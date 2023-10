Майкл Джексон от Аделии Петросян – номер с двойным дном. Что зашифровала команда Тутберидзе?

В выходные Аделия Петросян выходит на второй подряд этап Гран-при – в Омске.

На этот раз придется побороться: в соперниках у нее Вероника Жилина и Алина Горбачева – конкуренция повыше, чем в Уфе. Тем более, что на первом этапе получилось далеко не все, что было в плане. Особенно не вышла произвольная программа: впечатление смазали падения, а судейство, несмотря на победу, обсуждалось.

Судьи оценили компоненты Аделии выше, чем позволяют правила при грубых ошибках. При этом вопросы к передаче образа оставались бы и без девяток в протоколах. Нежный «Февраль» пока выходит у Аделии резким и стремительным, не попадая в настроение музыки.

Но совсем другое дело короткая программа – здесь Петросян максимально органична. Скорость – ее козырь, а энергичные узнаваемые движения короля поп-музыки хорошо сели на ее природную пластику.

Костюм под стать – красный пиджак, явно стилизация под красную концертную куртку, известную по Beat it и выступлению Джексона на олимпийском стадионе в Мюнхене в 1997 году.

Отличный образ – небанальный и контрастно смотрится на льду. К тому же красный не обременен суевериями золота или серебра – эти цвета Джексон тоже часто использовал в костюмах. Да и Этери Тутберидзе любит красный.

На первый взгляд все сошлось. Заводная, развлекательная постановка без особого смысла, но со ставкой на фирменные жесты Майкла: лунная походка в дорожке, антигравитационный наклон, слайд на коленях с вращением – все вплоть до финальной позы – это отсылки.

Еще одна особенность: программа сделана по мужскому лекалу, и это необычно смотрится на девочке. Прием с попурри в женских соревнованиях берут редко, якобы это плохо сочетается с привычными амплуа, которые ожидают судьи – в общем, условности.

Еще на прокатах в сентябре я решила: бодро и оригинально, окей. Но теперь не могу воспринимать эту программу иначе как манифест.

Косвенно постарались танцоры: из-за темы сезона треки и хореографические фрагменты танцев Майкла Джексона встречаются постоянно. Я пересмотрела сначала один клип, потом другой. И теперь программа Аделии заиграла для меня новыми смыслами.

У Майкла много сюжетных песен, много танцевальных, но есть и мощные протестные. И сразу заметно, что у Аделии, несмотря на формальное попурри, именно с текстом использованы только такие. А если ставит в том числе Этери Тутберидзе, то вопросов, насколько обращали внимание на английский текст, не возникает.

Цитировать целиком не буду, но:

«Как же все то, что

Должно было быть у нас?

Ты хоть раз остановился, чтобы взглянуть

На кровь, пролитую нами ранее?»

<...>

«Все озлобились.

Обстановка ухудшается,

Вокруг ложные обвинения –

В суде, в новостях.

Я хочу сказать лишь одно:

На самом деле им наплевать на нас...»

И тут такой простор для интерпретаций. Для Аделии важна история военного конфликта Азербайджана и Армении, для самого тренерского штаба – отстранение атлетов и судебное разбирательство по Валиевой.

Спецэффекты, нарезанные внутри постановки – это тоже не просто вау-звуки из клипов, они дополнительно нагнетают аудиоряд в противовес видеоряду.

Из They Don’t Care About Us использованы в том числе звуки стрельбы, самолетов, сбрасывающих бомбы (тут), ритм, который не попадает на фрагменты с текстом, – это удары дубинок.

А вот крик и звон стекла использованы из клипа Black Or White – той части, где Джексон появляется в образе черной пантеры и идет крушить (тут) – больше из этой песни не берут ничего.

Причем интересно, что в They Don’t Care About Us тоже слышен крик, но его не взяли. И более того, у Джексона есть композиция Scream – крик, понятное дело, раздается и там, но и его не берут, хотя песню используют микрокусочком. Слышны только слова Джанет Джексон «Вся эта несправедливость» (тут), а самого Майкла из Scream в программу Аделии не вставили (но для понимания контекста: «Я устал от несправедливости, устал от схем. Это настолько отвратительно»).

В общем, трудно игнорировать мысль, что всей этой нарезкой (с музыкальной точки зрения не самой изящной) хотели что-то сказать. Ведь монтировать крик из одной песни с конкретным посылом в другую песню с подобным же посылом в развлекательных программах не обязательно, однако тут прямо не поленились.

Но и с возражениями в духе «ну какой тут эзопов язык, это просто совпадения, и важнее, что на поверхности зажигательное катание и хореографические находки» я бы спорить не стала.

Так как подтекст и спрятан уж очень надежно, и рассчитан будто не на российского зрителя. Для западной аудитории Джексон – часть культурного кода, слова песен и то, ради чего они написаны, там понятны однозначно.

Однако будут ли думать российские зрители над уже которой по счету программой под Джексона в этом сезоне? Вот это вопрос интересный. Так что тренерскому штабу Тутберидзе нужно подавать еще какие-то сигналы, кроме пасхалок, зашитых в аудиоряд.

