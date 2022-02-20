Грусть сборной России: в Пекине-2022 только серебро 😥

Парни бились.

Сборная России уступила финнам в финале олимпийского турнира по хоккею (1:2), но вряд ли кто-то упрекнет игроков в недостатке желания. Если вдруг вы считаете, что хоккеистам было все равно и они не хотели победить – просто взгляните на кадры и вы поймете, что это золото нужно было им больше, чем кому-либо другому.

Иван Федотов сделал все, чтобы результат был другим – не получилось. Вратарь настолько расстроился, что единственный не стал надевать серебряную медаль при награждении.

Напарник Федотова – Тимур Билялов – одним из первых бросился утешать вратаря.

Антон Слепышев не мог понять, как же это произошло.

Владимир Ткачев смотрел на празднования финнов максимально отрешенным взглядом.

Как и Дмитрий Воронков, тоже поглядывавший в сторону чемпионов.

Егор Яковлев долго стоял в одной позе, сжимая клюшку.

Андрей Чибисов, казалось, был убит таким итогом матча.

Артур Каюмов долго сидел с опущенной головой. В самом начале турнира он получил травму и вернулся только к полуфиналу. Как выяснилось, ради серебра.

Дамир Шарипзянов традиционно ловил на себя шайбы, но, кажется, итог матча стал самым болезненным ударом.

К Кириллу Семенову и Арсению Грицюку не может быть вопросов по игре – они заслужили медаль. Жаль, не золотую.

На лице Сергея Андронова не только вселенская печаль, но еще и след на память о турнире.

У капитана – Вадима Шипачева – этот турнир не задался. Исправиться в финале тоже не получилось.

Сергея Плотникова ждали в Пекине до последнего – даже несмотря на сомнительные тесты в России. Но его помощи в борьбе за золото было недостаточно.

Армейские хоккеисты (Григоренко, Нестеров, Слепышев, Федотов), а так же Войнов и Чибисов от борта смотрели на обнимашки соперника.

Даже на церемонии вручения наград лица хоккеистов не изменились. Довольных серебром не было.

Алексей Жамнов был сильно расстроен, хотя и старался не подавать виду.

Фото: 1tv.ru; REUTERS/Annegret Hilse, Andrew David W Cerny, Brian Snyder