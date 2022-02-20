Хоккей на Олимпиаде в Пекине
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Грусть сборной России: в Пекине-2022 только серебро 😥

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Сергей Плотников Сергей Плотников
Дамир Шарипзянов Дамир Шарипзянов
Егор Яковлев Егор Яковлев
Сборная России по хоккею Сборная России по хоккею
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Артур Каюмов Артур Каюмов
Кирилл Семенов Кирилл Семенов
Владимир Ткачев Владимир Ткачев
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Алексей Жамнов Алексей Жамнов
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Арсений Грицюк Арсений Грицюк
Тимур Билялов Тимур Билялов
Никита Нестеров Никита Нестеров
Вячеслав Войнов Вячеслав Войнов
Андрей Чибисов Андрей Чибисов
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Сергей Андронов Сергей Андронов
Иван Федотов Иван Федотов
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Дмитрий Воронков Дмитрий Воронков
Вадим Шипачев Вадим Шипачев
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Парни бились.

Сборная России уступила финнам в финале олимпийского турнира по хоккею (1:2), но вряд ли кто-то упрекнет игроков в недостатке желания. Если вдруг вы считаете, что хоккеистам было все равно и они не хотели победить – просто взгляните на кадры и вы поймете, что это золото нужно было им больше, чем кому-либо другому.

Иван Федотов сделал все, чтобы результат был другим – не получилось. Вратарь настолько расстроился, что единственный не стал надевать серебряную медаль при награждении.

Напарник Федотова – Тимур Билялов – одним из первых бросился утешать вратаря.

Антон Слепышев не мог понять, как же это произошло.

Владимир Ткачев смотрел на празднования финнов максимально отрешенным взглядом.

Как и Дмитрий Воронков, тоже поглядывавший в сторону чемпионов.

Егор Яковлев долго стоял в одной позе, сжимая клюшку.

Андрей Чибисов, казалось, был убит таким итогом матча.

Артур Каюмов долго сидел с опущенной головой. В самом начале турнира он получил травму и вернулся только к полуфиналу. Как выяснилось, ради серебра.

Дамир Шарипзянов традиционно ловил на себя шайбы, но, кажется, итог матча стал самым болезненным ударом.

К Кириллу Семенову и Арсению Грицюку не может быть вопросов по игре – они заслужили медаль. Жаль, не золотую.

На лице Сергея Андронова не только вселенская печаль, но еще и след на память о турнире.

У капитана – Вадима Шипачева – этот турнир не задался. Исправиться в финале тоже не получилось.

Сергея Плотникова ждали в Пекине до последнего – даже несмотря на сомнительные тесты в России. Но его помощи в борьбе за золото было недостаточно.

Армейские хоккеисты (Григоренко, Нестеров, Слепышев, Федотов), а так же Войнов и Чибисов от борта смотрели на обнимашки соперника.

Даже на церемонии вручения наград лица хоккеистов не изменились. Довольных серебром не было.

Алексей Жамнов был сильно расстроен, хотя и старался не подавать виду.

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто говорили, что главное – результат, и обещали победу, должны уйти

Главный злодей финала – финн из «Йокерита» (не Анттила). Его гол похоронил надежду России на золото

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Фото: 1tv.ru; REUTERS/Annegret Hilse, Andrew David W Cerny, Brian Snyder

Серебро Пекина в хоккее – хороший результат?
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