Грусть сборной России: в Пекине-2022 только серебро 😥

Парни бились.
Сборная России уступила финнам в финале олимпийского турнира по хоккею (1:2), но вряд ли кто-то упрекнет игроков в недостатке желания. Если вдруг вы считаете, что хоккеистам было все равно и они не хотели победить – просто взгляните на кадры и вы поймете, что это золото нужно было им больше, чем кому-либо другому.
Иван Федотов сделал все, чтобы результат был другим – не получилось. Вратарь настолько расстроился, что единственный не стал надевать серебряную медаль при награждении.
Напарник Федотова – Тимур Билялов – одним из первых бросился утешать вратаря.
Антон Слепышев не мог понять, как же это произошло.
Владимир Ткачев смотрел на празднования финнов максимально отрешенным взглядом.
Как и Дмитрий Воронков, тоже поглядывавший в сторону чемпионов.
Егор Яковлев долго стоял в одной позе, сжимая клюшку.
Андрей Чибисов, казалось, был убит таким итогом матча.
Артур Каюмов долго сидел с опущенной головой. В самом начале турнира он получил травму и вернулся только к полуфиналу. Как выяснилось, ради серебра.
Дамир Шарипзянов традиционно ловил на себя шайбы, но, кажется, итог матча стал самым болезненным ударом.
К Кириллу Семенову и Арсению Грицюку не может быть вопросов по игре – они заслужили медаль. Жаль, не золотую.
На лице Сергея Андронова не только вселенская печаль, но еще и след на память о турнире.
У капитана – Вадима Шипачева – этот турнир не задался. Исправиться в финале тоже не получилось.
Сергея Плотникова ждали в Пекине до последнего – даже несмотря на сомнительные тесты в России. Но его помощи в борьбе за золото было недостаточно.
Армейские хоккеисты (Григоренко, Нестеров, Слепышев, Федотов), а так же Войнов и Чибисов от борта смотрели на обнимашки соперника.
Даже на церемонии вручения наград лица хоккеистов не изменились. Довольных серебром не было.
Алексей Жамнов был сильно расстроен, хотя и старался не подавать виду.
Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто говорили, что главное – результат, и обещали победу, должны уйти
Главный злодей финала – финн из «Йокерита» (не Анттила). Его гол похоронил надежду России на золото
Игра: узнайте культовый хоккейный момент по размытому фото
Фото: 1tv.ru; REUTERS/Annegret Hilse, Andrew David W Cerny, Brian Snyder
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