1976 году в первой.

Кайрат 70-х

В конце 70-х годов игра и ташкентцев, и алматинцев несколько оживилась. Во втором круге печального 1979 года обновленный «Пахтакор», собравшись с силами, выиграл у «Кайрата» в Алма-Ате.

Восьмидесятые были нелегкими для «Пахтакора», хотя клуб и повторил свое достижение: 6-е место. «Кайрат» также выступал неровно, успев даже в 1983 году побывать в первой лиге. В 1984 году «Кайрат» разгромил ташкентцев в алмаатинском матче со счетом 6:2, и отлучил их тем самым от высшей лиги на долгих шесть лет.

В 1986 году «Кайрат», занял седьмое место в чемпионате СССР, что является высшим достижением казахстанского футбола в этом турнире.

«Пахтакор» в эти годы чуть было не выбыл из первой лиги, заняв в 1986 году самое низкое место – 17-е. А через два года «Кайрат» также еле удержался в первой лиге (16-е место).

Все матчи «Пахтакора» и «Кайрата»

Сезон 1991 года подвел итоги многолетнего соперничества флагманов Казахстана и Узбекистана.

Статистику противостояний можете видеть на экране.

Больше побед у «Кайрата», да и забил тоже поболее. Побеждал крупнее. Соответственно и виртуальных очков в этих матчах у алмаатинцев намного больше. Но, как говорится, из песен слов не выкинешь, да и статистика вещь упрямая.

Пусть и не на много, но «Пахтакор» оказался лучше «Кайрата». Судите сами: в высшей лиге у ташкентцев лучшее место – шестое (1962 и 1982), у алмаатинцев – седьмое (1986), у «Пахтакора» – финал Кубка, у «Кайрата» – полуфинал. Трижды команды соседствовали в турнирных таблицах, еще пять раз были почти рядом.

А кто по вашему мнению лучший в этой паре? Пишите в комментариях.

Больше интересных историй на YouTube-канале автора

Футбольные династии в сборных

Возродившие узбекский футбол | «Пахтакор» Ташкент 

 

 

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